Глава КС Тупицький орендував в Еміратах королівську віллу на 950 кв. м. вартістю понад 300 тис. грн на добу, - ЗМІ. ФОТО

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький проводить вихідні на королівської віллі в Дубаї, добова оренда якої становить понад 300 тис. грн.

Про це повідомляє телеграм-канал "Картковий Офіс", передає Цензор.НЕТ.

"Королівська вілла в готелі Kempinski Palm Jumeirah, в якому сім'я (Тупицького. - Ред.) проводить вихідні, коштує більше ніж 300 000 гривень на добу, має 4 спальні і власний басейн", - йдеться в коментарі до знімків.







Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.