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Член Рівненського міськвиконкому від "СН" Черній похвалився флягою з радянським гербом і написом "СССР" (оновлено). ФОТО

Член Рівненського міського виконкому Мирослав Черній, делегований туди за квотою "Слуги народу", виклав фото з Буковеля, на якому він хвалиться флягою з радянською символікою.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська з посиланням на сторінку Чернія в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Що має бути в голові у члена рівненського міського виконкому, що хизується атрибутикою СРСР? Як мінімум щось, що дозволяє ігнорувати Голодомор, русифікацію, репресії, розстріляне покоління та окупацію", - написала Бобровська.

Член Рівненського міськвиконкому від СН Черній похвалився флягою з радянським гербом і написом СССР (оновлено) 01

За її словами, Мирослав Черній делегований до міськвиконкому Рівного за квотою "Слуги народу".

"Тепер з Мирославом має поспілкуватись поліція через порушення 436-1 статті Кримінального Кодексу", - додала нардепка.

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Сам Черній пізніше написав у коментарі до посту Бобровської: "Вчора на горі знайшов флягу, викинув її на смітник (про це б відео не знімав, хоча спочатку хотів, але потім подумав, що негарно буде, напевно, таке знімати) а фото видалив через кілька хвилин після зауваження товариша в мережі.

Член Рівненського міськвиконкому від СН Черній похвалився флягою з радянським гербом і написом СССР (оновлено) 02

Член Рівненського міськвиконкому від СН Черній похвалився флягою з радянським гербом і написом СССР (оновлено) 03

СРСР (347) Слуга народу (2820) Черній (2)


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Топ коментарі
+36
Яркий нарІд такі і слуги.
МажьТє на хліб.
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09.01.2021 12:12 Відповісти
+33
"Что должно быть в голове у члена Ривненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР?" - Ни-че-го. Пусто.
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09.01.2021 12:12 Відповісти
+20
ФУ, какая гадость.... и зеленый депутат и фляга оккупанта...
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09.01.2021 12:13 Відповісти
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И к чему это? Хочет таким образом привлечь к себе внимание. Больше нечем? Может, таким образом эти «дятлы» хотят стать в очередь к опзж?
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09.01.2021 18:31 Відповісти
правнук чекиста виртухая
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09.01.2021 18:46 Відповісти
Кумедне те що таких фляг у срср ніколи не було і не вироблялося...))))
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09.01.2021 19:11 Відповісти
ДЕБИЛ !!!
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10.01.2021 05:41 Відповісти
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