Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС. ФОТОрепортаж

У пункт постійної дислокації повернулися піхотинці 17-ї окремої танкової бригади. Протягом останньої ротації військовослужбовці виконували завдання за призначенням у зоні бойових дій понад пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка в фейсбуці.

"Від початку російської агресії піхотинці 17-ї окремої танкової бригади боронять територіальну цілісність нашої країни. Вони проявили себе як відважні бійці, які здатні виконувати найскладніші завдання та на яких можна покластися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом крайньої ротації виконували завдання за призначенням в зоні бойових дій понад пів року. На смузі розмежування героїчно протистояли проти підтримуваних Росією сепаратистів та російських найманців, відстоюючи незалежність нашої Вітчизни.

"Під час усіх війн найбільше навантаження, найважчі випробовування лягають на плечі піхотинців, і саме піхота завжди зазнає найбільших втрат. У 2020 році, на щастя, механізований підрозділ не зазнав бойових втрат. Загалом у нашій бригади 119 військовослужбовців віддали своє життя за мирний сон та спокій мільйонів українців", - повідомили в пресслужбі бригади.

Також повідомляється, що в Гарнізонному будинку офіцерів відбулися урочисті заходи з нагоди повернення піхотинців. Привітати з поверненням на рідну землю прийшли: представники громадських організацій, влади, мешканці міста, ветерани. Найкращі військовослужбовці були відзначені нагородами.

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"Вітаємо особовий склад механізованого підрозділу з поверненням в пункт постійної дислокації. Дякуємо за мужність, розуміння і любов до України. Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, витримки, сили волі і духу, перемоги в ім’я України!Слава Україні!" - додали в пресслужбі бригади.













Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада / Facebook