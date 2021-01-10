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Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію. ФОТО

У Сполучених Штатах правоохоронці затримали трьох осіб, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу федеральний суд округу Колумбія взявся за справу трьох затриманих, яких звинувачують в участі у заворушеннях в Капітолії США в середу, 6 січня.

Обвинуваченими є Джейкоб Ентоні Ченслі (так званий "шаман QAnon" або Джейк Анджел), Адам Джонсон і Деррік Еванс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами

Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі з рогами і в хутрі облетіли всі світові ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебування на закритій території і порушенні громадського порядку.

Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію 01

Адам Джонсон став відомий завдяки фото, на якому він виносить кафедру спікера Ненсі Пелосі із залу засідань. Його звинувачують в незаконному проникненні в Капітолій.

Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію 02

Дерріка Еванса звинувачують в підбурюванні натовпу до незаконних дій. Він вів трансляцію штурму Капітолію на своїй Facebook-сторінці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із затриманих під час штурму Капітолію попросив російськомовного перекладача, - The Washington Post

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

суд (11740) США (23426)


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Топ коментарі
+25
А где рускогавкающий,уже на бутылке сдох?))
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10.01.2021 00:04 Відповісти
+20
Минимум 5 трупов. Один из них офицер полиции охраны. Так "просто посидели". Не надоело тупые рашенские фейки тут постить? Вали домой и там развлекайся.
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10.01.2021 00:17 Відповісти
+19
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 10000 этот?
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10.01.2021 00:16 Відповісти
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Та да. Что же вы такой "добрый" ?
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10.01.2021 00:14 Відповісти
Он хотел крышу над головой и бесплатную еду и получит , а также не малые права по американским стандартам находясь в местах лишения свободы , если бы втюрьмах штатов кормили бы дерьмом + писсели и тд и тп , он бы Капитолий обошёл 10 дорогой
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10.01.2021 00:13 Відповісти
Полусумасшедшему бройлеру🐓 и всей его семейке хитросделанной осталось 10 дней ! 👏
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10.01.2021 00:14 Відповісти
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 4587
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10.01.2021 00:15 Відповісти
Фу, до чего он отвратителен.
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10.01.2021 07:18 Відповісти
РЕБЯТА ! ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Поисковая система Google сменила дату основания Украины в «поисковике» - 18 августа 1649 года.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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10.01.2021 00:15 Відповісти
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 6009
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10.01.2021 00:39 Відповісти
Украина - страна с богатой многовековой историей. Но прежде чем на ее территории появилось первое восточнославянское государство, здесь жили многие кочевые племена. Затем в VI веке поляны основали Киев, который в 882 году захватил новгородский князь Олег
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10.01.2021 00:32 Відповісти
100000 тыщь лет назад, там упала первая атомная бимба выстреленая с рогатки с Борисполя. По легенде, это был первый во вселенной гипперлуп, который основал Киев.
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10.01.2021 01:00 Відповісти
так то по легенде, а по факту чичи тебя,лапоть, со всех сторон и в любом количестве
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10.01.2021 01:27 Відповісти
А Новгород тоді був?
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10.01.2021 08:58 Відповісти
Расправа над инакомыслящими. Цензуру в соцсетях и мессенджерах уже ввели, теперь осталось только психушки пооткрывать для "лечения" диссидентов. Все в лучших традициях совка.
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10.01.2021 00:32 Відповісти
ну если ты инакомыслишь как нарушить закон, то результат закономерен, тем более нафиг им твое инакомыслие в их сетях, если они бабки зарабатывают. на ютубе ролики со всяким инакомыслием даже не дадут тебе рекламу показывать бо отпугивает нормальных людей
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10.01.2021 00:43 Відповісти
переходи в соцсеть чебурашка, там тебе дадут инакомыслить, только не про пукина бо сразу отдел е приедет
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10.01.2021 00:44 Відповісти
Бараны РАБссиянские сами выложили видосы в Ютьюбе... Найдут всех,это вам не расследование по Навальному,или Немцову с Политковской...
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10.01.2021 00:38 Відповісти
Кількість новин про події у Штатах вже, напевне, перевищила ковідні.

Kонгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену.

А головред ресурсу чітко і недвозначно заявив, що закликав на штурм, Ви в нього попитайте, а то геть не в курсі. Цитати, правда, наведено не було, але =майстрам пера= це не потрібно.
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10.01.2021 00:38 Відповісти
Ви не переймайтесь...
Ми тут у коментах все допишем і виправим...
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10.01.2021 00:41 Відповісти
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10.01.2021 00:43 Відповісти
Я і не збираюся перейматися. Просто констатую факти.
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10.01.2021 00:44 Відповісти
факты с кацньюс - ето fake как говорила наш ускакавшая белка...
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10.01.2021 00:49 Відповісти
А шо тут удивляться, все мы знаем кто захватил СМИ.
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10.01.2021 06:47 Відповісти
Спочатку він і закликав. Але коли зрозумів що накоїв- дав задню. Більше того- він обіцяв своїм виборцям і сам підтягнутися, але дав задню і спостерігав по телевізору.
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10.01.2021 08:35 Відповісти
Я хочу пряму мову.
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10.01.2021 08:53 Відповісти
Шкода, фейсбук та твіттер Трампа заблоковані. Але він зараз перебрався в телеграмм- треба буде знайти його там.
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10.01.2021 08:57 Відповісти
Я ніколи не читала його твітер. Виходжу з простої логіки. Якщо він закликав людей на штурм - де була поліція і решта відповідних служб взагалі?
Про мітинг чула: повідомляли, що буде. Поліції теж не було, може, стояло півтора копи. Отже, жодної загрози не було ? Чи хтось не хотів вжити заходів ?
У будь-якому натовпі завжди є ті, хто може вчитнити безлад, бо вони такі - без клепки. І їм цікаві зібрання і т.д. Ніколи не виключаються провокатори.
Коли ми проводили наші заходи - відповідальність завжди на організаторах. От перед москальським консульством хтось міг жбурнути щось у вікно. Уявляєш наслідки ? І поліції вистачало, і ми дивилися. А тут - чорті що ...
Я вважаю, що в натовпі були або відірвані шукачі гострих відчуттів, або це була спланована провокація. Недієздатність (яку зараз активно розкручують і це - огидно) не розглядаю: такі речі мусять встановлювати лікарі і не лише . Ми не передаємо доступ до рахунку на підставі слів, що його власник - не при тямі. А тут ідеться про президентство великої країни. Деми навіть не розуміють, що вони виглядають жалюгідно і самі ********* країну та її інститути за підтримки твітерів, фейсбучиків і т.д., тим більше, за кілька днів до закінчення його каденції.
Мені зі сторони це виглядає так.
Але знову ж таки: я лише проглядаю американські новини та читаю їхні коменти. Решта - відчуття (звідси вони не такі, як з України) + інтуїція. То населення України не їсть, не спить, живе американськими виборами і обізнане з ситуацією в Штатах краще за самих американців.
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10.01.2021 09:36 Відповісти
Знаю одне- Трамп- ставленик Кремля. І росіяни його підтримують. Я спецом по кацапських сайтах прогулявся- вони всі за Трампа.
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10.01.2021 09:43 Відповісти
Є нагода порівняти.
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10.01.2021 09:49 Відповісти
Ще інша версія з'явилася (на ЦН побачила), що він сам це спланував. Його можна вважати будь-ким, але в такий ідіотизм я повірити не можу.
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10.01.2021 09:39 Відповісти
У мене ще один близький знайомий від корони пішов. Капець....
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10.01.2021 08:58 Відповісти
Співчуваю. Важкі ускладнення були чи супутні хвороби ?
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10.01.2021 09:06 Відповісти
Окрім гіпертонічної хвороби- жодних супутніх. Дружина його зараз під ШВЛ....
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10.01.2021 09:22 Відповісти
Вік ? Може, ще щось ?
Я тобі писала: не можливо передбачити протікання хвороби. Одужують старші і з хронічними хворобами. А у молодших - ось так. Це вже інші фактори усього організму, які відіграють роль. Лікарі не хочуть сприймати його (організм) цілісно. Вони кожен бачить лише своє, локально. Не враховують взаємодію.
Хвороба розвивалася швидко ? Не було змоги допомогти ? Так само з дружиною: за скільки часу людина дійшла до ШВЛ ? Чому не подіяло лікування ? Зараз уже ж розібралися з медикаментами, які призначають ?
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10.01.2021 09:47 Відповісти
рыжий учит впн - бан везде обьехать хочет
рыжий без твиттера - ето уже даже не смешно, оно 4 года твиттерило и думало шо ето и есть президенство ....
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10.01.2021 00:41 Відповісти
Ну не вышло из Трампа Гитлера,ну шо поробишь...,Путлеру теперь точно Капут...Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 8273
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10.01.2021 00:41 Відповісти
Чтобы восстановить потерянное реноме и престиж республиканской партии США,надо очень постараться,но уже без Трампа...
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10.01.2021 00:43 Відповісти
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 8026Абсолютно Коэновский персонаж... Жизнь обгоняет мечту=)
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10.01.2021 00:51 Відповісти
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 4560
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10.01.2021 00:51 Відповісти
ого, все московские боты подняты по тревоге))
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10.01.2021 00:54 Відповісти
Оливер Стоун прилетит в Москву к братану Чекистана,а Путлер покажет ему видосы,типа РАБссия громит Эрдогана в Ливии и Сирии...
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10.01.2021 00:54 Відповісти
21 January новый пользователь - yourswonbymuchrealdonnni - а шо нормальная погремуха...
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10.01.2021 01:05 Відповісти
Неправильный какой-то суд. Надо пару лет на экспертизы, а потом еще что-то придумать.
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10.01.2021 02:52 Відповісти
по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно... )))
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10.01.2021 02:58 Відповісти
У нас и по Крещатику так гуляют. И судьи и следователи с прокурорами.
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10.01.2021 02:59 Відповісти
то же самое тута - махровая бюрократия...
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10.01.2021 03:04 Відповісти
а я сяду прысяду край осинца старого..
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10.01.2021 01:10 Відповісти
отмойте балбеса сначала...
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10.01.2021 01:16 Відповісти
оно же грязное...
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10.01.2021 02:30 Відповісти
Козломордые скотокаЦАПЫ на своих-сру уже коментируют:

Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 2076

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10.01.2021 01:22 Відповісти
Да ***... в Штатах еще до финала очень-очень далеко... Спасибо Куйлу *****...

Сторонники Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
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10.01.2021 01:26 Відповісти
ну посмотрим, не драматизируй события раньше времени... один из облегчающих аспектов в этом, что трамписты напали как на демократов так и на республиканцев, теперь можно их отделить от всех в случае региональных мятежей, (другой касается последующей просушки и продувки русского болота)
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10.01.2021 01:44 Відповісти
Сторонники Трампа - идут на хм стройными рядами, и дай бог неотпижеными...
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10.01.2021 02:53 Відповісти
Російські ЗМІ намагаються порівняти недавню атаку на демократію та її принципи у Вашингтоні з Майданом. Свідомо "плутають" атаку на демократію з її захистом. Цікаво було б подивитися, чи немає в цих подіях сліду ззовні, хоча основна відповідальність все одно за Трампом.
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10.01.2021 01:30 Відповісти
Российские СМИ просто говорят, что теперь любой протест это атака на демократию.
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10.01.2021 03:49 Відповісти
Плевать что говорят казламордые. Тебя проблемы у тараканов волнуют ? так и с этими...
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10.01.2021 08:31 Відповісти
а где суды над погромщиками из блм и антифы?
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10.01.2021 02:38 Відповісти
Это очень правильный, принципиальный вопрос. В демократии США закон один для всех или как в насквозь лживом, прогнившем бывшем совке?
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10.01.2021 08:37 Відповісти
В данном конкретном случае, похоже, что в США всё как в прогнившем коррумпированном пост-совке.
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10.01.2021 08:41 Відповісти
Конгрессмены-демократы в етом конкретном случае правильно считают...
и не тока они...
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10.01.2021 03:21 Відповісти
Пришел написать, что сейчас в твиттере главный тренд девиз "Повесить Майкла Пенса". Это ему такая благодарность за то что он переметнулся от Трампа. Они его иудой называют.
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10.01.2021 03:53 Відповісти
Если они это сделают то войдут в историю.....на электрическом стуле.
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10.01.2021 08:33 Відповісти
Забрать у всех иммигрантов и их родственников визы и Грин карты и вперёд на историческую родину.
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10.01.2021 06:13 Відповісти
Нет, на этом сайте такие фото показывать низзя, щяс набежит какао-ботва и кацапом-путиноидом обзовет, ************ админу, а тот забанит.
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10.01.2021 08:44 Відповісти
Раннее утро , а у тебя уже падучая . Или все таки ломка?
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10.01.2021 08:28 Відповісти
тварь заслужила импичмента? - тварь должна быть импичменута.
и не неважно скока ему осталось в кресле сидеть - 11 дней или пол чaса...
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10.01.2021 06:30 Відповісти
А в Украине убийц Небесной Сотни будут искать пока шмарклю не нагоним.
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10.01.2021 08:05 Відповісти
Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію - Цензор.НЕТ 2664
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10.01.2021 08:54 Відповісти
Прокацапские пиндосы плюс титушки равно ПИТУШКИ
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10.01.2021 11:39 Відповісти
Свинособаки возбудились напрасно!
В США, демократия и конституционный строй, это не пустой звук, это строилось веками и на века!
Все что вкидывают кремляди и ***** в США - это оторванное мясо от своего лохтората (не свое же баблишко ). И это - совершенно напрасное вливание кровных....
Ничего страшного в США не случилось и не случится, просто ********* очередной раз пернула в лужу......
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10.01.2021 09:31 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/08/congress-democrats-capitol-riot-inside-job-456725 "Внутрішня робота": Деми Будинку запитують чи мали бунтівники Капітолію приховану допомогу.
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10.01.2021 09:36 Відповісти
Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію - Цензор.НЕТ 3415
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10.01.2021 10:08 Відповісти
Боширов,Петров и Царнаев.
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10.01.2021 13:32 Відповісти
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