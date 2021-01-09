Правоохоронці на Херсонщині затримали чоловіка, який переносив у сумці обріз, гранати і сотню набоїв. ФОТО

У Голопристанському районі Херсонської області правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, в сумці якого виявили обріз мисливської рушниці, гранату Ф-1, гранату РГН і понад 100 набоїв різного калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області, оперативники отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Підозрюваного затримали на автостанції.

"Зловмисником виявився 37-річний херсонець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру. Зараз поліцейські перевіряють інформацію і встановлюють походження боєприпасів і зброї", - йдеться в повідомленні.





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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.