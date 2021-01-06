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Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ. ФОТО

Міністерство оборони США заявило про укладення контракту з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульних катерів Mk VI. Вартість угоди, згідно з повідомленням на сайті установи, становить 19,96 млн доларів і передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.

Передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яка передбачає виготовлення 16 таких катерів. Шість з них США передадуть Україні в рамках допомоги, решту наша країна зможе придбати за кошти оборонного бюджету.

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Загалом з 2015 по 2018 рік Пентагон для прибережних сил ВМС США замовив 12 таких катерів.

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Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ 01

Характеристики Mk VI: повна водотоннажність - 72 тонни, довжина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Екіпаж катера: 10-11 осіб, з додатковим розширенням до 18.

Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год) завдяки двом водометам та дизельними двигунами з сумарною потужністю 5200 к.с.

Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ 02

Штатне озброєння Mk VI складається з двох 25-мм автоматичних дистанційно керованих установок Mk 38 Mod 2 та шести кулеметів на турельних установках. Проте для України, скоріш за все, головний калібр буде замінений на Seahawk A2 британської компанії MSI-Defence Systems Ltd, яка також може бути виготовлена у 30-мм калібрі.

У США також обговорюється питання про оснащення катерів Mk VI американського флоту малогабаритними ракетами ВGM-176В Griffin або Hellfire.

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Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ 03
Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ 04

Автор: 

ВМС (1397) оборона (4822) Пентагон (1436)


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Топ коментарі
+18
F-15 и Patriot, ну очень хочется. столько аэродромов простаивает.
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06.01.2021 19:47 Відповісти
+17
мне кажется, там на корме есть место для парочки "Нептунов"
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06.01.2021 19:39 Відповісти
+14
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06.01.2021 19:38 Відповісти
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Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3972
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06.01.2021 20:33 Відповісти
Цирконы,Кинжалы,Тополя,Ярсы,Булавы,Лазеры,РЭБы и прочие рогозинские батуты есть, а вот многолетняя возня в Сирии-Ливии, теперь вот и в ЦАРе с Мозамбиком-Суданом-Венесуэлой и прочими Гондурасами остаётся. Да и Лугандон до границы областей не выровняли, не говоря уже о походах на Киев,Львов,Берлин,Ла-Манш,Рейкъявик. Парадокс какой-то
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06.01.2021 20:54 Відповісти
в данном случае важен сам процесс,а не результат..
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07.01.2021 14:28 Відповісти
Зато у вас и санкции и недоноворосия и поход на Киев с Лондоном и 200000 штабов Игил,сплошная перемога .
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06.01.2021 21:08 Відповісти
А бутылка есть, у тебя, сам знаешь где
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06.01.2021 21:18 Відповісти
Мавзолейное быдло...
Британия и Украина заключили Договор в оборонной сфере,он начал действовать с 1 января 2021 года....,что будет поставлено в Украину неизвестно,... жуйте вакцину Путлера Спутник Гагарина...
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06.01.2021 21:05 Відповісти
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949118/General_licence_-_INT.2020.059_-_Publication_Notice.pdf General licence -INT/2020/059
Ограничительные меры в отношении Крыма ослабили власти Великобритании. Платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно в Ялтинском торговом порту, Керченском рыбном порту и Евпаторийском торговом порту теперь разрешается представителям британских судов. Запрет на оплату услуг, предоставляемых портовыми терминалами «Крымских морских портов» и «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), также снимается.
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06.01.2021 21:53 Відповісти
Английские танки будут с правым рулём...
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06.01.2021 23:31 Відповісти
Эрдоган вас крыс Путлерских вылечил в Карабахе наполовину.... Остальное Украина сделает сама....,с помощью Эрдогана,по кличке Байрактар...
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06.01.2021 21:08 Відповісти
Абсолютно согласен
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06.01.2021 21:19 Відповісти
когда рашисты мне говорят что Украина попала под внешнее управление США, я всегда отвечаю им главное что не под ваше рашисты!!! ведь почему рашисты читая подобные факты рвут пуканы? а потому что им не удалось слать Украину своей губернией а украинцев своими рабами! Слава Украине! и спасибо США! кто против пусть идут на йух!
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06.01.2021 21:12 Відповісти
подписуюсь под каждым словом!
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06.01.2021 22:35 Відповісти
"Я вам нииииверюююю!!!", кричал путлер в сортире, спешно подтираясь наждачной бумагой
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06.01.2021 21:24 Відповісти
Только теперь и экипаж этих катеров надо обучить, что при криках-Дави их блеать!, надо херачить со всех орудий по противнику, а не сдаваться в плен.
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06.01.2021 21:43 Відповісти
Как боевая единица, эти катера ничтожны. В США их используют для ловли контрабандистов, и нелегалов. Кто-нибудь видит вымпел (флаг) на фото? Эго там нет, т. к катер не может выходить в открытое море, и патрулирует только свои внутренние воды, и в обозначении не нуждается
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06.01.2021 22:40 Відповісти
А как скоростные ударные единицы - очень даже эффектиные.
Естесственно, для патрулирования, а для чего же ещё ?
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06.01.2021 23:33 Відповісти
Эти катера и созданы для своих вод. Катера береговой охраны. А ты думаешь что если одеть флаг,то можно патрулировать воды Крыма или Турции?
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06.01.2021 23:49 Відповісти
Они технически не могут уходить от берега. Денег на них уйдет туча, а толку - ноль
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06.01.2021 23:51 Відповісти
А что, давит жаба, что в Чёрном море будут такие катера ?
Московии их не продадут
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06.01.2021 23:39 Відповісти
Эти катера, дальше 12 миль, от берега, уходить не могут. В море, их не будет, а в бабло обойдутся не кислое.
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06.01.2021 23:49 Відповісти
Дальность зависит от скорости хода.
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Они не приспособлены для работы в открытом море, это катера, а не корабли. "Исланды" доставили на пароме, потому что будет 4 балла шторм, и их перевернет, как и эти
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07.01.2021 00:22 Відповісти
"Айленды" доставили на крупном судне, чтобы они не жгли топливо и не расходовали ресурс.
Чего им шторма бояться, если даже яхты парусные не боятся переворота вверх килем ?
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07.01.2021 01:29 Відповісти
"Айленды" доставили в плавающем доке, потому, что выходить в открытое море, для них опасно. Про топливо смешно, за доставку Украина заплатила 10 млн долларов.
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07.01.2021 13:14 Відповісти
Основные характеристикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Водоизмещение 65 тоннДлина25 мШирина6,7 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Осадка 1,2 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мощность 5200 л. с.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0 Скорость хода 41 узел (максимальная), 35 узлов (крейсерская)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дальность плавания 600 миль (на скорости 30 узлов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж 10 человек+8 пассажировВооружениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2-https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Mark_38 25-мм пушки
6 - 12,7-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_M2 M2HB Ракетное вооружениеуправляемые ракеты типа BGM-176B Griffin . ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
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07.01.2021 09:40 Відповісти
У "Гюрзы" дальность хода 400 миль, но запрещено удаление от берега более 10 миль, выход в море при волнении более3 балов, стрельба при волнении более 2 балов.
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
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07.01.2021 13:01 Відповісти
Це вони?
Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5212
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07.01.2021 00:44 Відповісти
Судя по отсутствию дыма - это китайский (теперь уже) девайс.
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07.01.2021 01:30 Відповісти
Да ктате знаете за сколько денег Украина продала Китайцам Авианосец "ВАРЯГ" ......Как не парадоксально - 20 миллионов долларов....по цене одного катера....
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07.01.2021 08:42 Відповісти
его продали продажные политики, они не Украина, они проблема Украины
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11.01.2021 21:09 Відповісти
А звідки інфа, що в якості основного калібру можуть замість дефолтних бути британські гармати?
Ці катери завдовжки 25 м, а на сайті британського виробника вказано, що:
MSI-DS SEAHAWK DS A2 is suitable for installation on all vessels from 30m in length.
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12.01.2021 09:27 Відповісти
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