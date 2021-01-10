Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію. ФОТО

У Сполучених Штатах правоохоронці затримали трьох осіб, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу федеральний суд округу Колумбія взявся за справу трьох затриманих, яких звинувачують в участі у заворушеннях в Капітолії США в середу, 6 січня.

Обвинуваченими є Джейкоб Ентоні Ченслі (так званий "шаман QAnon" або Джейк Анджел), Адам Джонсон і Деррік Еванс.

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Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі з рогами і в хутрі облетіли всі світові ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебування на закритій території і порушенні громадського порядку.

Адам Джонсон став відомий завдяки фото, на якому він виносить кафедру спікера Ненсі Пелосі із залу засідань. Його звинувачують в незаконному проникненні в Капітолій.

Дерріка Еванса звинувачують в підбурюванні натовпу до незаконних дій. Він вів трансляцію штурму Капітолію на своїй Facebook-сторінці.

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У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.