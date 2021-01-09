"Епіцентр" у Києві таки зачинився. Недалеко від гіпермаркету чергують Нацгвардія і поліція. ФОТОрепортаж

Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві, який працював попри локдаун, а потім несподівано зачинився, вранці 9 січня так і не розпочав роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише OBOZREVATEL.

За інформацією видання, недалеко від гіпермаркету чергує Національна гвардія і Національна поліція. Замовлення приймаються онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри локдаун гіпермаркет "Епіцентр" повністю відкритий для покупців. ФОТОрепортаж

Зазначимо, напередодні, 8 січня, в перший день локдауну гіпермаркет "Епіцентр" був відкритий для покупців, але продавалися тільки дозволені товари. Решта групи товарів продавалися за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн замовлення". Сам же товар оплачувався вже на касі.

Після обіду магазини несподівано оголосили про закриття і почали приймати тільки онлайн-замовлення.



Фото: сайт Обозреватель