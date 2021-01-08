Четверо засуджених у Лівії моряків із судна Captain Khayyam повернулися в Україну, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТОрепортаж
Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.
"Україна повертає своїх! Вітаю наших хлопців із поверненням на Батьківщину! Моряки Є.Морарь, В.Тостоган, О.Войнеровський, П.Чайка нарешті зустрілися з своїми рідними, яких не бачили майже 5 років", - написав Боднар.
Він наголосив, що дострокове звільнення з в’язниці Лівії українських моряків - це результат спільних зусиль ОПУ, МЗС, МВС та допомоги турецьких партнерів
Нагадаємо, 7 січня пресслужба президента України повідомила, що на батьківщину повертаються члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року: моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка.
Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення.
Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров'ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.
Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що, нарешті, вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.
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"Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення."
Тобто відлік терміну ув"язнення почався в 2016 році. 2016+5=2021. Тобто моряки відсиділи весь термін. В цьому світлі радість Зебобів "Україна повертає своїх! " виглядає як знущання.
ну не надо такого гнилого "пиара" то?
Ливия отдала моряков - ну **** ты лезешь?
хотя.... ЖГИ, меньше "служить " будешь., Говнобородько.
утром с пожилой базарил - грю шо вам не Зеля ли поднял тариф, она мне чет за Порошенко говорит..... ну и как назвать это вот все?
Все что сделало государство - привезли их домой, и ни копейки больше, они их НЕ освобождали