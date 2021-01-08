Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТОрепортаж

Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

"Україна повертає своїх! ‪Вітаю наших хлопців із поверненням на Батьківщину! Моряки Є.Морарь, В.Тостоган, О.Войнеровський, П.Чайка нарешті зустрілися з своїми рідними, яких не бачили майже 5 років", - написав Боднар.

Він наголосив, що дострокове звільнення з в’язниці Лівії українських моряків - це результат спільних зусиль ОПУ, МЗС, МВС та допомоги турецьких партнерів

Нагадаємо, 7 січня пресслужба президента України повідомила, що на батьківщину повертаються члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року: моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.

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Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров'ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що, нарешті, вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.





Фото: Боднар/Facebook