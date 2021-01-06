Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ. ФОТО
Міністерство оборони США заявило про укладення контракту з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульних катерів Mk VI. Вартість угоди, згідно з повідомленням на сайті установи, становить 19,96 млн доларів і передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.
Передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яка передбачає виготовлення 16 таких катерів. Шість з них США передадуть Україні в рамках допомоги, решту наша країна зможе придбати за кошти оборонного бюджету.
Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Загалом з 2015 по 2018 рік Пентагон для прибережних сил ВМС США замовив 12 таких катерів.
Характеристики Mk VI: повна водотоннажність - 72 тонни, довжина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Екіпаж катера: 10-11 осіб, з додатковим розширенням до 18.
Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год) завдяки двом водометам та дизельними двигунами з сумарною потужністю 5200 к.с.
Штатне озброєння Mk VI складається з двох 25-мм автоматичних дистанційно керованих установок Mk 38 Mod 2 та шести кулеметів на турельних установках. Проте для України, скоріш за все, головний калібр буде замінений на Seahawk A2 британської компанії MSI-Defence Systems Ltd, яка також може бути виготовлена у 30-мм калібрі.
У США також обговорюється питання про оснащення катерів Mk VI американського флоту малогабаритними ракетами ВGM-176В Griffin або Hellfire.
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Ограничительные меры в отношении Крыма ослабили власти Великобритании. Платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно в Ялтинском торговом порту, Керченском рыбном порту и Евпаторийском торговом порту теперь разрешается представителям британских судов. Запрет на оплату услуг, предоставляемых портовыми терминалами «Крымских морских портов» и «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), также снимается.
Естесственно, для патрулирования, а для чего же ещё ?
Московии их не продадут
Чего им шторма бояться, если даже яхты парусные не боятся переворота вверх килем ?
6 - 12,7-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_M2 M2HB Ракетное вооружениеуправляемые ракеты типа BGM-176B Griffin . ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
Ці катери завдовжки 25 м, а на сайті британського виробника вказано, що:
MSI-DS SEAHAWK DS A2 is suitable for installation on all vessels from 30m in length.