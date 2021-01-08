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Новини Фото Пожежі в Україні
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На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 8 січня, в Миколаївській області сталася пожежа на території нафтобази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом ( 50 м куб.) на площі майже 500 м кв. Працюють пінні стволи

О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом 01

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 рятувальників о/с і 12 од. техніки ДСНС.

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Причина пожежі встановлюється.

На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом 02
На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Миколаївська область (2297) пожежа (4351) ДСНС (5160)


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Топ коментарі
+4
Нелегальне збагачення пальна з 92 на 95 заправками БРСМ продовжується.
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08.01.2021 15:19 Відповісти
+4
«Горит пирожковая»
(с) М. Жванецкий

Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летали, как шрапнель. В белых халатах чёрного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.

Зрители заполняли первые ряды. Через каких-то 40 минут под овации подъехали пожарные, каждое их движение сопровождалось аплодисментами. Большое удовольствие вызвало сообщение старшего, что у них нет воды, и они под аплодисменты и крики «браво» потащили куда-то шланг. Зрители советовали туда же тащить пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было крайне неловко, и народ побежал за женой с криком «подождите секундочку».

Особенно живописен был старший огнетушитель, ввиду жары находящийся в верхней брезентовой робе и чёрных сатиновых трусах типа «верность». Зрителям импонировали его невысокая скорость и попытки отвернуть вентиль.

Действия пожарных в стороне от огня наконец закончились, и они стали приближаться. На пожаре наступил момент, который так ценят шашлычники: то есть пламени уже нет, угли чуть подёрнуты пеплом. В общем, те, кто жарил на шампурах помидоры и огурцы, облизывались. Когда в стволах появилась вода, уже и угли остыли, и все побежали смотреть, как двое пьяных под ударами волн взбираются на вертикальную скользкую стену.

В Одессе очень благодарный зритель. Что делать, если в городе такая скука, а театр Сатиры себя не оправдал.
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08.01.2021 15:27 Відповісти
+4
Передел собственности.Поджечь битум зимой?Надо постараться.
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08.01.2021 15:27 Відповісти
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Нелегальне збагачення пальна з 92 на 95 заправками БРСМ продовжується.
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08.01.2021 15:19 Відповісти
а откуда у нас когда то был 95??? для некоторых особо доверчивых пишут 95 из Прибалтики, но лохов верящих в это с каждым днём меньше и меньше, а вообще единственное Бенено НПЗ выпускает 92 на оборудовании брежневских времён, всё шо продают как 95 это 92 с добавками непонятного качества.
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08.01.2021 16:42 Відповісти
Щось перемутили втиху. Невдача спіткала.
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08.01.2021 15:26 Відповісти
«Горит пирожковая»
(с) М. Жванецкий

Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летали, как шрапнель. В белых халатах чёрного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.

Зрители заполняли первые ряды. Через каких-то 40 минут под овации подъехали пожарные, каждое их движение сопровождалось аплодисментами. Большое удовольствие вызвало сообщение старшего, что у них нет воды, и они под аплодисменты и крики «браво» потащили куда-то шланг. Зрители советовали туда же тащить пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было крайне неловко, и народ побежал за женой с криком «подождите секундочку».

Особенно живописен был старший огнетушитель, ввиду жары находящийся в верхней брезентовой робе и чёрных сатиновых трусах типа «верность». Зрителям импонировали его невысокая скорость и попытки отвернуть вентиль.

Действия пожарных в стороне от огня наконец закончились, и они стали приближаться. На пожаре наступил момент, который так ценят шашлычники: то есть пламени уже нет, угли чуть подёрнуты пеплом. В общем, те, кто жарил на шампурах помидоры и огурцы, облизывались. Когда в стволах появилась вода, уже и угли остыли, и все побежали смотреть, как двое пьяных под ударами волн взбираются на вертикальную скользкую стену.

В Одессе очень благодарный зритель. Что делать, если в городе такая скука, а театр Сатиры себя не оправдал.
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08.01.2021 15:27 Відповісти
Передел собственности.Поджечь битум зимой?Надо постараться.
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08.01.2021 15:27 Відповісти
легко. достаточно его разогреть до состояния смолы. а дальше просто
а его разогревают чтобы набрать
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08.01.2021 15:33 Відповісти
в Николаевской области НЕТ Витовского района

Витовский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вітовський район, до 2016 г. - Жовтневыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-4 [4] ) - упразднённаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] административная единица на юге области
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08.01.2021 15:28 Відповісти
Баштанський район (з адміністративним центром у місті Баштанка) у складі територій Баштанської міської, Березнегуватської селищної, Вільнозапорізької сільської, Володимирівської сільської, Горохівської сільської, Інгульської сільської, Казанківської селищної, Новобузької міської, Привільненської сільської, Снігурівської міської, Софіївської сільської, Широківської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
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08.01.2021 15:32 Відповісти
Ви трошки сплутали Горохівки. Є таке село Горохівка в колишньому Вітовському районі. Станція Горохівка. Навпроти село Веоскресенськ. Горохівка входить до Воскресенської ОТГ Миколаївського району. В селі знаходиться цементний завод, нафтобаза. А те, що ви вказали, то Горохівка з дуже сильної глухомані колишнього Снігурівського району. Там нафтобаз немає)) Ця, що вказано за 7 км від Миколаєва, також між залізницею та автошляхом Миколаїв-Кривий Ріг.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)
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08.01.2021 15:45 Відповісти
Велике крадівництво-кінці у воду..
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08.01.2021 15:34 Відповісти
смелые пожарные, так близко возле цистерны стоят, а ведь она в любой момент может рвануть, грех таким ребятам денег не платить
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08.01.2021 15:35 Відповісти
На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом - Цензор.НЕТ 4126
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08.01.2021 15:44 Відповісти
Колись спостерігав, як на винзаводі зайнявся склад дерев'яної тари площею пару гектарів. Видовище було вражаюче. Навіть школу пропустив.
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08.01.2021 15:59 Відповісти
Цк напевне, як історія з системним підривом п'яти військових складів. Диверсанти з мацкви безпілотником підірвали.
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08.01.2021 16:04 Відповісти
БАНДИТЫ С КОТОРЫМИ АВАКОВ ДО СИХ ПОР НЕ РАЗОБРАЛСЯ !!!
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08.01.2021 23:53 Відповісти
ето не нефтебаза а асфальтный завод возле Гороховки
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09.01.2021 00:00 Відповісти
 
 