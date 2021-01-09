"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція. ФОТОрепортаж
Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві, який працював попри локдаун, а потім несподівано зачинився, вранці 9 січня так і не розпочав роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише OBOZREVATEL.
За інформацією видання, недалеко від гіпермаркету чергує Національна гвардія і Національна поліція. Замовлення приймаються онлайн.
Зазначимо, напередодні, 8 січня, в перший день локдауну гіпермаркет "Епіцентр" був відкритий для покупців, але продавалися тільки дозволені товари. Решта групи товарів продавалися за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн замовлення". Сам же товар оплачувався вже на касі.
Після обіду магазини несподівано оголосили про закриття і почали приймати тільки онлайн-замовлення.
Будь ласка, зачекайте...
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Пэрэмога!
а чё так плотно стоят ? )))) круговая оборона?
Не нужно фантазировать!
Да, дешевые товары доставлять получается невыгодно НП. Есть такое...
Там же можете купувати упаковками маски що Бубочка зустрічав в аеропорту.
Нагадаю, що в Леруа безкоштовна доставка по Україні при покупці від 500 грн.:
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Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
- Ядерна бомба ЗАВЖДИ потрапляє в епіцентр руйнувань...
Хотя, вполне вероятно, что дело тут как раз в порошке, только не в стиральном, а в нюхательном, поскольку никак более пояснить подобные особенности карантина просто невозможно.
В общем, еще раз можно убедиться в житейской истине о том, что если оно выглядит как г, воняет как г и действует как г, то это оно и есть - г , эта Зебенина, жадная , циничная и Оочень воровская шобла !
Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске, отдыхает, набирается сил.
И неизвестно, когда вообще с него вернется к работе.
Пусть все подождет, ведь, если президент будет здоров, полон энергии и сил, то и гундосики будут записываться куда оптимистичнее.
А я стою шатаюся буквально задыхаюся шо нет в кармане денег ни рубля!