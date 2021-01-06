Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ. ФОТО

Міністерство оборони США заявило про укладення контракту з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульних катерів Mk VI. Вартість угоди, згідно з повідомленням на сайті установи, становить 19,96 млн доларів і передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.

Передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яка передбачає виготовлення 16 таких катерів. Шість з них США передадуть Україні в рамках допомоги, решту наша країна зможе придбати за кошти оборонного бюджету.

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Загалом з 2015 по 2018 рік Пентагон для прибережних сил ВМС США замовив 12 таких катерів.

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Характеристики Mk VI: повна водотоннажність - 72 тонни, довжина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Екіпаж катера: 10-11 осіб, з додатковим розширенням до 18.

Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год) завдяки двом водометам та дизельними двигунами з сумарною потужністю 5200 к.с.

Штатне озброєння Mk VI складається з двох 25-мм автоматичних дистанційно керованих установок Mk 38 Mod 2 та шести кулеметів на турельних установках. Проте для України, скоріш за все, головний калібр буде замінений на Seahawk A2 британської компанії MSI-Defence Systems Ltd, яка також може бути виготовлена у 30-мм калібрі.

У США також обговорюється питання про оснащення катерів Mk VI американського флоту малогабаритними ракетами ВGM-176В Griffin або Hellfire.

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