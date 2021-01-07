УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11475 відвідувачів онлайн
Новини Фото
32 481 67

Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР. ФОТО

Золоті вироби вилучили у громадянина в аеропорту "Львів". На них було накладено арешт, але слідчий СБУ незаконно повернув 24 кг золота і срібла колишньому власнику. Тепер він може сісти на термін від 7 до 10 років.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"14 січня 2019 року правоохоронець безпідставно прийняв рішення про передачу ювелірних виробів із золота та срібла вагою понад 24 кг, які були вилучені у громадянина України в Міжнародному аеропорті "Львів" у листопаді 2018 року. Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них накладено арешт", - сказано в повідомленні.

Отримавши назад арештоване золото, його господар не розгубився і швидко продав кольоровий метал за 8,6 млн грн.

Також читайте: Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Тепер слідчого СБУ звинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі і заборона займати певні посади або вести певну діяльність на строк до 3 років.

Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР 01

Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР 02

Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР 03

Автор: 

розтрата (260) СБУ (12964) ДБР (3554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 1698
показати весь коментар
07.01.2021 16:57 Відповісти
+26
свиньи у корыта
показати весь коментар
07.01.2021 16:54 Відповісти
+25
Не сядет!
Благодарю за Службу!
Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
07.01.2021 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золотой дождь, прям какой то.
показати весь коментар
07.01.2021 16:49 Відповісти
Карточний борг дорожча за честь?
показати весь коментар
07.01.2021 18:04 Відповісти
Не цветмет, а драгмет!
показати весь коментар
07.01.2021 20:40 Відповісти
Не сядет!
Благодарю за Службу!
Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
07.01.2021 16:51 Відповісти
А хто був президентом 14 січня 2019 року і головою сбу ,не нагадаєш?
показати весь коментар
07.01.2021 18:11 Відповісти
Дядько Бузини.
показати весь коментар
07.01.2021 18:54 Відповісти
Чому ж його на другий термін не обрали,як що при ньому так виборцям золото роздавали?
показати весь коментар
07.01.2021 18:57 Відповісти
Теперь он может сесть на срок от 7 до 10 лет. Ага. Может сесть а может и не сесть Вы в какой стране живете?
показати весь коментар
07.01.2021 16:53 Відповісти
Ну не просто так же он его вернул, с пол-ведра и ему досталось. Можно и посидеть немножко в VIP-камере...
показати весь коментар
07.01.2021 20:24 Відповісти
Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР - Цензор.НЕТ 8782
показати весь коментар
07.01.2021 16:53 Відповісти
свиньи у корыта
показати весь коментар
07.01.2021 16:54 Відповісти
Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 1698
показати весь коментар
07.01.2021 16:57 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d1%82.html Степанов поручил закупить вакцину от коронавируса через связанного с Богатыревой посредника 7 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d1%82.html Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 4434 Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно назначил компанию, связанную с Раисой Богатыревой, для закупки китайских вакцин против коронавируса. Других производителей он заблокировал.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d1%82.html#more-122185 Читать далее
показати весь коментар
07.01.2021 17:00 Відповісти
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый домСлідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 7042 https://kompromat1.ws/articles/archive/2021-01-06 06 января 2021 г. https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom#disqus_thread Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 6457
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.
показати весь коментар
07.01.2021 17:07 Відповісти
мля.. що це за "ХатабЫчь клоунский"? Напевно iз секти "МолодЫе лiца"
показати весь коментар
07.01.2021 17:21 Відповісти
Этот вор думает выглядеть мужественнее из под бороды....
показати весь коментар
07.01.2021 17:58 Відповісти
ему бы эту волосню да на голову...епта!
показати весь коментар
08.01.2021 08:33 Відповісти
эти люди позорят республику!
показати весь коментар
07.01.2021 17:58 Відповісти
грабят
показати весь коментар
07.01.2021 18:00 Відповісти
были 14 января 2019 года.
показати весь коментар
07.01.2021 22:46 Відповісти
шота КривыеРожи у обоих...
показати весь коментар
07.01.2021 16:54 Відповісти
От и хорошо. Хоть кто то начньот жить па чилавечиски! Харошим слугам- достойное жалование!
показати весь коментар
07.01.2021 16:56 Відповісти
как же тогда хозяин (мудрый нарит)прекрасно живет и представить трудно?
показати весь коментар
07.01.2021 16:59 Відповісти
И что? в стране где по словам порохоботов европейские зарплаты низзя купить европейское авто? Он же не проклятую *евробляху* купил за $2000-3000. Так возрадуйтесь за кормильца
показати весь коментар
07.01.2021 16:56 Відповісти
Ему больше грузовик подойдет
показати весь коментар
07.01.2021 17:50 Відповісти
шо с мусором едит...)))
показати весь коментар
07.01.2021 21:28 Відповісти
Зарплата на вагу! Такі да, карантин має побічні наслідки....
показати весь коментар
07.01.2021 18:07 Відповісти
Треба було за нього виходити, то купила б ти.
показати весь коментар
07.01.2021 18:13 Відповісти
как эта свинья на нее залезает?
показати весь коментар
08.01.2021 10:25 Відповісти
кто-то, обеспечив безопасность Украины, купит маме вторую гравицапу...
показати весь коментар
07.01.2021 16:53 Відповісти
Походу те самые бриллиантовые прокуроры за бугор валят с золотом и бриллиантами
показати весь коментар
07.01.2021 16:54 Відповісти
У всех столько золота, на верху просили поделиться, а тут крендель взял и отдал все. Теперь с него спросют по полной. С пацанами наверху не считаться, это себе на хвост сесть)
показати весь коментар
07.01.2021 16:54 Відповісти
Получается СБУ наносит государству многомиллионный ущерб?.. Зачем же тогда налогоплатильщики платят им?
показати весь коментар
07.01.2021 16:56 Відповісти
кто платит? тупо отнимают.
показати весь коментар
07.01.2021 17:59 Відповісти
хозяин не растерялся и быстро продал цветмет) -------------судя по количеству, цветмета, хозяин и до аэропорта не сильно терялся)))
показати весь коментар
07.01.2021 16:57 Відповісти
Помнится иуда луценко на вертолетах шмонал януковичевского губера толи в Запорожье, толи в одесской области, золота в подвале кучу нашел... И что...
показати весь коментар
07.01.2021 16:57 Відповісти
тот подмигнул, это отстегнул....
показати весь коментар
07.01.2021 16:58 Відповісти
А чому незаконно повернув, в законний спосіб ніяк повернути не можна)))
показати весь коментар
07.01.2021 17:01 Відповісти
шо деется...шо деется )))
вы там лучше конфискованные недавно наркотики проверьте... половина мукой - пудрой стала))))
показати весь коментар
07.01.2021 17:02 Відповісти
Все возмущаются . а говорят :- рыба с головы так почему-же когда сейчас стал вопрос поставить Премьером порядочного честного испытаного жизнью человека Михо Саакашвилли вам хохлам как будто ничего ненадо. Почему я говорю "хохлам" потому что мы украинцы зарубежья вижу за Украину больше переживаем чем вы и видим . что Зеленский связанный по рукам и ногам с олигархатом и Аваковым никогда Михо не поставит Премьером если не потребует народ. а для этоо нужен новый Майдан с требованием либо Зе ставит Премьером Михо . или внеочередные Президентские выборы,
показати весь коментар
08.01.2021 14:11 Відповісти
это что такая за национальная солиларность? это ребята из зе команды? а на фигамнам такое сбу нужно? и второе - сбу же вроде уже отлучали от экономических , хозяйственных и имущественных преступлений (парафия сбу - террористы диверсанты, шпионы , саботажники, вредители, хакеры, информац войны, пропагандоны и т.д.) потому как некоторые спивробитныки вдруг стали огромные маетки с поршами покупать. возникает вопрос - шо опять ????
показати весь коментар
07.01.2021 17:03 Відповісти
Если у этих чекистов отнять экономические преступления, то все СБУ разбежится на второй день. Кому нафиг нужны шпийоны и гостайны? Бабки - вот что нужно последователям железного Феликса.
показати весь коментар
07.01.2021 18:25 Відповісти
Да, уж прямо НЕЗАКОННО, он ЗАКОННО получил свой ОТКАТ в размере 50%, но видно "скрысятничал" и не поделился с начальством.
показати весь коментар
07.01.2021 17:04 Відповісти
С слабо назвать сумму отката для следователя? Или это мега-гебешная тайна?
показати весь коментар
07.01.2021 17:05 Відповісти
Ну тебе прямо весь прайс вывали.
Должны ж в СБУ остаться хоть какие профессиональные тайны.
показати весь коментар
07.01.2021 18:22 Відповісти
Вернул видимо за половину ...
показати весь коментар
07.01.2021 17:07 Відповісти
Вернул 24 кг, Получил половину. Сожрало рыло 12 кг.
Впрочем, терпилы повозмущаются в интернете и всё.
показати весь коментар
07.01.2021 17:13 Відповісти
незаконно вернул? ну вы мля даете, это покруче запашной углу, вы еманулись?
показати весь коментар
07.01.2021 17:16 Відповісти
14 января 2019 года правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг....
...Теперь следователя СБУ обвиняют в....

Теперь - это уже 21 год.. То есть прошло уже 2 года!!!! А все еще обвиняют... Может он еще в феврале 19 года должен был по этапу пойти? Не коррупция и даже не идиоты у власти главная беда страны. Идиотские законы - вот первоисточник.
показати весь коментар
07.01.2021 17:27 Відповісти
автор ЦЕНЗЕР , в статье ошибка !! это не ЦВЕТМЕТ , а ДРАГМЕТ !!! цвет - мет это : люминьтий , медь , латуний и прочие (((( надо было ходить в школу ((((
показати весь коментар
07.01.2021 17:50 Відповісти
Ничего так "прибарахлился" следователь СБУ с 24 кг драг. металлов! Посадят его или нет, неизвестно, а вот женушка может козырнуть перед подружками- мажорками новой крутой тачкой.
показати весь коментар
07.01.2021 18:06 Відповісти
нормальные у нас законы. Отдал (товар) незаконно, умышленно или по неопытности, без разници, ОТ 7 до 10. **** убила в дтп кучу людей, 2 года назад,Харьков 5 трупов, тоже десятка. нормальные у нас законы....... без фамилий, (кто то) на вышках сорвал 400лямов$, этому кто то вообще НИЧЕГО...... мужик украл корову, 2-5 лет. аваков или баканов роют янтарь, им нихрена, а там миллиарды гривень. таможня крадет 10-15 миллиардов$ в год и им нихрена. классное государство строим, господа... Справедливое
показати весь коментар
07.01.2021 18:11 Відповісти
24 кг изделий в драгметалах отдал по неопытности???? Вы сами в эту версию верите?
Пусть **** сидит десяточку и набирается опыта.
показати весь коментар
07.01.2021 18:19 Відповісти
это было к слову. я за десятку и больше. а говорил о всем беспределе в наших законах.
показати весь коментар
07.01.2021 18:32 Відповісти
На мелочевке попался - его старшие товарищи и не такие вещи прокручивают и при этом на свободе и в шоколаде. Интересно, госбезопасностью в этой организации кто нибудь занимается?
показати весь коментар
07.01.2021 18:13 Відповісти
Ну так наверное 50х50 договорился..если что 4 ляма в СБУ за 7 лет не заработает
показати весь коментар
07.01.2021 18:19 Відповісти
Я что-то не понял, это зашквар черта Баканова или портновская ГБР прессует патриотов? А вспомнил, всеаниадинакавые.
показати весь коментар
07.01.2021 19:42 Відповісти
Повії також вичикувалися у чергу, може хлопак і цноту в змозі повернути.
показати весь коментар
07.01.2021 19:45 Відповісти
Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР - Цензор.НЕТ 9587
показати весь коментар
07.01.2021 22:04 Відповісти
а що тут дивного. Традиція, однако. в 1939 році писака толстой із взводом НКВД виламав камінний зал в Олеському замку і вивіз разом з ******* в росію. Навіть з квартири посла США в Польщі, який перебував у Львові НКВД винесло 200 ящиків з особистим майном і привласнило. Ванька Серов керував цим ділом. в 20 роках ГПУ,НКВД створило перший в світі підрозділ по вилученню майна, здобутого неправедним шляхом, навіть берія не міг найти кінців грандіозних крадіжок як державного так і приватного майна. в іноземному відділі ОГПУ,НКВД навіть агентів вбивали а гроші присвоювали.
показати весь коментар
07.01.2021 22:14 Відповісти
таки шо ви не даете людям спокойно золотом торговать
показати весь коментар
08.01.2021 00:22 Відповісти
хм, 8 миллионов наверное 2000 учителей себе оперативно купили по цепочке на зарплату. прям тяжело будет всех найти...
показати весь коментар
08.01.2021 03:42 Відповісти
Что вообще на таможне делает сбу. Когда уже сбу будет заниматься своими прямыми обязанностями? Присосались к таможне . Вот и этот поймал джек пот, но видимо опередил кого-то , кто тоже хотел пожалеть за деньги несчастного контрабандиста. Прям всех удивили. Арестованные товары тоже пропадают со складов, где они должны храниться, но , по случайности, там нет даже ни охраны, ни камер, зато есть задние ворота.
Ничего этому сбушнику не будет. Бриллиантовые прокуроры уже свои десять лет отбыли
показати весь коментар
08.01.2021 08:31 Відповісти
Что охраняешь, то и имеешь, если с друзьями делишся!
показати весь коментар
08.01.2021 14:23 Відповісти
 
 