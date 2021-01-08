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Новини Фото Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Пам'ять загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві на місці майбутнього скверу пам'яті загиблих пасажирів і членів екіпажу літака МАУ, збитого минулого року в Ірані, вшановують пам'ять жертв авіакатастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", сквер буде розташований за адресою Дніпровська набережна, парк "Вербовий гай".

Нині на майданчику встановлено пам'ятний знак жертвам катастрофи - сірий гранітний камінь, на якому прикріплено табличку із написом "PS 752" і датою 08.01.2020.

Небайдужі громадяни несуть сьогодні до цього пам'ятного знаку квіти, ставлять лампадки. Лунає сумна музика. На цьому ж майданчику було встановлено екран, на якому показували фото загиблих у цій авіакатастрофі.

Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 01
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 02
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 03
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 04
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 05
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 06
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 07
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 08
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 09
Память загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві 10

"Тут буде сквер пам'яті. Він буде розбитий за проєктом архітектора, який виграв конкурс нещодавно. Я думаю, ви зможете вже навесні побачити роботи з озеленення цього скверу, і упродовж 2021 року ми обов'язково завершимо будівництво цього скверу", - сказав у коментарі журналістам президент МАУ Євген Дихне.

Дихне поінформував, що зараз важливо, щоб була оцінка технічного звіту щодо катастрофи, який Іран направив Україні.

"Сподіваємося, що матимемо доступ, буде оцінка експертів. І виходячи з того, наскільки буде якісно зроблено цей технічний аналіз, буде залежати доля подальших кроків у кримінальному розслідуванні, у переговорах по компенсаціях сім'ям загиблих", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо поведінки іранської сторони у процесі розслідування, Дихне сказав, що "ми розраховували на більш короткі строки проведення технічного розслідування".

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Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов сказав журналістам, що починаючи з перших хвилин, "наша держава робила все від неї залежне, щоб ми дізналися, що ж насправді відбулося в Тегерані".

"Україна, зокрема, наголошувала, що це була ракета російського виробництва ТОР М-1, яка двічі потрапила в наш літак... Та група, яка працювала в Тегерані, повернулася з достатнім обсягом інформації. Я не можу зараз все розголошувати, але ми чітко усвідомлюємо, що відбулося, хто за цим стоїть, нащо вони це робили", - повідомив він.

За словами секретаря РНБО, нині тривають перемовини, продовжується розслідування української прокуратури.

"І я можу запевнити, що ми обов'язково поставимо останню точку в цьому питанні. Питання складне, ускладнюється тим, що непроста країна і непрості відносини", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

Київ (19663) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+7
А зеленый презик в эти дни вспоминает оманский отдых.
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08.01.2021 15:50 Відповісти
+7
Чим загиблі захисники України в ІЛ-76 25 ОПДБр відрізняються від стюардесс цього комерційного рейсу??? Може тим що ці збиті були не тримаючи в руках зброї?? Чому сім'ї десантників не мають права на отримання довічного утримання за втратою годувальника, а стюарди мають??
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08.01.2021 16:28 Відповісти
+5
Буковель...
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 3410

...
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08.01.2021 15:49 Відповісти
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Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 3410

...
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08.01.2021 15:49 Відповісти
помним, чтим, соболезнуем..
лыбу, лыбу давай !!!
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08.01.2021 15:58 Відповісти
А зеленый презик в эти дни вспоминает оманский отдых.
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08.01.2021 15:50 Відповісти
Дело даже не в том, что он вспоминает... в том, что ему это хрен когда забудут... в паре с суточным полётом из Омана
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09.01.2021 12:21 Відповісти
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 4295
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08.01.2021 15:56 Відповісти
Відпочивальники Оману в цей час згадають настанови ***** - непопусти відродження України.
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08.01.2021 15:57 Відповісти
Чому так не вшановують загиблих в АТО Українських войнів?
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08.01.2021 16:09 Відповісти
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве

=========================================
Вони не "при крушении" вони загиблі від кацапського пво, літак знищений ракетою.
Треба про це постійно нагадувати!
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08.01.2021 18:04 Відповісти
Роками не могли відкрити сквер Небесні сотні а тут митю відкрили сквер, тоді де сквер Шеремету якого зірвали на вулицях Київа, де сквер Акуїві яка дійсно герой який захищав україну, боець АТО пішов спасати товариша ,був поранений чотири дні істікав кровю і помер, йому зелений гімнюк відказав у нагороді а цих зробив героями україни, бо власник МАУ Коломойський, а на рахунок російської ракети де сквер загиблим збитого MH17.
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08.01.2021 22:37 Відповісти
Очередная показуха, согнали бюджетников... Самолет Коломойского перевозил иностранцев... какое дело Украине до этого? Пускай Беня и разбирается...
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08.01.2021 16:12 Відповісти
.. едешь ты по трассе в Польше на своей машине с украинскими номерами.. везёшь своих россиянских знакомых... Тут тебе в лобовое влетает хороший камень от встречной польской фуры, которая просто уезжает ничего не заметив. А ты на собственной машине в кювете... (и рядом все рассеяне уже остывают)... Приезжает полиция.. разбирается .. и и сообщает в украинское посольство, что Леопольд Пупкин в яме и необходимо Ваше посольское вмешательство и помощь.. А ты слышишь... Машина Леопольда Пупкина перевозила иностранцев... какое дело Украине до этого? Пускай Леопольд и разбирается...)))))
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08.01.2021 16:40 Відповісти
Та да!! Герої України як не як. Треба ще зробити Днем національної жалоби! А полковник Коростильов, сержант Журавель то так та багато інших то таке, вони ж захищали територіальну цілісність України Їм і орден можна. І куди там героїзм в порівнянні з героями МАУ.
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08.01.2021 16:15 Відповісти
Да... сказати нічого((( Присвоїти звання Героїв України екіпажеві... дурість вищої проби.
Але нічого розумного від відвертого невігласа і дурня, яким є Зеленський ... і чекати не треба.
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08.01.2021 16:24 Відповісти
Чим загиблі захисники України в ІЛ-76 25 ОПДБр відрізняються від стюардесс цього комерційного рейсу??? Може тим що ці збиті були не тримаючи в руках зброї?? Чому сім'ї десантників не мають права на отримання довічного утримання за втратою годувальника, а стюарди мають??
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08.01.2021 16:28 Відповісти
А давайте МАУ прирівняємо до компанії яка понесла колосальні втрати, і надамо пільги на несплату всіх податків!
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08.01.2021 16:32 Відповісти
тише не подавай им идеи
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08.01.2021 16:53 Відповісти
Ага... И всем сотрудникам выдать удостоверение УБД.
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08.01.2021 17:06 Відповісти
Завтра Земразь будет чтить жертв ковида в Украине?
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08.01.2021 16:34 Відповісти
Когда СССР . "сбил" южнокорейский Боинг, так ниодного тела и не нашли(некоторые мелкие фрагменты).
Это загадка и поныне. Кого сбил СССР.?
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09.01.2021 05:44 Відповісти
 
 