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На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 8 січня, в Миколаївській області сталася пожежа на території нафтобази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом ( 50 м куб.) на площі майже 500 м кв. Працюють пінні стволи
О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучено 60 рятувальників о/с і 12 од. техніки ДСНС.
Причина пожежі встановлюється.
Топ коментарі
+4 Игнатьев Фион
показати весь коментар08.01.2021 15:19 Відповісти Посилання
+4 Valery Greff
показати весь коментар08.01.2021 15:27 Відповісти Посилання
+4 Сергей Андрейчев
показати весь коментар08.01.2021 15:27 Відповісти Посилання
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(с) М. Жванецкий
Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летали, как шрапнель. В белых халатах чёрного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.
Зрители заполняли первые ряды. Через каких-то 40 минут под овации подъехали пожарные, каждое их движение сопровождалось аплодисментами. Большое удовольствие вызвало сообщение старшего, что у них нет воды, и они под аплодисменты и крики «браво» потащили куда-то шланг. Зрители советовали туда же тащить пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было крайне неловко, и народ побежал за женой с криком «подождите секундочку».
Особенно живописен был старший огнетушитель, ввиду жары находящийся в верхней брезентовой робе и чёрных сатиновых трусах типа «верность». Зрителям импонировали его невысокая скорость и попытки отвернуть вентиль.
Действия пожарных в стороне от огня наконец закончились, и они стали приближаться. На пожаре наступил момент, который так ценят шашлычники: то есть пламени уже нет, угли чуть подёрнуты пеплом. В общем, те, кто жарил на шампурах помидоры и огурцы, облизывались. Когда в стволах появилась вода, уже и угли остыли, и все побежали смотреть, как двое пьяных под ударами волн взбираются на вертикальную скользкую стену.
В Одессе очень благодарный зритель. Что делать, если в городе такая скука, а театр Сатиры себя не оправдал.
а его разогревают чтобы набрать
Витовский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вітовський район, до 2016 г. - Жовтневыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-4 [4] ) - упразднённаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] административная единица на юге области
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)