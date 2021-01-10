Циклон "Філомена" викликав аномальні снігопади в Іспанії та рухається на північний схід. Чотири людини загинули. ФОТО
В Іспанії вже чотири людини стали жертвами сильних снігопадів, викликаних циклоном "Філомена".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Повідомляється, що серед загиблих один безхатченко, який замерз в одному з парків у південному районі Мадрида Карабанчель. Так само в Мадриді з-під сніжних завалів звільнили тіло 54-річного чоловіка, якого, як припускають у поліції, вночі засипало снігом. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які опинилася в пастці у своєму авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.
Нинішні снігопади виявилися найсильнішими за останні кілька десятків років. Загалом у 50 провінціях країни оголошено найвищий - червоний - ступінь небезпеки. Унаслідок рясних опадів тільки в столиці тисячі людей виявилися заблокованими у власних автомобілях. Щонайменше 400 автомагістралей і доріг виявилися заблокованими через сніг. До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено військових.
У багатьох місцях товстий сніговий покрив призвів до падіння дерев, що так само ускладнило рух транспорту. Припинено залізничне сполучення в багатьох напрямках.
У Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Однак його заклик залишився непочутим - жителі Мадрида все одно гуляли містом - діти ліпили сніговиків, а дорослі пересувалися на лижах.
Очікується, що циклон "Філомена" 10 січня посуне далі на північний схід.
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Когда началась эта волна вирусная я тут из себя выходил.
А сейчас она пошла на спад, как очевидно. Ну и, к моему удивлению, мне открылся доступ. Привет, кстати!
https://www.ventusky.com/?p=50.9;32.0;5&l=snow&t=20210118/0300
Минус 34 градуса в Пиренеях . Последний раз было минус 32 градуса в 1956 году.
Все в шоке !
наверное зеленым морду будут бить за такие слова там
96% парникового эффекта дает водяной пар а не углекислый газ.
ты хоть раз видел заморозки весной при облачной погоде?
заморозки весной бывают только при ясной , без ветреной погоде, при установлении антициклона с минимальным количеством влаги в атмосфере.
и 40 градусная жара и сибирские морозы в средних широтах бывают только при высоком давлении
насправді ж потепління стосується всієї земної атмосфери, що як наслідок провокує погодні катаклізми
Сайт украинского филиала Gismeteo.ru, который является собственностью научно-производственного центра «Мэп Мейкер» - российской фирмы, которая предоставляет программное обеспечение для сбора, обработки и представления метеорологической информации. Также работает в Беларуси, Молдове, Литве и Латвии) лучше обычный гугл в поиске более норм.)
https://www.ventusky.com/?p=47.1;44.1;4&l=temperature-2m
и rp5 c архивами погоды
https://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://rp5.ua/Погода_в_Киеве,_Украина
Нам такой, боюсь, не увидеть....