"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - націоналісти провели акцію під посольством Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 6 січня націоналістичні організації пікетували посольство Ізраїлю у зв'язку з останніми висловлюваннями посла Ліона про Бандеру.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Як зазначають організатори події, акція відбулася після того, як посол Ліон висловився з критичними зауваженням на адресу ходи на честь дня народження Степана Бандери, яка відбулася 1 січня 2021 року.
Націоналісти провели відповідну акцію під стінами посольства, на якій вимагали від Ізраїлю визнати Голодомор геноцидом.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+70 Ksenia VB
показати весь коментар06.01.2021 19:41 Відповісти Посилання
+59 Valery Greff
показати весь коментар06.01.2021 19:31 Відповісти Посилання
+49 Василий СПРУТ
показати весь коментар06.01.2021 19:34 Відповісти Посилання
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оно мямлило шо вы типо Членингад морили блокадой(ну да, шефы коммуняцкие жрали икру, ананасы, одна жена босса красного писала - поправилась ужасно(в "блокаду")), а быдло дохло, клепая танки. х.з. как это было, но можно было спокойно свалить, либо дохнуть.... клепая танки
Покупая кольца вяленых кальмаров на лотках и в киосках вблизи синагог, будьте бдительны.
Это - не кальмары!
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он хотел сказать, что и на местах управляло много евреев. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
так что правы патриоты Украины - "Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор"...
А местные полицаи это что - все украинцы? И кроме Кагановича в голодоморе участвовало еще очень много евреев, так что не надо сводить до одного Кагановича.
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он имел ввиду еврея. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
Я не здивуюсь, коли кремль забере собі під крильце теперешніх ходунів з факелами.
а ось після того, як голова УНА виявився агентом ФСБ
https://www.svoboda.org/a/30366672.html
,до оцих клоунад з факелами виникають великі питання. І чекати тут не треба.
Ви посилання відкривали взагалі?
де ти був такий страшний, коли суддя тупицький і в рота і в анус і у всі отвори все наше суспільство і особисто тебе?
На фото кремлівські провокатори йдуть ХОДОЮ по Хрещатику 2004 рік
УСРР під час голодомору:
євреї - 60 (66,67%),
росіяни - 13 (14,44%)
українці - 6 (6,67%),
латиші - 3 (3,33%)
поляки - 2 (2,22%)
білорус - 1 (1,11%),
немає даних - 5 (5,56%)
Досі ніхто не покаявся... Хоча ні, якась реакція була - у 2010 році президент Ізраїлю Шимон Перес порадив українцям забути свою власну історію.