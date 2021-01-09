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"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція. ФОТОрепортаж

Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві, який працював попри локдаун, а потім несподівано зачинився, вранці 9 січня так і не розпочав роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише OBOZREVATEL.

За інформацією видання, недалеко від гіпермаркету чергує Національна гвардія і Національна поліція. Замовлення приймаються онлайн.

Епіцентр у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців. ФОТОрепортаж

Зазначимо, напередодні, 8 січня, в перший день локдауну гіпермаркет "Епіцентр" був відкритий для покупців, але продавалися тільки дозволені товари. Решта групи товарів продавалися за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн замовлення". Сам же товар оплачувався вже на касі.

Епіцентр у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція 02

Після обіду магазини несподівано оголосили про закриття і почали приймати тільки онлайн-замовлення.

Епіцентр у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція 03
Фото: сайт Обозреватель

карантин (18172) Епіцентр (75) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+43
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 3497
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09.01.2021 11:13 Відповісти
+33
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 6092
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09.01.2021 11:14 Відповісти
+30
Гереги так и не занести Вовчику денег? Как так можно???
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09.01.2021 11:08 Відповісти
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І скільки днів протримається?
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09.01.2021 11:08 Відповісти
до вечора ))))
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09.01.2021 11:21 Відповісти
Гереги так и не занести Вовчику денег? Как так можно???
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09.01.2021 11:08 Відповісти
С прошлого раза прайсы увеличились - гереги не тянут.
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09.01.2021 11:13 Відповісти
ага, замок кацуб, однако, дорогой)
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09.01.2021 11:48 Відповісти
цирк
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09.01.2021 11:09 Відповісти
Не вірю, що прозріли, чи совість замучила. Немає там совісті. Просто зовсім скоро нарід отримає нові платіжки і поче шукати крайнього. Оскільки д Зєлжнского і капіталів Коломойського добратися важко, то найлегшими мішенями стануть Епіцентри. Можливі погроми.
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09.01.2021 11:10 Відповісти
ага . . смєтуни вже заготовили коктейлі Молотова. Надійся і жди.
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09.01.2021 11:11 Відповісти
Ні, звичвюайе, нічого вони не заготували.😊 Але стихійний погром від оолодухи можуть зробити. Їм не вистачить ні духу, ні мізків визначити справжнього винуватця, тому, як завжди в історії обмежаться погромами доступних магазинів. Це вже було.
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09.01.2021 11:26 Відповісти
Свободу Епіцентру!
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09.01.2021 11:10 Відповісти
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 6092
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09.01.2021 11:14 Відповісти
маски где? )
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09.01.2021 12:20 Відповісти
А нафиг маски?
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09.01.2021 12:37 Відповісти
Всё - теперь коронавирус побеждён!
Пэрэмога!
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09.01.2021 11:11 Відповісти
Где-то заплакала пара герег...
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09.01.2021 11:12 Відповісти
Ну и придурки. Ждет Зеля и Авакян когда бабосы занесут!
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09.01.2021 11:12 Відповісти
а зачем полиция дежурит и нацгвардия частную лавочку это что гос обьект за деньги налогоплатильщиков что получают мусора или народ будет ломится сотнями чтоб сдержать натиск?
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09.01.2021 11:12 Відповісти
Спокуха. Полицейским недолго мерзнуть. Ровно столько, сколько нужно переправить деньги отдыхающим, а последним проконтролировать полученное.
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09.01.2021 11:12 Відповісти
прокол вышел с онлайн-заносом оговорённых сум ))
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09.01.2021 11:13 Відповісти
"Эпицентр" в Киеве таки закрылся. Недалеко от гипермаркета дежурит Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 3497
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09.01.2021 11:13 Відповісти
Перевірено! Ковіда нема!!!! ))))
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09.01.2021 11:32 Відповісти
Правильно было бы принять закон, с целью ограничения эпидемии не собираться одновременно больше 2 полицейским, желательно на квадратный километр. Исключение сделать только для Харькова, поскольку он "ментовский город"
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09.01.2021 11:16 Відповісти
виключно для ру.щелепних типу авакяна-херащенка)))
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09.01.2021 11:25 Відповісти
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09.01.2021 12:12 Відповісти
Вова топнул ножкой и крикнул закрыть! Как это посмели смерды не повиноваться перед барином. А Львовский епик показал х*й стапашке и зе!
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09.01.2021 11:21 Відповісти
не показал, а дал понюхать...)
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09.01.2021 11:28 Відповісти
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 8029 и то факт)
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09.01.2021 11:32 Відповісти
ору))) там ніби львівці поліцаї вже зачиняють герегхолл
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09.01.2021 11:40 Відповісти
а полицейские в масках ? )))
а чё так плотно стоят ? )))) круговая оборона?
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09.01.2021 11:22 Відповісти
только в Киеве?
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09.01.2021 11:23 Відповісти
это мусора там на всякий случай, вдруг фопы или небайдужі граждане решат блокировать работу эпицентра, а аваковсаая мусарка будет уже на готове отганять протестующих.
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09.01.2021 11:26 Відповісти
Зелене шапiто все бiльш шириться й деградуэ! В атбАХ пiшли ще далi! Там стрiчками, трипер-полицi, з ширпотребом-непотребом, "охрестили", тiпа, "ми продуктовi на сто вiдсоткiв"! Эдине питання, якому дурню все це прийшло в макiтру???
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09.01.2021 11:26 Відповісти
Букавель закрийте, а не магазин, придурки. Раніше лікарі ставили діагноз ідіотам, зараз без лікаря можна, якщо при владі то точно ідіот.
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09.01.2021 11:27 Відповісти
Так Буковель бенин , по тому как же его Осел закроет , когда Баба Беня бабло потеряет.
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09.01.2021 11:33 Відповісти
Воно то так, але перекрив кисень людям зеля, залишив без засобів існування, закрив кінотеатри, кафе. А сам в відкриту зі своєю шоблою гуляє, їм все можно. І все це напоказ, щоб ми знали що ми бидло, а вони царі. Тільки ж чаша терпіння наповнюється, і вішати на власних воротах будуть пісюніста і компанію, а не беню.
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09.01.2021 13:10 Відповісти
Вот блин тормознул , надо было вчера поехать собакам корм купить. Сей час придется через НП заказывать , а эти мудаки в последнее время вообще берега с тарифами попутали.
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09.01.2021 11:32 Відповісти
На сайте Новой почты как были давнишние тарифы, так и есть!
Не нужно фантазировать!
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09.01.2021 16:41 Відповісти
Я не знаю что у них там на сайте , за то знаю , что год тому назад за тот же самый товар за доставку и возврат денег продавцу брали 50-60 гр , а сей час 80-100.
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09.01.2021 17:27 Відповісти
Пользуюсь НП давно и часто. За год точно ничего не изменилось. Как был наложенный платеж за товар 20 грн +2% от его стоимости, так и осталась. И сама доставка - тоже, по городу - минимум 30 грн.
Да, дешевые товары доставлять получается невыгодно НП. Есть такое...
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09.01.2021 17:39 Відповісти
20 гр , это что ты там отправляешь ? Разве что конверты , а теперь посмотри сколько стоит отправить 20 кг мешок из города в область .
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09.01.2021 17:48 Відповісти
Читай внимательно: 20 грн +2% - это наложенный платеж, или возврат денег продавцу, как ты написал!
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09.01.2021 17:56 Відповісти
Ласкаво запрошую до донецького Епіцентру ака ГалактИка.
Там же можете купувати упаковками маски що Бубочка зустрічав в аеропорту.
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09.01.2021 11:36 Відповісти
Угроза массового заражения наконец ликвидирована! Ничего, что маршрутках как ездили, так и ездят толпы, кто в маске, кто без. В Эпицентрах на один отдел пару человек встретить можно. Безмозглые идиоты.
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09.01.2021 11:36 Відповісти
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 3085
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09.01.2021 11:37 Відповісти
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 5280
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09.01.2021 11:40 Відповісти
на рынке продуктов толпы людей атб варус фуршет -то же самое маски одевают для понтов на кассе разливайки работают полным ходом синяки там сутками трутся . какой нахер карантин похоже что из людей ходят сделать шизиков
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09.01.2021 11:41 Відповісти
Як гереги будуть покарані за невиконання закону?
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09.01.2021 11:49 Відповісти
Герег знову обілетять і все буде пучком 😄
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09.01.2021 12:21 Відповісти
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 9034
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09.01.2021 11:51 Відповісти
А чёрного хода гвардейцы дежурят ?
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09.01.2021 11:54 Відповісти
Туда два бтр подогнали и взвод спецназа с РПГ-7Д!
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09.01.2021 12:45 Відповісти
Какая офигенная перемога! Теперь изношенную прокладку нужно заказывать онлайн и фигачить в пункт выдачи, выстоять там очередь немалую, где никто не соблюдает дистанцию. Или заказать доставку гривен за 200!
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09.01.2021 11:54 Відповісти
Підтримуємо чесний бізнес, а не хитрожопих Герег.
Нагадаю, що в Леруа безкоштовна доставка по Україні при покупці від 500 грн.:
https://www.leroymerlin.ua/
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09.01.2021 12:01 Відповісти
Нагадався армійський анекдот.
Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- Ядерна бомба ЗАВЖДИ потрапляє в епіцентр руйнувань...
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09.01.2021 12:06 Відповісти
"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 3204
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09.01.2021 12:15 Відповісти
Речь идет не о том, чтобы в этом месте не собирались люди, а о том, чтобы они не могли купить там определенные товары. Возможно, им что-то известно о том, как эти товары размножают вирусы или может корона просто таки кишит в стиральном порошке?
Хотя, вполне вероятно, что дело тут как раз в порошке, только не в стиральном, а в нюхательном, поскольку никак более пояснить подобные особенности карантина просто невозможно.

В общем, еще раз можно убедиться в житейской истине о том, что если оно выглядит как г, воняет как г и действует как г, то это оно и есть - г , эта Зебенина, жадная , циничная и Оочень воровская шобла !
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09.01.2021 12:19 Відповісти
А в это время

Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске, отдыхает, набирается сил.
И неизвестно, когда вообще с него вернется к работе.
Пусть все подождет, ведь, если президент будет здоров, полон энергии и сил, то и гундосики будут записываться куда оптимистичнее.
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09.01.2021 12:22 Відповісти
И вот стоит отличная бутылочка Столичная глядит с прилавка прямо на меня!
А я стою шатаюся буквально задыхаюся шо нет в кармане денег ни рубля!
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09.01.2021 12:42 Відповісти
Танки и арта на подходе,продаваны -пацаны серьезные ,свое защищают до конца....
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09.01.2021 12:43 Відповісти
с герегами как-то неудобно вышло
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09.01.2021 12:48 Відповісти
вот ****** евреи во всем сделать дефицит .на этом гешефты у них
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09.01.2021 13:32 Відповісти
Советская привычка - работать в 2 раза меньше, но за 2 цены.
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09.01.2021 20:01 Відповісти
Тільки знадобився будівельний магазин а їх закрили...
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09.01.2021 14:02 Відповісти
пора викопувати дідів кулимет
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09.01.2021 14:10 Відповісти
Пане Вовочка! А можно сделать так, чтобы Гереги занесли взятки не вам, а прямо в Пенсионный фонд, там же огромнейший дефицит!
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09.01.2021 15:18 Відповісти
Герега звично понесе пьётру.
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09.01.2021 20:17 Відповісти
порохоботы только зря зубоскалили бабло отрабатывали
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09.01.2021 17:00 Відповісти
А какой, какой? Если на Полярной закрылся, то на Григоренко ехать?
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09.01.2021 17:54 Відповісти
 
 