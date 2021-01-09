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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС. ФОТОрепортаж

У пункт постійної дислокації повернулися піхотинці 17-ї окремої танкової бригади. Протягом останньої ротації військовослужбовці виконували завдання за призначенням у зоні бойових дій понад пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка в фейсбуці.

"Від початку російської агресії піхотинці 17-ї окремої танкової бригади боронять територіальну цілісність нашої країни. Вони проявили себе як відважні бійці, які здатні виконувати найскладніші завдання та на яких можна покластися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом крайньої ротації виконували завдання за призначенням в зоні бойових дій понад пів року. На смузі розмежування героїчно протистояли проти підтримуваних Росією сепаратистів та російських найманців, відстоюючи незалежність нашої Вітчизни.

Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 01

"Під час усіх війн найбільше навантаження, найважчі випробовування лягають на плечі піхотинців, і саме піхота завжди зазнає найбільших втрат. У 2020 році, на щастя, механізований підрозділ не зазнав бойових втрат. Загалом у нашій бригади 119 військовослужбовців віддали своє життя за мирний сон та спокій мільйонів українців", - повідомили в пресслужбі бригади.

Також повідомляється, що в Гарнізонному будинку офіцерів відбулися урочисті заходи з нагоди повернення піхотинців. Привітати з поверненням на рідну землю прийшли: представники громадських організацій, влади, мешканці міста, ветерани. Найкращі військовослужбовці були відзначені нагородами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі та обстріляв бригаду ремонтників. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 02

"Вітаємо особовий склад механізованого підрозділу з поверненням в пункт постійної дислокації. Дякуємо за мужність, розуміння і любов до України. Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, витримки, сили волі і духу, перемоги в ім’я України!Слава Україні!" - додали в пресслужбі бригади.

Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 03
Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 04
Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 05
Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 06
Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 07
Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 08
Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада / Facebook

Піхотинці 17-ї окремої танкової бригади повернулися у пункт постійної дислокації з району проведення ООС 09

Донбас (22357) Ян Осока (1495) 17 окрема танкова бригада (38) операція Об’єднаних сил (6725)


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жаль...по городу с маршем не прошли))) хоть бы вату криворожскую налякали ))))
спасибо, Воины! с возвращением..
119 невернувшимся с поля боя - вечная память!!!
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09.01.2021 12:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС - Цензор.НЕТ 1706
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09.01.2021 12:32 Відповісти
смерть ворогам !!!
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09.01.2021 12:36 Відповісти
Моя вдячність і пошана!!! Божої ласки і благословення!
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09.01.2021 12:43 Відповісти
Спасибо, сынки! Спасибо, защитники,
от всех адекватных украинцев, спасибо!
Земной поклон вам!
Героям слава, смерть ворогам!
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09.01.2021 13:32 Відповісти
Редакторы ЦН, вы вникайте в суть текста от представителей ВСУ. В частности от пресс-службы 17 отбр.
В ВС Украины, НЕ СУЩЕСТВУЕТ МОТОСТРЕЛКОВЫХ подразделений. Это наименование из восточной помойки и лепрозория таракана.
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09.01.2021 13:48 Відповісти
Слава Українським воїнам
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09.01.2021 18:42 Відповісти
 
 