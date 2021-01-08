На нафтобазі в Миколаївській області сталася масштабна пожежа: горіла ємність з бітумом. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 8 січня, в Миколаївській області сталася пожежа на території нафтобази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом ( 50 м куб.) на площі майже 500 м кв. Працюють пінні стволи

О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 рятувальників о/с і 12 од. техніки ДСНС.

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Причина пожежі встановлюється.





Фото: сайт ДСНС