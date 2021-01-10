Циклон "Філомена" викликав аномальні снігопади в Іспанії та рухається на північний схід. Чотири людини загинули. ФОТО

В Іспанії вже чотири людини стали жертвами сильних снігопадів, викликаних циклоном "Філомена".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повідомляється, що серед загиблих один безхатченко, який замерз в одному з парків у південному районі Мадрида Карабанчель. Так само в Мадриді з-під сніжних завалів звільнили тіло 54-річного чоловіка, якого, як припускають у поліції, вночі засипало снігом. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які опинилася в пастці у своєму авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

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Нинішні снігопади виявилися найсильнішими за останні кілька десятків років. Загалом у 50 провінціях країни оголошено найвищий - червоний - ступінь небезпеки. Унаслідок рясних опадів тільки в столиці тисячі людей виявилися заблокованими у власних автомобілях. Щонайменше 400 автомагістралей і доріг виявилися заблокованими через сніг. До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено військових.

У багатьох місцях товстий сніговий покрив призвів до падіння дерев, що так само ускладнило рух транспорту. Припинено залізничне сполучення в багатьох напрямках.

У Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Однак його заклик залишився непочутим - жителі Мадрида все одно гуляли містом - діти ліпили сніговиків, а дорослі пересувалися на лижах.

Очікується, що циклон "Філомена" 10 січня посуне далі на північний схід.