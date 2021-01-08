Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців. ФОТОрепортаж
У новому локдауні "Епіцентр" працює по-новому: у рядах можна вибрати будь-який товар (від шурупа до телевізора), а потім у спеціальному вікні оформити всі товари як онлайн-замовлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PalovskyNews.
"Попри заборону," Епіцентр "повністю відкритий для покупців. Працівники тільки на вході попереджають, що товари, які не внесені до списку першої необхідності, потрібно буде оформити через онлайн замовлення.
У підсумку все дозволене ви можете придбати як зазвичай - просто сплативши на касі. Решту асортименту можна вибрати в залі, скласти у візок, через працівників залу оформити як онлайн-замовлення, оплатити і забрати товар. У пункті видачі онлайн-замовлень вже утворилася черга людей із візками", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
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І він нічого не вдіє.
У п'ятницю, 8 січня, в Україні з початком жорсткого карантину (https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/*******/ локдауну ) торговельна мережа гіпермаркетів "https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/epitsentr/ Епіцентр " продовжувала роботу, але потім раптово закрила магазини.
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA756UA756&sxsrf=ALeKk02ybUSb7eB689vo-3VbMo9RxIYLwg%3A1610121323662&ei=a4D4X9j2J-P5qwGKvKHACA&q=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiY2Kqs2YzuAhXj_CoKHQpeCIgQ4dUDCA0&uact=5 https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_
Такова наша действительность.
Цель этого локдауна - ручная регулировка чужого бизнеса. Еще небыло прецедента в истории стран, что бы это привело к росту экономики страны! Такое наблюдается перед серьезным кризисом или большим переделом собственности. В некоторых случаях это приводило к краху экономики.
Что хотят наши?*
Дозволено працювати тільки СУПЕРмаркетам (вони на >60% продовольчі), а ГІПЕРмаркетам (вони на >60% непродовольчі) ВИКЛЮЧНО АДРЕСНОЮ ДОСТАВКОЮ!!
заздрість.
продажність.
Мощный план по вакцинации:
п.1.Прилетит вдруг волшебник, в голубом вертолете...
п.2.И бесплатно покажет кино...
Овощ 2.0 3сезон 2серия Противозачаточная
Запретить продажу презервативов в Локдаун 8-24 января, всем, кроме Эпицентра.
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE