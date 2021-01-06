У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ. ФОТО
Вибух у квартирі Яна Лещенка, який називає себе "головою народної міліції" терористичного угрупування "ЛНР", стався близько першої години ночі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Лещенка госпіталізували з опіками.
Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух стався 6 січня приблизно о 01:05 в квартирі одного з багатоповерхових будинків у Луганську. У трьох вікнах квартири були вибиті стекла, пошкоджені міжкімнатні перегородки і під'їзд. Жителі кварталу повідомили, що на місце негайно приїхали автомобілі так званої "МНС" і пособників окупантів, які називають себе "поліцією" угруповання "ЛНР". Вони оточили будинок.
Версію замаху терористи нібито заперечують. "Основна версія - вибух газу. Версія замаху не розглядається", - цитує видання слова джерела.
За даними видання "Новости Донбасса", осколки і частини речей, що були всередині, розлетілися на десятки метрів навколо п'ятиповерхівки.
У телеграм-каналі "Луганський інсайд" стверджується, що Ян Лещенко нібито контролював "поставки дешевого спиртного і контрабандних сигарет "на окуповану територію, яка перебуває під контролем терористичного угрупування "ЛНР". Там не виключили, що вибух був пов'язаний з переділом цього ринку і замаскований під побутову версію події.
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с коммуналкой в Лугандоне совсем плохо - то лифт взорвется, то лампочка над входом в кафе "Сепар".....
Але наші їх вже давно послали лісом на Московію!
Сепаратюга, правдоруб (член наглядової ради Укрзалізниці), народний артист СРСР...
Як пороблено
...
Лугандонские дохтура! Лечить надоть народными средства́ми, ну их к шуту всякие мази, пущай еврогеи ими жопы мажуть! Первеющее дяревенское средство́ от ентой напасти - куриный помёт! Струпья ободрали, говном куриным обмазюкали (а лутьше компостом с кучи), и поверх бинты потуже́е! Как рукой сниметь! Дилды врачевали!
(гадаю, сподобається... такі важкі, повільні, гнітючі теми в них виходять особливо файно)
https://youtu.be/QCo7pkBhUwo Archgoat - Grand Luciferian Theophany 666 (Live at Hellfest 2016)
https://youtu.be/AYKYfRVDEk8 Archgoat - Goat And The Moon (Live at Hellfest 2016)
обосрлся
что не так?
доставило реально)
Знайшов на Тишлангу ще файне відео "Великого Луциперового Богоявлення" вищезгаданих фінських мракобісів, концерт на Філіпінах восени 2018...
https://youtu.be/WMsD4KsqK38 Archgoat - Grand Luciferian Theophany (Live in Davao)
Подолай Шлях, яким я пройшов
Йди моїми слідами
Спали сперму як жертву
Для ритуалу Переходу
Через Обсидіанові Ворота
У полум'я Пізнання
Приєднуйся до Темряви
У колі Шабашу
Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані
Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані
Священний Келих Пізнання
Для моїх спопелілих вуст
Ключ до Сили в Досягненні
Богоявлення Люцифера
Відроджений як Втілення Сили
Слався Люцифере, Батьку Мудрості
Новий Бог у плоті
Слався Люцифере, Володаре Світу
Чорне Полум'я Пробудження
І сяючі Сфери Безодні
Затьмарять обличчя бога
Бо Мудрість винищує слабкість
(і одні із знакових у фінській та світовій сцені, https://www.metal-archives.com/bands/Archgoat/4357 смалять пекельним вогнем з 1989 року )
норм закончили музло.
я х.з. шо вам там показалось, но ганедно какую. то хрень писать.
может вы та против металла и т.д., но худе же гнать на то чего и не было то?
Нищеброд какой-то.
У них там свои тараканы в голове и так официально называют вооруженное формирование Луганды.
А на самом деле это 2-й армейский корпус ВС россии.
1-й в Домбабве.
кстати, Гиркин ся неплохо чувствует.
странно
ФСБ, как и вся ******** исходит на ГУАНИЩЕ