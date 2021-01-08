Пам'ять загиблих під час аварії рейсу МАУ в Ірані вшановують у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві на місці майбутнього скверу пам'яті загиблих пасажирів і членів екіпажу літака МАУ, збитого минулого року в Ірані, вшановують пам'ять жертв авіакатастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", сквер буде розташований за адресою Дніпровська набережна, парк "Вербовий гай".

Нині на майданчику встановлено пам'ятний знак жертвам катастрофи - сірий гранітний камінь, на якому прикріплено табличку із написом "PS 752" і датою 08.01.2020.

Небайдужі громадяни несуть сьогодні до цього пам'ятного знаку квіти, ставлять лампадки. Лунає сумна музика. На цьому ж майданчику було встановлено екран, на якому показували фото загиблих у цій авіакатастрофі.





















"Тут буде сквер пам'яті. Він буде розбитий за проєктом архітектора, який виграв конкурс нещодавно. Я думаю, ви зможете вже навесні побачити роботи з озеленення цього скверу, і упродовж 2021 року ми обов'язково завершимо будівництво цього скверу", - сказав у коментарі журналістам президент МАУ Євген Дихне.

Дихне поінформував, що зараз важливо, щоб була оцінка технічного звіту щодо катастрофи, який Іран направив Україні.

"Сподіваємося, що матимемо доступ, буде оцінка експертів. І виходячи з того, наскільки буде якісно зроблено цей технічний аналіз, буде залежати доля подальших кроків у кримінальному розслідуванні, у переговорах по компенсаціях сім'ям загиблих", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо поведінки іранської сторони у процесі розслідування, Дихне сказав, що "ми розраховували на більш короткі строки проведення технічного розслідування".

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Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов сказав журналістам, що починаючи з перших хвилин, "наша держава робила все від неї залежне, щоб ми дізналися, що ж насправді відбулося в Тегерані".

"Україна, зокрема, наголошувала, що це була ракета російського виробництва ТОР М-1, яка двічі потрапила в наш літак... Та група, яка працювала в Тегерані, повернулася з достатнім обсягом інформації. Я не можу зараз все розголошувати, але ми чітко усвідомлюємо, що відбулося, хто за цим стоїть, нащо вони це робили", - повідомив він.

За словами секретаря РНБО, нині тривають перемовини, продовжується розслідування української прокуратури.

"І я можу запевнити, що ми обов'язково поставимо останню точку в цьому питанні. Питання складне, ускладнюється тим, що непроста країна і непрості відносини", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.