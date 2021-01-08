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Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор. ФОТО

У п'ятницю, 8 січня, в Умані Черкаської області вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.

Про це повідомляє пресслужба виконкому Уманської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вночі. Зі стели загиблим учасникам АТО були викрадені 3 фотографії героїв і зламаний прожектор для підсвічування обеліска Слави.

Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор 01
Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор 02

"За фактом вчиненого громадською організацією "сімей учасників АТО "Родина Героя", відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 22-річний мешканець села на Миколаївщині осквернив понад 100 могил. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пам’ятник (932) Умань (244) вандалізм (432)


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Топ коментарі
+51
Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор - Цензор.НЕТ 3742
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08.01.2021 17:46 Відповісти
+47
А це справа рук уставших ат вайни. Не знаєте випадково, за кого вони голосували на виборах президента в 2019 році?
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08.01.2021 17:45 Відповісти
+35
"Уставшие" от войны дебилы.
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08.01.2021 17:47 Відповісти
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Та щось воно навашого Путлера похоже...))...і таке ж без штанів як і *****!!!
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08.01.2021 18:25 Відповісти
100% бид.о голосувало за "новиє ліца" і "ломатєлєй сістєми"
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08.01.2021 18:22 Відповісти
Рашесепарня подняла голову во всех регионах.. Ждите оную во власть.
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08.01.2021 18:25 Відповісти
не дочекаєшся .
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08.01.2021 18:25 Відповісти
Ти зараз, мабуть, не в Україні...
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08.01.2021 19:17 Відповісти
До того часу доки ту мразоту називатимуть вандалами так і буде!
Шкідники вони(вредители) і повинні п'ятнадцять років кайлом відпрацьовувати шкоду заподіяну Україні і народу із обов'язковим виконанням норми на 100%!
А ще краще небуття, такі не перевиховуються!!!!
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08.01.2021 18:30 Відповісти
найти и убить гниду!
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08.01.2021 18:41 Відповісти
на гіляку курву
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09.01.2021 12:47 Відповісти
Какие вандалы? Эти, что ли?Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор - Цензор.НЕТ 164
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08.01.2021 19:04 Відповісти
Это мирные овечки, они только на выборы ходят.
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09.01.2021 06:17 Відповісти
работа пантелеймона - гундяевского прихвостня в Умани... этот служитель Сатаны выхвалялся про свое негативное отношение к защитникам Украины.
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08.01.2021 19:37 Відповісти
Бесятся такие, как явные враги Портнов, потому, что народ тчит память погибшиших солдат и это скромно сказано, за свободу и не отждествляет их с властью Порошенка-Зеленского.
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08.01.2021 23:37 Відповісти
ЭТО ТЕ У КОГО БАР ПУТИН В ПОЧЕТЕ !!! УНИЧТОЖИТЬ МРАЗЕЙ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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09.01.2021 00:00 Відповісти
Покидьки.
І не українці.
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09.01.2021 01:37 Відповісти
Пора вносити зміни в законодавство про посилення покарання за такі дії.
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09.01.2021 06:15 Відповісти
скорее пьянь и малолетки если нанимают таких же...большее они не способны но руки отбить треба и жопы
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09.01.2021 10:06 Відповісти
Для декого в Умані гості з Ізраіля бажаніші гості ніж власні героі. Оце і називається "случка кобеля и сучки",
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09.01.2021 10:23 Відповісти
це все наслідки ганебної зевлади, курви
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09.01.2021 12:46 Відповісти
Удивляет одно, почему в таких местах с повышенной вероятностью вандализма не устанавливают системы видеонаблюдения и элементарую сигнализацию, наверно только из расчета на появление очередной "будоражащей" новости.
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09.01.2021 13:08 Відповісти
фанаты зе-цирка, отрабатывают халявные щи.
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09.01.2021 13:18 Відповісти
що це таке, щи?
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09.01.2021 14:20 Відповісти
Так це громадська організація "Родина Героя" вчинила вандалізм? Маячню якусь написав Цензор. Взагалі запорєбріковська мова працює проти України.
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09.01.2021 17:41 Відповісти
це вже сплановані акції. а виговорите про гуманність до злочинців. та ціплять треба догори дригом,доки не завоняється
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09.01.2021 19:15 Відповісти
На такое способны только отпрыски настоящего украинского Быдла
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09.01.2021 20:46 Відповісти
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