Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор. ФОТО
У п'ятницю, 8 січня, в Умані Черкаської області вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.
Про це повідомляє пресслужба виконкому Уманської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
Подія трапилася вночі. Зі стели загиблим учасникам АТО були викрадені 3 фотографії героїв і зламаний прожектор для підсвічування обеліска Слави.
"За фактом вчиненого громадською організацією "сімей учасників АТО "Родина Героя", відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+51 18c49ed2
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+47 саша паламарчук
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+35 18c49ed2
показати весь коментар08.01.2021 17:47 Відповісти Посилання
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Шкідники вони(вредители) і повинні п'ятнадцять років кайлом відпрацьовувати шкоду заподіяну Україні і народу із обов'язковим виконанням норми на 100%!
А ще краще небуття, такі не перевиховуються!!!!
І не українці.