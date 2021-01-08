Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців. ФОТОрепортаж

У новому локдауні "Епіцентр" працює по-новому: у рядах можна вибрати будь-який товар (від шурупа до телевізора), а потім у спеціальному вікні оформити всі товари як онлайн-замовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PalovskyNews.

"Попри заборону," Епіцентр "повністю відкритий для покупців. Працівники тільки на вході попереджають, що товари, які не внесені до списку першої необхідності, потрібно буде оформити через онлайн замовлення.

У підсумку все дозволене ви можете придбати як зазвичай - просто сплативши на касі. Решту асортименту можна вибрати в залі, скласти у візок, через працівників залу оформити як онлайн-замовлення, оплатити і забрати товар. У пункті видачі онлайн-замовлень вже утворилася черга людей із візками", - йдеться в повідомленні.

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Фото: PalovskyNews

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.