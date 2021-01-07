Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР. ФОТО
Золоті вироби вилучили у громадянина в аеропорту "Львів". На них було накладено арешт, але слідчий СБУ незаконно повернув 24 кг золота і срібла колишньому власнику. Тепер він може сісти на термін від 7 до 10 років.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"14 січня 2019 року правоохоронець безпідставно прийняв рішення про передачу ювелірних виробів із золота та срібла вагою понад 24 кг, які були вилучені у громадянина України в Міжнародному аеропорті "Львів" у листопаді 2018 року. Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них накладено арешт", - сказано в повідомленні.
Отримавши назад арештоване золото, його господар не розгубився і швидко продав кольоровий метал за 8,6 млн грн.
Тепер слідчого СБУ звинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі і заборона займати певні посади або вести певну діяльність на строк до 3 років.
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Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.
на вертолетахшмонал януковичевского губера толи в Запорожье, толи в одесской области, золота в подвале кучу нашел... И что...
вы там лучше конфискованные недавно наркотики проверьте... половина мукой - пудрой стала))))
Должны ж в СБУ остаться хоть какие профессиональные тайны.
Впрочем, терпилы повозмущаются в интернете и всё.
...Теперь следователя СБУ обвиняют в....
Теперь - это уже 21 год.. То есть прошло уже 2 года!!!! А все еще обвиняют... Может он еще в феврале 19 года должен был по этапу пойти? Не коррупция и даже не идиоты у власти главная беда страны. Идиотские законы - вот первоисточник.
Пусть **** сидит десяточку и набирается опыта.
Ничего этому сбушнику не будет. Бриллиантовые прокуроры уже свои десять лет отбыли