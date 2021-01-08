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Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТОрепортаж

Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

"Україна повертає своїх! ‪Вітаю наших хлопців із поверненням на Батьківщину! Моряки Є.Морарь, В.Тостоган, О.Войнеровський, П.Чайка нарешті зустрілися з своїми рідними, яких не бачили майже 5 років", - написав Боднар.

Він наголосив, що дострокове звільнення з в’язниці Лівії українських моряків - це результат спільних зусиль ОПУ, МЗС, МВС та допомоги турецьких партнерів

Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар 01

Нагадаємо, 7 січня пресслужба президента України повідомила, що на батьківщину повертаються члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року: моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

Також читайте: Четверо українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року, повертаються на Батьківщину, - ОП

Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення.

Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар 02

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров'ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що, нарешті, вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар 03
Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар 04
Фото: Боднар/Facebook

Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар 05

Автор: 

Боднар Василь (155) Лівія (117) МЗС (4173) моряки (927)


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Топ коментарі
+5
"Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну."

"Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення."
Тобто відлік терміну ув"язнення почався в 2016 році. 2016+5=2021. Тобто моряки відсиділи весь термін. В цьому світлі радість Зебобів "Україна повертає своїх! " виглядає як знущання.
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08.01.2021 11:14 Відповісти
+3
Пять лет в ливийской тюрьме, за то что нанялся стоять вахты на мосту или обслуживать механизмы в машинном отделении какого-то танкера, это вообще мрак.
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08.01.2021 11:21 Відповісти
+3
Зеля, иди проспись. на рояле поиграй шоле...
ну не надо такого гнилого "пиара" то?
Ливия отдала моряков - ну **** ты лезешь?
хотя.... ЖГИ, меньше "служить " будешь., Говнобородько.
утром с пожилой базарил - грю шо вам не Зеля ли поднял тариф, она мне чет за Порошенко говорит..... ну и как назвать это вот все?
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08.01.2021 11:25 Відповісти
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Барыг встречают как хероев?
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08.01.2021 11:04 Відповісти
ребята привезли с собой Buble Gum?
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08.01.2021 11:05 Відповісти
Ну нехай Зєля піариться (там де в усих країнах-робота МЗС),але АВАКОВ яким боком ?
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08.01.2021 11:07 Відповісти
"Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну."

"Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення."
Тобто відлік терміну ув"язнення почався в 2016 році. 2016+5=2021. Тобто моряки відсиділи весь термін. В цьому світлі радість Зебобів "Україна повертає своїх! " виглядає як знущання.
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08.01.2021 11:14 Відповісти
Пять лет в ливийской тюрьме, за то что нанялся стоять вахты на мосту или обслуживать механизмы в машинном отделении какого-то танкера, это вообще мрак.
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08.01.2021 11:21 Відповісти
А Тоха на последнем фото что уже лизанул?
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08.01.2021 11:25 Відповісти
здаецца моцна схуднеў...
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08.01.2021 12:11 Відповісти
Та да, хорошо ветра по прогнозу не было, а то бы сдуло.
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08.01.2021 16:10 Відповісти
Зеля, иди проспись. на рояле поиграй шоле...
ну не надо такого гнилого "пиара" то?
Ливия отдала моряков - ну **** ты лезешь?
хотя.... ЖГИ, меньше "служить " будешь., Говнобородько.
утром с пожилой базарил - грю шо вам не Зеля ли поднял тариф, она мне чет за Порошенко говорит..... ну и как назвать это вот все?
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08.01.2021 11:25 Відповісти
эти моряки работали на крошечном танкере-заправщике. У них зарплаты, по сравнению с большим флотом - копейки. Там выживают только за счет "левака", т.е. махинаций с грузом нефтепродуктов. Эти попались, ничего удивительного. Попались и отсидели по полной.
Все что сделало государство - привезли их домой, и ни копейки больше, они их НЕ освобождали
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08.01.2021 14:39 Відповісти
Да, че-то непонятно, за что их повязали? А если с бункером мутили, то с местными должны были быть в долЯх. И кто там вообще сейчас бункеруется, не Гибралтар, чай? Мутняк, короче. Им пару недель скостили, а говно зеленое про перемогу орет. Тьху.
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08.01.2021 18:57 Відповісти
 
 