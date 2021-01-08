Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС". ФОТОрепортаж
У Москві з'явився новий заклад громадського харчування, названий на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на соцмережі.
"На роздачі співробітники НКВС, в меню – шаурма "від Берії з соусом ткемалі"", - пише автор поста. Також клієнти можуть замовити "Сталінську" або "Хрущовську" шаурму.
Топ коментарі
+89 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.01.2021 16:02 Відповісти Посилання
+81 wake up-UA
показати весь коментар08.01.2021 16:01 Відповісти Посилання
+72 Серж Пир
показати весь коментар08.01.2021 16:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Самая младшая внучка Сталина родилась в США 21 мая 1971 г.
https://stolica-s.su/archives/235727 В 1970-м сыграли свадьбу. Через три года родилась я. Назвали Ольгой. Но мне это имя никогда не нравилось», - говорит Крис Эванс. Когда Оле было два года, ее родители развелись. Маму уже звали Ланой Питерс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Крис Эванс (Ольга Питерс) (род. 1973) - внучка Сталина (дочь Светланы от четвёртого брака с Уильямом Уэсли Питерсом); проживает в Портленде, США[12].
Хоча, по великому рахунку, начхати.
Внучка от деда, недалеко падает, так сказать.
- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !.. СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ... И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг....
.
...
Отбивная по-бериевски.
Биточки по- вышински.
Котлеты по-ежовски.
Картофель фри по-вертухайски.напротив "Чебуречная Воронок", по соседству - "Чай от Лугового", чуть подальше парфюм "Вовин Новичок"
недоведи господь жить в расеи......
1. Цыпленок табака (статья такая то...занимался подрывной деятельностью в курятнике) - 500р.
2. Селезень запеченный с яблоками (статья така то...под видом государственной деятельности, занимался незаконными перелетами в империалистические страны) - 1000р.
3. Белуга в панировке по английски (статья такая то...незаконное пересечение государственной границы по морю) - 1500р.
4. Сыровяленый свиной окорок (хамон) (статья такая то...иностранный агент-террорист) - 2500р.
и так далее
Селезней, белуг и сыровяленные окорока надо заменить на репу, кормовое зерно и гнилую капусту 🌰🥔
СМЕШНО в КАЖДОМ СЛОВЕ !..
.
Сатанин -- привлек войну и с позззором -- ПРОИГРАЛ ! - ВЫИГРАЛИ США ! ..
А ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ -провели ИНЖЭНЕРЫ ГЕРМАНИИ и США , - за СЧЕТ УБИТЫХ ГОЛОДОВКАМИ КРЕСТЬЯН и ВОРОВАНЫМИ БОГАТСТВАМИ НАРОДА !..
А !! ..
ГЛАВНОЕ !!! - -
- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !..
СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ...
И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг.
.
Ішов 127-й рік перебудови. Один чоловік завітав до м'ясної крамниці. Просить у продавчині:
- Дайте мені, будь ласа, пів-кіло свинини.
- У нас нема свинини.
- Тоді яловичини. Пів-кіло.
- І яловичини в нас нема.
- А баранина?
- Теж нема.
- А що у вас є?
- Тільки собачатина восьмої категорії.
- Гаразд. Давайте вашу собачатину.
Продавчиня відвантажує якусь слизьку масу з великою кількістю трісок, тирси і болота. Покупець:
- Ви хоча б тріски повиймали...
- Це ж восьма категорія! Забивається разом з будкою!
99% - слышали о репресиях САТАНИНА.. - НО !...
Как бы вынужденная мера и в 100000000000 меньших маштабах !!..
-
Это историчесски СЛОЖИЛОСЬ - говорят они,
или ИСТОРИЧЕССКИ вынужденная мера...
.
Главное -- не хотят знать о МИЛИОООООООООООООООООООООООООООООООООНАХ !.
.
. ГЛАВНАЯ ОТМАЗКА - - - ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !!
Жил был на свете людоед,
Был не дурак поесть, поспать.
Любил и завтрак, и обед,
А сытый он любил мечтать.
Мечтал когда нибудь создать
Особый сорт других людей.
Такой, что... вкус не передать
И чтобы были без костей!