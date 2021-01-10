Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію. ФОТО
У Сполучених Штатах правоохоронці затримали трьох осіб, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.
У суботу федеральний суд округу Колумбія взявся за справу трьох затриманих, яких звинувачують в участі у заворушеннях в Капітолії США в середу, 6 січня.
Обвинуваченими є Джейкоб Ентоні Ченслі (так званий "шаман QAnon" або Джейк Анджел), Адам Джонсон і Деррік Еванс.
Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі з рогами і в хутрі облетіли всі світові ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебування на закритій території і порушенні громадського порядку.
Адам Джонсон став відомий завдяки фото, на якому він виносить кафедру спікера Ненсі Пелосі із залу засідань. Його звинувачують в незаконному проникненні в Капітолій.
Дерріка Еванса звинувачують в підбурюванні натовпу до незаконних дій. Він вів трансляцію штурму Капітолію на своїй Facebook-сторінці.
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Поисковая система Google сменила дату основания Украины в «поисковике» - 18 августа 1649 года.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Kонгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену.
А головред ресурсу чітко і недвозначно заявив, що закликав на штурм, Ви в нього попитайте, а то геть не в курсі. Цитати, правда, наведено не було, але =майстрам пера= це не потрібно.
Ми тут у коментах все допишем і виправим...
Про мітинг чула: повідомляли, що буде. Поліції теж не було, може, стояло півтора копи. Отже, жодної загрози не було ? Чи хтось не хотів вжити заходів ?
У будь-якому натовпі завжди є ті, хто може вчитнити безлад, бо вони такі - без клепки. І їм цікаві зібрання і т.д. Ніколи не виключаються провокатори.
Коли ми проводили наші заходи - відповідальність завжди на організаторах. От перед москальським консульством хтось міг жбурнути щось у вікно. Уявляєш наслідки ? І поліції вистачало, і ми дивилися. А тут - чорті що ...
Я вважаю, що в натовпі були або відірвані шукачі гострих відчуттів, або це була спланована провокація. Недієздатність (яку зараз активно розкручують і це - огидно) не розглядаю: такі речі мусять встановлювати лікарі і не лише . Ми не передаємо доступ до рахунку на підставі слів, що його власник - не при тямі. А тут ідеться про президентство великої країни. Деми навіть не розуміють, що вони виглядають жалюгідно і самі ********* країну та її інститути за підтримки твітерів, фейсбучиків і т.д., тим більше, за кілька днів до закінчення його каденції.
Мені зі сторони це виглядає так.
Але знову ж таки: я лише проглядаю американські новини та читаю їхні коменти. Решта - відчуття (звідси вони не такі, як з України) + інтуїція. То населення України не їсть, не спить, живе американськими виборами і обізнане з ситуацією в Штатах краще за самих американців.
Я тобі писала: не можливо передбачити протікання хвороби. Одужують старші і з хронічними хворобами. А у молодших - ось так. Це вже інші фактори усього організму, які відіграють роль. Лікарі не хочуть сприймати його (організм) цілісно. Вони кожен бачить лише своє, локально. Не враховують взаємодію.
Хвороба розвивалася швидко ? Не було змоги допомогти ? Так само з дружиною: за скільки часу людина дійшла до ШВЛ ? Чому не подіяло лікування ? Зараз уже ж розібралися з медикаментами, які призначають ?
рыжий без твиттера - ето уже даже не смешно, оно 4 года твиттерило и думало шо ето и есть президенство ....
Сторонники Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
и не тока они...
и не неважно скока ему осталось в кресле сидеть - 11 дней или пол чaса...
В США, демократия и конституционный строй, это не пустой звук, это строилось веками и на века!
Все что вкидывают кремляди и ***** в США - это оторванное мясо от своего лохтората (не свое же баблишко ). И это - совершенно напрасное вливание кровных....
Ничего страшного в США не случилось и не случится, просто ********* очередной раз пернула в лужу......