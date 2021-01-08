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Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС". ФОТОрепортаж

У Москві з'явився новий заклад громадського харчування, названий на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Москвы" з посиланням на соцмережі.

"На роздачі співробітники НКВС, в меню – шаурма "від Берії з соусом ткемалі"", - пише автор поста. Також клієнти можуть замовити "Сталінську" або "Хрущовську" шаурму.

Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі співробітники НКВС 01
Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі співробітники НКВС 02
Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі співробітники НКВС 03
Кафе із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі співробітники НКВС 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Так, почалося!" - У Москві під час запису інтерв'ю з шефредактором The Insider Доброхотовим люди, що проходили повз, вигукнули "Слава Україні". ВIДЕО

Автор: 

москва (1264) Сталін (145) їжа (432)


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Топ коментарі
+89
який народ - така й "Криївка"
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08.01.2021 16:02 Відповісти
+81
Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче "сотрудники НКВД" - Цензор.НЕТ 3217
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08.01.2021 16:01 Відповісти
+72
А рагу из дидов подают? )))
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08.01.2021 16:02 Відповісти
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Сралин мечтал, чтобы его внуки топтали землю США с оружием в руках. И его мечта исполнилась...
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1216
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08.01.2021 17:18 Відповісти
Це хто? Дочка Алілуєвої? Якщо так, то її вже під 60 має бути
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08.01.2021 17:21 Відповісти
Вгорі в моєму пості є посилання зі статтею про Кріс Еванс.

Самая младшая внучка Сталина родилась в США 21 мая 1971 г.
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08.01.2021 17:24 Відповісти
Там якась помилка з її датою народження
https://stolica-s.su/archives/235727 В 1970-м сыграли свадьбу. Через три года родилась я. Назвали Ольгой. Но мне это имя никогда не нравилось», - говорит Крис Эванс. Когда Оле было два года, ее родители развелись. Маму уже звали Ланой Питерс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Крис Эванс (Ольга Питерс) (род. 1973) - внучка Сталина (дочь Светланы от четвёртого брака с Уильямом Уэсли Питерсом); проживает в Портленде, США[12].

Хоча, по великому рахунку, начхати.
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08.01.2021 17:36 Відповісти
Погуглив - так і є, дочка С.Алілуєвої, Ольга Пітерс, громадянка США, їй 49.
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08.01.2021 17:25 Відповісти
Зацікавилися? 48 буде цього року.
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08.01.2021 17:29 Відповісти
Боже збав! Просто приблизно знаю роки народження Сталіна і його дочки Алілуєвої і приблизно прикинув вік онучки. Не думав, що Алілуєва так пізно (в 44) заміж вийшла
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08.01.2021 17:58 Відповісти
Ну, в Штатах медицина непогана. Можуть і в 47 народжувати...
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08.01.2021 18:03 Відповісти
стена под надписью иоська сталин---выгорела вся от мочи россейских патриотов,а узкоглазый окурок забыл,как его предков,гнали в сибирь сволочи в мундирах нквд
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08.01.2021 19:21 Відповісти
Вырождение налицо.
Внучка от деда, недалеко падает, так сказать.
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08.01.2021 18:39 Відповісти
Молодец. То что её дед был монстром не значит что она к нему имеет какое-либо отношение.
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08.01.2021 17:19 Відповісти
Боже мій! Як то бидло хоче до стайні.
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08.01.2021 17:13 Відповісти
Не... В скотобойню дегенераты хотят.
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08.01.2021 17:37 Відповісти
нА РОСЦийсском ФАШИСКОСТАНЕ - оочень КУЛЬТИВИРУЮТ САТАНИНА ! ...Многие САТАЛИНИСТЫ, как довод хорошего САТАНИНА - пишут , что мол ОН выиграл войну и провел ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ сраны.. СМЕШНО в КАЖДОМ СЛОВЕ !... Сатанин -- привлек войну и с позззором -- ПРОИГРАЛ ! - ВЫИГРАЛИ США ! .. А ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ -провели ИНЖЭНЕРЫ ГЕРМАНИИ и США , - за СЧЕТ УБИТЫХ ГОЛОДОВКАМИ КРЕСТЬЯН и ВОРОВАНЫМИ БОГАТСТВАМИ НАРОДА !.. А !! .. ГЛАВНОЕ !!! - -
- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !.. СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ... И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг....


.
...
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08.01.2021 17:48 Відповісти
Зі стайні два виходи - на пасовисько і на бойню для вгодованих.
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08.01.2021 19:07 Відповісти
А закуска "шпик чекистский, замоченный революционерами" вже є в меню?
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08.01.2021 17:20 Відповісти
А стріляють у дворі кухні, де обробочний цех! - на пиріжки!!!
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08.01.2021 17:28 Відповісти
А если бы в штатах открылся бар любителей конфедератов или такие есть?
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08.01.2021 17:29 Відповісти
Это не стоит сравнивать. Большевики целенаправленно уничтожали свой народ. Конфедераты хотели сохранения на право держать чернокожих в рабстве.
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08.01.2021 17:55 Відповісти
Курица-гриль по-гулаговски,
Отбивная по-бериевски.
Биточки по- вышински.
Котлеты по-ежовски.
Картофель фри по-вертухайски.напротив "Чебуречная Воронок", по соседству - "Чай от Лугового", чуть подальше парфюм "Вовин Новичок"

недоведи господь жить в расеи......
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08.01.2021 17:31 Відповісти
Членина доедают
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08.01.2021 17:33 Відповісти
Ну вырезка из Членина была на открытие, а теперь жрут бастурму из братских могил Колымы.
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09.01.2021 12:58 Відповісти
Не правильно они меню составляют.
1. Цыпленок табака (статья такая то...занимался подрывной деятельностью в курятнике) - 500р.
2. Селезень запеченный с яблоками (статья така то...под видом государственной деятельности, занимался незаконными перелетами в империалистические страны) - 1000р.
3. Белуга в панировке по английски (статья такая то...незаконное пересечение государственной границы по морю) - 1500р.
4. Сыровяленый свиной окорок (хамон) (статья такая то...иностранный агент-террорист) - 2500р.
и так далее
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08.01.2021 17:37 Відповісти
Шото как на кацапстанские условия, сильно изысканное меню. У них же самосанкции.
Селезней, белуг и сыровяленные окорока надо заменить на репу, кормовое зерно и гнилую капусту 🌰🥔
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08.01.2021 18:47 Відповісти
Так тож скрепные и неподсудные ингридиенты...кто ж их на шару выдавать будет?!
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08.01.2021 19:13 Відповісти
Не всех больных война забрала...
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08.01.2021 17:42 Відповісти
Ублюдки кацапські,що з них взяти...
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08.01.2021 17:45 Відповісти
Многие САТАЛИНИСТЫ, как довод хорошего САТАНИНА - пишут , что мол ОН выиграл войну и провел ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ сраны..
СМЕШНО в КАЖДОМ СЛОВЕ !..
.
Сатанин -- привлек войну и с позззором -- ПРОИГРАЛ ! - ВЫИГРАЛИ США ! ..
А ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ -провели ИНЖЭНЕРЫ ГЕРМАНИИ и США , - за СЧЕТ УБИТЫХ ГОЛОДОВКАМИ КРЕСТЬЯН и ВОРОВАНЫМИ БОГАТСТВАМИ НАРОДА !..
А !! ..
ГЛАВНОЕ !!! - -


- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !..
СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ...
И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг.
.
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08.01.2021 17:46 Відповісти
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1931Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1551
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08.01.2021 18:09 Відповісти
В ссср шаурми не було. В ссср і м'яса не було
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08.01.2021 17:46 Відповісти
Анекдот зразка 1990-го року.
Ішов 127-й рік перебудови. Один чоловік завітав до м'ясної крамниці. Просить у продавчині:
- Дайте мені, будь ласа, пів-кіло свинини.
- У нас нема свинини.
- Тоді яловичини. Пів-кіло.
- І яловичини в нас нема.
- А баранина?
- Теж нема.
- А що у вас є?
- Тільки собачатина восьмої категорії.
- Гаразд. Давайте вашу собачатину.
Продавчиня відвантажує якусь слизьку масу з великою кількістю трісок, тирси і болота. Покупець:
- Ви хоча б тріски повиймали...
- Це ж восьма категорія! Забивається разом з будкою!
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09.01.2021 02:37 Відповісти
Іосіф Сталлоне.

Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 2061
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08.01.2021 17:53 Відповісти
Передаст выкапаный!!!!! дерьмо капало и накапало... сталина.
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08.01.2021 22:38 Відповісти
Промывают мозги ( иначе путину не удержатся у власти, кроме как методами сталина
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08.01.2021 18:02 Відповісти
ЕПанутым нет покоя ....
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08.01.2021 18:06 Відповісти
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 3076
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08.01.2021 18:07 Відповісти
Конечно,возмущению нет предела,но...Прочитав статью из Известий о сое,спросил себя,а кто больше всего ее выращивает?Оказывается Украина и ее "обездоленные"аграрии.мученики.И если нужны бумажные ящики,б.у.,то их можно в Виннице купить на конфетной фабрике "Рошен".Все ящики,тоннами,от соевого масла.Ну как же так?
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09.01.2021 20:10 Відповісти
всё равно шаурмятня не скрепная.
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08.01.2021 18:08 Відповісти
А мясо наверное человеческое, для полной аутентичности... дедушка Сталин им бы за несанкционированное использование бренда жопу бы надорвал...
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08.01.2021 18:09 Відповісти
Я время от- времени разговариваю с НЕМЫТЫМИ .. . . ..
99% - слышали о репресиях САТАНИНА.. - НО !...
Как бы вынужденная мера и в 100000000000 меньших маштабах !!..
-
Это историчесски СЛОЖИЛОСЬ - говорят они,
или ИСТОРИЧЕССКИ вынужденная мера...
.
Главное -- не хотят знать о МИЛИОООООООООООООООООООООООООООООООООНАХ !.
.
. ГЛАВНАЯ ОТМАЗКА - - - ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !!
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08.01.2021 18:14 Відповісти
А этот дедушка сосисочную откроет. В честь хутина назовут. Но соль придется приносить с собой...

Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 5255
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08.01.2021 18:16 Відповісти
🤣 Интересно, он уже доел свою сосиску без соли с прошлого года 😅
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08.01.2021 18:51 Відповісти
P.S.кстати там два высших образования
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08.01.2021 18:52 Відповісти
В рецепт ваташаурмы надеюсь вжодят диды и георгиевские ленточки.
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08.01.2021 18:46 Відповісти
Хит продаж - "очко сталина в мельдониевом соусе"......
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08.01.2021 19:21 Відповісти
Теперь я видела ВСЁ.
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08.01.2021 19:23 Відповісти
Вот вы ржёте, а представьте когда всё посыпется и придётся слать туда гуманитарные ножки Буша, вот откуда мир возьмёт столько гуманитарных психиатров?
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08.01.2021 19:51 Відповісти
Слабоумные кацапы по скудоумию представляют себя исключительнл на вышках охраной или в начальственных кабинетах. Каково будет их удивление,когда они с кайлом в руках будут бесплатно строить очередной беломорканал десятилетиями.
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08.01.2021 20:15 Відповісти
Страна ублюдков, что тут ещё скажешь.
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08.01.2021 21:51 Відповісти
Рядом відкрити гітляр і гестапо
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08.01.2021 22:17 Відповісти
паноптикум
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08.01.2021 23:45 Відповісти
ТАК ВОТ ТАКИЕ КАК ОНИ И РОДЫЧИ ПУТИНА ЖРАЛИ ДЕТЕЙ В БЛОКАДУ !!! МИРОВЫЕ ВОЙСКА ДОЛЖНЫ УНИЧТОЖИТЬ ИХ КАК ДИКАРЕЙ КОЛЛОНИЗАТОРЫ !!!
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08.01.2021 23:51 Відповісти
А ЧУРКИ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ НА ТАКОЕ ПОЙДУТ !)
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08.01.2021 23:58 Відповісти
десь у 80 х пройшов прокаті фільм -мій друг іван лапшин. Там серед акторів був Андрій Миронов. Фільм завязаний на реальних фактах. Лапшин начальник ОУР орієнтовно десь в Підмосковії разом із журналістом, якого грав Миронов, ловили маньяка, який підбирав на вокзалі пасажирів для ночівлі, приводив додому, убивав, речі та останки продавали на ринку( шаурма свого роду)фільм був знятий буденно, як нічого екстраординарного не було. Хто зна може ці азіати в формі теж торгують людськими останками. Андрофаги ( ссавці з лишньою хромосомою) тим і відрізнялись від інших, що поїдали трупи.
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09.01.2021 00:23 Відповісти
Мечта хутина.

Жил был на свете людоед,
Был не дурак поесть, поспать.
Любил и завтрак, и обед,
А сытый он любил мечтать.

Мечтал когда нибудь создать
Особый сорт других людей.
Такой, что... вкус не передать
И чтобы были без костей!
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09.01.2021 01:00 Відповісти
Скрєпно!
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09.01.2021 02:26 Відповісти
Для повної відповідності відвідувачів цієї клоаки мають розстрілювати, як ворогів народу
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09.01.2021 08:57 Відповісти
мені одному здається,чи не здається. вони усі там у сракостані пр@п@зденниє.
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09.01.2021 10:02 Відповісти
писдоглазама равшанама сталинама
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09.01.2021 10:03 Відповісти
Лепрозорий
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09.01.2021 12:24 Відповісти
Страна конченых.
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09.01.2021 15:39 Відповісти
Расея - страна для эксперимента.
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09.01.2021 15:53 Відповісти
в составе шаурмы человечина?
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11.01.2021 08:31 Відповісти
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