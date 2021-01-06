"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 6 січня націоналістичні організації пікетували посольство Ізраїлю у зв'язку з останніми висловлюваннями посла Ліона про Бандеру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Як зазначають організатори події, акція відбулася після того, як посол Ліон висловився з критичними зауваженням на адресу ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка відбулася 1 січня 2021 року.

Націоналісти провели відповідну акцію під стінами посольства, на якій вимагали від Ізраїлю визнати Голодомор геноцидом.

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Фото, відео - Олег Богачук