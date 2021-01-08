Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор. ФОТО

У п'ятницю, 8 січня, в Умані Черкаської області вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.

Про це повідомляє пресслужба виконкому Уманської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вночі. Зі стели загиблим учасникам АТО були викрадені 3 фотографії героїв і зламаний прожектор для підсвічування обеліска Слави.





"За фактом вчиненого громадською організацією "сімей учасників АТО "Родина Героя", відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

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