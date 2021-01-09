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Правоохоронці на Херсонщині затримали чоловіка, який переносив у сумці обріз, гранати і сотню набоїв. ФОТО

У Голопристанському районі Херсонської області правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, в сумці якого виявили обріз мисливської рушниці, гранату Ф-1, гранату РГН і понад 100 набоїв різного калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області, оперативники отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Підозрюваного затримали на автостанції.

"Зловмисником виявився 37-річний херсонець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру. Зараз поліцейські перевіряють інформацію і встановлюють походження боєприпасів і зброї", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці на Херсонщині затримали чоловіка, який переносив у сумці обріз, гранати і сотню набоїв 01
Правоохоронці на Херсонщині затримали чоловіка, який переносив у сумці обріз, гранати і сотню набоїв 02

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

зброя (7535) Нацполіція (15276) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+4
В Полицию шёл сдавать ,100% и к бабке не ходи ...
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09.01.2021 16:56 Відповісти
+2
патроны 5.45 и обрез как то нелогично ...Или АК уже успел продать по дороге ?
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09.01.2021 17:05 Відповісти
+1
С вещдоков взяли и нашли лоха который должен, такой разнобой содержимого в пользу заказухи подставы.
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09.01.2021 17:41 Відповісти
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09.01.2021 16:45 Відповісти
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Правоохранители на Херсонщине задержали мужчину, переносившего в сумке обрез, гранаты и сотню патронов - Цензор.НЕТ 8324
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09.01.2021 16:56 Відповісти
В Полицию шёл сдавать ,100% и к бабке не ходи ...
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09.01.2021 16:56 Відповісти
патроны 5.45 и обрез как то нелогично ...Или АК уже успел продать по дороге ?
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09.01.2021 17:05 Відповісти
дайте угадаю за кого он голосовал ,есть как бы сомне6ия
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09.01.2021 17:13 Відповісти
А зачем к охотничьему обрезу патроны для Калаша? И Ф-1 что-то ю уж слишком ржавая.
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09.01.2021 17:38 Відповісти
С вещдоков взяли и нашли лоха который должен, такой разнобой содержимого в пользу заказухи подставы.
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09.01.2021 17:41 Відповісти
мужик на митинг шел против повышения тарифов
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09.01.2021 17:46 Відповісти
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09.01.2021 19:24 Відповісти
.

так он на Передовую шел (с), Днепр
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09.01.2021 20:34 Відповісти
был у нас случай- деду в электричке подложили обрез, для выполнения плана сдачи оружия. Но не знали опера, что дед отец большой шишки, потом извинялись суки.а так бы впаяли срок.
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10.01.2021 15:00 Відповісти
 
 