Член Рівненського міськвиконкому від "СН" Черній похвалився флягою з радянським гербом і написом "СССР" (оновлено). ФОТО

Член Рівненського міського виконкому Мирослав Черній, делегований туди за квотою "Слуги народу", виклав фото з Буковеля, на якому він хвалиться флягою з радянською символікою.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська з посиланням на сторінку Чернія в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Що має бути в голові у члена рівненського міського виконкому, що хизується атрибутикою СРСР? Як мінімум щось, що дозволяє ігнорувати Голодомор, русифікацію, репресії, розстріляне покоління та окупацію", - написала Бобровська.

За її словами, Мирослав Черній делегований до міськвиконкому Рівного за квотою "Слуги народу".

"Тепер з Мирославом має поспілкуватись поліція через порушення 436-1 статті Кримінального Кодексу", - додала нардепка.

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Сам Черній пізніше написав у коментарі до посту Бобровської: "Вчора на горі знайшов флягу, викинув її на смітник (про це б відео не знімав, хоча спочатку хотів, але потім подумав, що негарно буде, напевно, таке знімати) а фото видалив через кілька хвилин після зауваження товариша в мережі.