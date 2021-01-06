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"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 6 січня націоналістичні організації пікетували посольство Ізраїлю у зв'язку з останніми висловлюваннями посла Ліона про Бандеру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Як зазначають організатори події, акція відбулася після того, як посол Ліон висловився з критичними зауваженням на адресу ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка відбулася 1 січня 2021 року.

Націоналісти провели відповідну акцію під стінами посольства, на якій вимагали від Ізраїлю визнати Голодомор геноцидом.

Також читайте: Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери

Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 01
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 02
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 03
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 04
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 05
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 06
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 07
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 08
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 09
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 10
Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор, - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю 11

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

голодомор (402) Ізраїль (1658) націоналісти (154) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+70
Не Ізраїль, а євреї.
Серед катів українського народу безліч єврейських прізвищ.
Тому не варто Ізраїлю лізти в справи окремої держави.
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06.01.2021 19:41 Відповісти
+59
Да... накосячил посол, так накосячил...
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06.01.2021 19:31 Відповісти
+49
Гниды изральские только о себе пекутся на остальных насрать
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06.01.2021 19:34 Відповісти
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А в них все так . Навіть царьків романових їм з Прусії , або Німеччини завозили , а вони ними пишаються :"рускій батюшка-царь!". Святими поробили , навіть останнього , який розтрілював їх прямо на вулицях міст . А лєнін і сралін - це в них взагалі гордість нації .
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08.01.2021 10:57 Відповісти
Правильно! Не хватало, что бы пейсатые рассказывали нам кого чествовать.
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07.01.2021 18:37 Відповісти
ївреї почувають себе в Україні як вдома...нахєр таких гостей.
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07.01.2021 19:21 Відповісти
Бандеры нет пол века,а их всех разрывает от него.Бандеру нужно любить только за это.Нужно чтоб это лео посоветовало своему соплеменнику не геноцидить украинский народ.А мы советуем моссаду не убивать по всему миру.2016 году первый раз за всю историю прибыл президент Израиля в Украину с трибуны Рады он унижал УПА,ОУН и нас.Эти козьи морды просто кивали своими рылами.А теперь это зеленое на лопате,делает с нами что хочет.
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07.01.2021 20:46 Відповісти
Да! Ривлин обосрал всех, как какой-то насильник в Бундестаг приехал и не нашлось даже там Мужика шоб сломал говорилку этой падле.
оно мямлило шо вы типо Членингад морили блокадой(ну да, шефы коммуняцкие жрали икру, ананасы, одна жена босса красного писала - поправилась ужасно(в "блокаду")), а быдло дохло, клепая танки. х.з. как это было, но можно было спокойно свалить, либо дохнуть.... клепая танки
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08.01.2021 09:03 Відповісти
Добре, що холокост визнано, правда жидовня?
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07.01.2021 20:47 Відповісти
Давно пора очи гоям открыть. Когда я учился в школе, то мне учительница рассказывала про конц.лагеря. Так ТОГДА, там сидели немцы, цыгане и евреи. Прошло 30 лет и остались только кошерные.
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07.01.2021 21:39 Відповісти
Граждане!
Покупая кольца вяленых кальмаров на лотках и в киосках вблизи синагог, будьте бдительны.
Это - не кальмары!
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08.01.2021 08:57 Відповісти
Задовбала уже ця "ізбрана" самими собою нація! Нагло експлуатують холокост. Нагло нав'язують, усьому світу, що вони "сама розумна нація "у світі. Нагло кричать на увесь світ про антисемітиззм, хоча в Україні ними захоплена вся влада фактично і економіка. При цьому нагло не признають голодомор в Україні, бо зразу буде чітко видно, де був справжнії голокост. Пора з цим усім щось робити. Так більше продовжуватися не повинно. G2необхідно поставити в умови, щоб вони задумались, накінець, над своєю сраною поведінкою.
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08.01.2021 12:16 Відповісти
DemianBond 2cbb79cc Вы абсолютно правы ,ключевое слово сидели , а наших бабушек и дедушек уничтожали целенаправленно ,в газовых камерах и в балках ,есть разница ,у вас оговорка по Фрейду . У меня Папа чудом остался жив ,и он помнит ,как это было в Днепре ,и помнит, что немцам помогали полицаи ,а скажите из кого они состаяли ,правильно из местных , а они кто , наверное чукчи . И ещё ,лично я признаю голодомор , он был ,но Лазар Когонович это ещё не всё евреи . Но я думаю как всегда за всем стоит ФСБ . Кому сейчас выгодно построить Израиль и Украину ????
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08.01.2021 12:30 Відповісти
Не манипулируйте. Говорите, что немцам помогали местные полицаи, а Каганович это не все евреи. А местные полицаи это что - все украинцы? И кроме Кагановича в голодоморе участвовало еще много евреев, так что не надо сводить до одного Кагановича.
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он хотел сказать, что и на местах управляло много евреев. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
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09.01.2021 09:33 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/30366672.html

Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
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09.01.2021 11:08 Відповісти
Yuriy Smith ,Я конечно извиняюсь , но если вы не владеете вопросом ,то не пишите херню и бред про блокаду Питера , куда можно было свалить ? Это не правда , вы наверно не слышали про дорогу жизни и смерти ?
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08.01.2021 12:36 Відповісти
Передавай привет Мойше Бен-Гуриону.
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08.01.2021 14:30 Відповісти
Слышали про дорогу жизни и смерти .Но то что в блокадном Ленинграде был чёрный рынок на котором было всё .это тоже правда.
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08.01.2021 14:45 Відповісти
Обьявить посла нон грата! Хотя от зебила с коломойшей смешно єтого ждать.
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08.01.2021 14:22 Відповісти
Посмотрел список комунистов -комисаров которые устроили в Украине Голодомор .Так в этом списке 90 % еврейских фамилий.
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08.01.2021 14:42 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/30366672.html

Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
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09.01.2021 11:15 Відповісти
Поддерживаю националистов патриотов Украины.
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08.01.2021 14:49 Відповісти
Не, ну нацмены дают. Как же ж жидам каяться, если массовый падёж гоев ихний Машиях всячески приветствует?
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08.01.2021 17:11 Відповісти
следующий шаг - христиане должны сказать, что у них не своего мессии и сотворить его... и тогда Израиль окажется параллельной страной с параллельной религией...
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09.01.2021 01:20 Відповісти
ну наскільки я знаю, то бандера ще був живий при створенні сраїлю і нічого проти нього не мав, то яким боком тут посол сраїлю?
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09.01.2021 06:31 Відповісти
странный в Украине парадокс - людей, которые любят Украину, желают ей добра и процветания - называют националистами... но националистами не теми положительными, в смысле которого это слово было создано - любовь к нации, защита своей культуры и т.п., а в смысле, пропагандируемом свинорылой паскудной вонючей кацапией, ненавидящей все украинское - если ты любишь Украину, значит ненавидишь другие нации (как на козломордой расии)... кстати, пусть Наливайченко (бывший глава СБУ) расскажет о беседе с руководителями еврейской диаспоры в Украине, когда при открытии архива НКВД в 90-е годы оказалось, что все тройки возглавлялись партийными бонзами совершенно не украинской национальности и те попросили не спешить открывать правду)...

так что правы патриоты Украины - "Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор"...
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09.01.2021 08:49 Відповісти
Якіж уроди ці українські націоналісти. Пи*дуйте і проведіть акцію на Буковель.
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09.01.2021 08:52 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то Буковель у власності бариги-олігарха-єврея Коломойського.
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09.01.2021 09:37 Відповісти
Как израильтяне, так и украинская еврейская община (кстати которую много лет возглавляет олигарх-барыга Коломойский) говорят, что немцам в Украине помогали местные полицаи, а Каганович это не все евреи. Здесь явно двойные, манипуляционные стандарты.
А местные полицаи это что - все украинцы? И кроме Кагановича в голодоморе участвовало еще очень много евреев, так что не надо сводить до одного Кагановича.
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он имел ввиду еврея. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
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09.01.2021 09:46 Відповісти
Точнее - красный коммуно-сионо-фашист Морген Давыдов, из человеконенавистнеческих разжигателей геноцидарного огня против всех народов, которые сопротивляются их нацизму.

"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю - Цензор.НЕТ 3572
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Ось цього мусорка кремль забрав собі під крильце https://www.svoboda.org/a/30366672.html
Я не здивуюсь, коли кремль забере собі під крильце теперешніх ходунів з факелами.
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09.01.2021 10:54 Відповісти
Коли теперішніх ходунів кремль забере собі під крильце тоді і поговоримо, а поки що по факту кремль забрав собі під крильце тільки подібних провокатор-послів Ізграїлю, тому він і розповсюдив провокаційне лайно на рівному місці на радість ватацефалам.
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09.01.2021 21:23 Відповісти
в кремлі платять за довільну нестабільність в Україні байдуже кому.
а ось після того, як голова УНА виявився агентом ФСБ
https://www.svoboda.org/a/30366672.html
,до оцих клоунад з факелами виникають великі питання. І чекати тут не треба.
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10.01.2021 10:25 Відповісти
Яке там уна, який там голова, не грайтеся в пархато-ФСБешні ігрища, перестаньте виколупувати по різних українофобних уборнах кремлівську маячню, у розбрискувати її у всіх хто стоїть на захисту інтересів української нації і її історії.
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11.01.2021 15:48 Відповісти
"Радіо Свобода" - українофобна уборна? Денис Казанський несе кремлівську маячню?
Ви посилання відкривали взагалі?
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12.01.2021 15:29 Відповісти
Переконався, що ви спамом розмазуєте скрізь замовне провокативне українофобне лайно, яке немає ніякого відношення до конкретної теми - Геноциду українців з боку старих і нових ізраїльтян, помішаному на своєму червоному комун-сіон-нацизмі, з його погромами та масовим грабунком всіх народів яки тільки їм подвернеться під руку.
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16.01.2021 23:23 Відповісти
стоп стоп. Радіо Свобода, яке напряму фінансується держдепом США, це там де працює Наталка Седлецька , розміщує замовне українофобне лайно? Я правильно зрозумів ?
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18.01.2021 21:01 Відповісти
Не треба пхати свого жидівського носа у наші справи ліон кацапмейстер!
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09.01.2021 18:48 Відповісти
тобі жиди сонце затуляють?
де ти був такий страшний, коли суддя тупицький і в рота і в анус і у всі отвори все наше суспільство і особисто тебе?
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10.01.2021 10:36 Відповісти
Кожне питання розглядається окремо. Тупицький до теми цієї статті не має ніякого відношення. Про Тупицького говориться в багатьох інших статтях. То ж не маніпулюйте.
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10.01.2021 13:57 Відповісти
Тупицький до цієї теми має ПРЯМЕ відношення. бо намагання вирішити так зване "єврейське питання" не через верховенство права, а через дурнуваті претензії до "жидів", які ниби то "захопили владу" це гарантований шлях в лайно, в якому Україна бовтається останні 30 років.
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10.01.2021 16:58 Відповісти
Приведи пруф, а то ******* не мішки носити
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10.01.2021 19:00 Відповісти
Про Тупицького я писав, тому засунь себе в анус. Щодо євреїв та жидів. Вони мені сонце не затуляють. Бо є євреї, а є жиди.
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10.01.2021 18:59 Відповісти
Бандера українців не душив, а душив їх Каганович, а зараз душить Коломойський!
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09.01.2021 20:08 Відповісти
Голова УНА Едуард Коваленко виявився кремлівським агентом https://www.svoboda.org/a/30366672.html
На фото кремлівські провокатори йдуть ХОДОЮ по Хрещатику 2004 рік
"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8129
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10.01.2021 10:32 Відповісти
Нагадаю національний склад найвищого керівництва НКВС
УСРР під час голодомору:
євреї - 60 (66,67%),
росіяни - 13 (14,44%)
українці - 6 (6,67%),
латиші - 3 (3,33%)
поляки - 2 (2,22%)
білорус - 1 (1,11%),
немає даних - 5 (5,56%)
Досі ніхто не покаявся... Хоча ні, якась реакція була - у 2010 році президент Ізраїлю Шимон Перес порадив українцям забути свою власну історію.
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10.01.2021 18:48 Відповісти
оцей ваш список = тупорила провінційна демагогія, що неминуче призведе до загибелі Української Держави.
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12.01.2021 15:32 Відповісти
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