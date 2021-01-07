Слідчий СБУ незаконно повернув 24 кілограми конфіскованого золота і срібла, - ДБР. ФОТО

Золоті вироби вилучили у громадянина в аеропорту "Львів". На них було накладено арешт, але слідчий СБУ незаконно повернув 24 кг золота і срібла колишньому власнику. Тепер він може сісти на термін від 7 до 10 років.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"14 січня 2019 року правоохоронець безпідставно прийняв рішення про передачу ювелірних виробів із золота та срібла вагою понад 24 кг, які були вилучені у громадянина України в Міжнародному аеропорті "Львів" у листопаді 2018 року. Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них накладено арешт", - сказано в повідомленні.

Отримавши назад арештоване золото, його господар не розгубився і швидко продав кольоровий метал за 8,6 млн грн.

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Тепер слідчого СБУ звинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі і заборона займати певні посади або вести певну діяльність на строк до 3 років.





