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Циклон "Філомена" викликав аномальні снігопади в Іспанії та рухається на північний схід. Чотири людини загинули. ФОТО

Циклон

В Іспанії вже чотири людини стали жертвами сильних снігопадів, викликаних циклоном "Філомена".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повідомляється, що серед загиблих один безхатченко, який замерз в одному з парків у південному районі Мадрида Карабанчель. Так само в Мадриді з-під сніжних завалів звільнили тіло 54-річного чоловіка, якого, як припускають у поліції, вночі засипало снігом. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які опинилася в пастці у своєму авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

Також читайте: Снігопад спричинив у Києві транспортний колапс. КАРТА

Нинішні снігопади виявилися найсильнішими за останні кілька десятків років. Загалом у 50 провінціях країни оголошено найвищий - червоний - ступінь небезпеки. Унаслідок рясних опадів тільки в столиці тисячі людей виявилися заблокованими у власних автомобілях. Щонайменше 400 автомагістралей і доріг виявилися заблокованими через сніг. До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено військових.

Циклон Філомена викликав аномальні снігопади в Іспанії та рухається на північний схід. Чотири людини загинули 01

У багатьох місцях товстий сніговий покрив призвів до падіння дерев, що так само ускладнило рух транспорту. Припинено залізничне сполучення в багатьох напрямках.

У Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Однак його заклик залишився непочутим - жителі Мадрида все одно гуляли містом - діти ліпили сніговиків, а дорослі пересувалися на лижах.

Очікується, що циклон "Філомена" 10 січня посуне далі на північний схід.

Іспанія (929) циклон (4) снігопад (466)


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Топ коментарі
+7
Привет! Та мой аккаунт удалили админы, еще в марте, по-моему.

Когда началась эта волна вирусная я тут из себя выходил.

А сейчас она пошла на спад, как очевидно. Ну и, к моему удивлению, мне открылся доступ. Привет, кстати!
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10.01.2021 07:56 Відповісти
+5
Прямо сейчас в Испании -3, что равносильно стихийному бедствию, на вторник прогноз в Испании стоит -10. МИНУС ДЕСЯТЬ! В Мадриде Карл! Бомжам приготовиться. Нашим бомжам тоже не расслабляться. Это все счастье идет к нам.
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10.01.2021 06:13 Відповісти
+5
А Шмаркля туди часом не заїжджав?
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10.01.2021 07:27 Відповісти
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Малага и такой трабл! Не, в моря больше не надо, что-то изменилось, радикально.
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10.01.2021 03:03 Відповісти
Де пропадав?
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10.01.2021 07:05 Відповісти
Привет! Та мой аккаунт удалили админы, еще в марте, по-моему.

Когда началась эта волна вирусная я тут из себя выходил.

А сейчас она пошла на спад, как очевидно. Ну и, к моему удивлению, мне открылся доступ. Привет, кстати!
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10.01.2021 07:56 Відповісти
Я тут граю з компом в підкидного дурня і часом відволікаюсь від ЦН. Тому і не відповів відразу. Здарова!
Циклон "Филомена" вызвал аномальные снегопады в Испании и движется на северо-восток. Четыре человека погибли - Цензор.НЕТ 4976
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10.01.2021 08:14 Відповісти
ну привед, ковіддисиденте... на свободу з чистою совістю?
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10.01.2021 11:12 Відповісти
ну в Малаге снега не было и нет это точно знакомый живет, вчера было +10 солнце когда в Мадриде валил снег и -1 сеuодня очень походало +8+10 и дожди а солнце только после завтра и +15
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10.01.2021 10:15 Відповісти
Я исходил вот из этого: Двое других погибших - мужчина и женщина, оказалась в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании. Источник: https://censor.net/ru/p3240870
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10.01.2021 10:27 Відповісти
скоро и до нас доберётся...
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10.01.2021 04:10 Відповісти
а что насчет джоне диллерманде?
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10.01.2021 05:21 Відповісти
Это возмутительный враждебный выпад.
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10.01.2021 05:40 Відповісти
Прямо сейчас в Испании -3, что равносильно стихийному бедствию, на вторник прогноз в Испании стоит -10. МИНУС ДЕСЯТЬ! В Мадриде Карл! Бомжам приготовиться. Нашим бомжам тоже не расслабляться. Это все счастье идет к нам.
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10.01.2021 06:13 Відповісти
Та прям. В центральной части Испании довольно суровый как для Европы климат: летом пекло, а зимой морозы нередки. И снег там почти каждую зиму, ну разве что не в таком количестве. Это ж не Валенсия с Барселоной.
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10.01.2021 09:13 Відповісти
Бывал в Барсе неск лет назад. Хотели в Мадрид махнуть, а в итоге предупредили о снежных заносах. Передумали и поехали в Валенсию. Еще одна попытка была в 2017, из Лиссабона. Как глянули на прогноз в Мадриде и снова передумали.
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10.01.2021 09:18 Відповісти
Сейчас в Испании где я живу плюс 6 , а вот в среду в центральной части обещают минус 15.
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10.01.2021 10:40 Відповісти
Ну та й що? Мінус 15, чи 20 злякатись. Чи снугу поколіна? Це зима, шановний, ЗИМА. Так повинно бути, що б усе було гаразд.
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10.01.2021 20:13 Відповісти
На пятницу в Украине -25 обещают синоптики
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10.01.2021 06:33 Відповісти
К сожалению без снега😡
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10.01.2021 06:58 Відповісти
№62
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10.01.2021 07:22 Відповісти
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10.01.2021 08:14 Відповісти
Шо ти ото махаєш? Де твої докази що я порохобот?
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10.01.2021 08:18 Відповісти
та нет, и снег и дождь и мороз со среды
https://www.ventusky.com/?p=50.9;32.0;5&l=snow&t=20210118/0300
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10.01.2021 09:24 Відповісти
Я по Киеву смотрю, не очень то снежно, а температура до минус 15-18((
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10.01.2021 10:48 Відповісти
Поки не утворили Каховське море, було і більше. А потім клімат у нас пом"ягшав.
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10.01.2021 07:08 Відповісти
В Одессе -9 обещают ночью. Но крещенские надо перетерпеть, а там уже и весна))
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10.01.2021 09:20 Відповісти
В Испании на днях был побит рекорд за всю историю !
Минус 34 градуса в Пиренеях . Последний раз было минус 32 градуса в 1956 году.
Все в шоке !
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10.01.2021 10:11 Відповісти
"потепление, потепление"
наверное зеленым морду будут бить за такие слова там
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10.01.2021 10:27 Відповісти
Так эти же зеленые говорят, что "такие вот морозы- это часть потепления климата".🤔
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10.01.2021 11:15 Відповісти
как раз наоборот при потеплении климата происходит смягчение климата из за увеличения влаги в атмосфере,
96% парникового эффекта дает водяной пар а не углекислый газ.
ты хоть раз видел заморозки весной при облачной погоде?
заморозки весной бывают только при ясной , без ветреной погоде, при установлении антициклона с минимальным количеством влаги в атмосфере.
и 40 градусная жара и сибирские морозы в средних широтах бывают только при высоком давлении
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10.01.2021 11:50 Відповісти
...взимку а літом до ни прислухатимуться?
насправді ж потепління стосується всієї земної атмосфери, що як наслідок провокує погодні катаклізми
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10.01.2021 11:16 Відповісти
в пятницу минимум 15 ночью и то и как правило если сейчас смотреть на неделю или 10 дней погода день за нем корректируется и уже когда настанет пятница соершенно разная погода и не сходится синоптики говорили более точный прогноз это на 3 дня 85% 100 вам не даст никто потом идет погрешность в 60% и меньше сам мониторил скринил к примуру неделю назад 31 декабря в Киеве сайт погоды weather.com давал на Рождество 7 января малооблачно0+2 в итоге с обеда до ночи лил дождь и +4 и поменьше вернее не смотрите сайт гисметео там нихренеа не совпадает к тому же он кацапский (Gismeteo.ua

Сайт украинского филиала Gismeteo.ru, который является собственностью научно-производственного центра «Мэп Мейкер» - российской фирмы, которая предоставляет программное обеспечение для сбора, обработки и представления метеорологической информации. Также работает в Беларуси, Молдове, Литве и Латвии) лучше обычный гугл в поиске более норм.)
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10.01.2021 10:26 Відповісти
самый точный прогноз по Вентуски как глобальный с картами температур по разным высотам, ветрам .....
https://www.ventusky.com/?p=47.1;44.1;4&l=temperature-2m
и rp5 c архивами погоды
https://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://rp5.ua/Погода_в_Киеве,_Украина
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10.01.2021 10:32 Відповісти
ну ваш похоже на сайт который я пользуюсь он и устанавливается в мобильном также https://www.windy.com/?50.452,30.529,5
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10.01.2021 10:43 Відповісти
А Шмаркля туди часом не заїжджав?
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10.01.2021 07:27 Відповісти
Цілком можливо. Треба пошукати, можливо його в Карпатах вже нема.
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10.01.2021 10:04 Відповісти
Хорош соловейчик ! Filomela (поэт) filomena на испанском, итальянском и латыни- соловей.
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10.01.2021 07:38 Відповісти
Какая красота!
Нам такой, боюсь, не увидеть....
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10.01.2021 09:46 Відповісти
Внезапно без объявления зимы в пятницу 15 января ударит подло мороз - 22 по трубам і дорогам комунхоза.
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10.01.2021 12:02 Відповісти
Дороги то промёрзнут и не так быстро будут разрушаться, ну а трубам может быть "труба".
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10.01.2021 17:38 Відповісти
 
 