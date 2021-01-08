Співробітники посольства України в Ірані разом із сім'ями вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ. ФОТОрепортаж

У п'ятницю в річницю трагічної катастрофи українського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752, збитого іранськими силами ППО, співробітники посольства України в Ірані разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook у п'ятницю.

"Посол України Сергій Бурдиляк виступив із промовою, в якій згадав імена українців, які стали жертвами жахливого інциденту, та наголосив на продовженні зусиль нашої держави та зацікавлених сторін задля встановлення справедливості в процесі прозорого та неупередженого розслідування всіх обставин катастрофи, забезпечення виплати гідних компенсацій родинам загиблих співвітчизників", - зазначили у відомстві.

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Працівники посольства поклали квіти на місці авіакатастрофи українського літака та вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання







Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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