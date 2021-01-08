Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС". ФОТОрепортаж

У Москві з'явився новий заклад громадського харчування, названий на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на соцмережі.

"На роздачі співробітники НКВС, в меню – шаурма "від Берії з соусом ткемалі"", - пише автор поста. Також клієнти можуть замовити "Сталінську" або "Хрущовську" шаурму.









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