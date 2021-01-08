Мешканець Закарпаття через п'яну сварку зі співмешканкою вбив двох її дітей. ФОТО

На Закарпатті мешканець селища Буштино під час п'яної сварки вбив двох малолітніх дітей своєї співмешканки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що п'яний 30-річний житель селища Буштино посварився зі своєю 35-річною співмешканкою, разом з якою в розважальному закладі Тячева було двоє її дітей. Під час сварки 30-річний зловмисник завдав жінці й дітям тілесних ушкоджень. Від травм 2-річний хлопчик і 9-річна дівчинка померли на місці події. З важкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена ​​і сама 35-річна мати дітей.

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Зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, вчинене з особливою жорстокістю, і в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки.

За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення.