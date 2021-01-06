У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ. ФОТО

Вибух у квартирі Яна Лещенка, який називає себе "головою народної міліції" терористичного угрупування "ЛНР", стався близько першої години ночі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Лещенка госпіталізували з опіками.

Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух стався 6 січня приблизно о 01:05 в квартирі одного з багатоповерхових будинків у Луганську. У трьох вікнах квартири були вибиті стекла, пошкоджені міжкімнатні перегородки і під'їзд. Жителі кварталу повідомили, що на місце негайно приїхали автомобілі так званої "МНС" і пособників окупантів, які називають себе "поліцією" угруповання "ЛНР". Вони оточили будинок.

Версію замаху терористи нібито заперечують. "Основна версія - вибух газу. Версія замаху не розглядається", - цитує видання слова джерела.

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За даними видання "Новости Донбасса", осколки і частини речей, що були всередині, розлетілися на десятки метрів навколо п'ятиповерхівки.



У телеграм-каналі "Луганський інсайд" стверджується, що Ян Лещенко нібито контролював "поставки дешевого спиртного і контрабандних сигарет "на окуповану територію, яка перебуває під контролем терористичного угрупування "ЛНР". Там не виключили, що вибух був пов'язаний з переділом цього ринку і замаскований під побутову версію події.

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