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Катастрофа "Боїнга" в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака. ФОТОрепортаж

На поверхні води неподалік від Джакарти знайдено останки тіл і особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, що потерпів крах у суботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на представника поліції Джакарти Юсрі Юнуса пише "Синьхуа".

"Вранці ми отримали два мішка для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому - останки тіл", - сказав Юнус.

Рятувальникам також вдалося виявити уламки і кабелі, які могли залишитися від літака.

Катастрофа Боїнга в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака 01
Катастрофа Боїнга в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака 02
Катастрофа Боїнга в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака 03
Катастрофа Боїнга в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС

Крім цього військові, які беруть участь в пошуковій операції з моря, вловили сигнал з маячка, який може вказувати на місце катастрофи.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами незабаром після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. За попередніми даними, на борту лайнера були 62 людини.

Індонезія (150) літак (2968) розбиття (296)


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Теракт?
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10.01.2021 09:03 Відповісти
Точно що трагедія.
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10.01.2021 09:05 Відповісти
Видимо теракт, поскольку падению предшествовал врыв на высоте 3тыс. м
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10.01.2021 09:07 Відповісти
Вроде бы даже два взрыва. Четыре раза в год приходится летать над Ливией. Всегда чувствую там себя не очень комфортно.
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10.01.2021 09:21 Відповісти
А на этом самолете не летел какой то генерал ФСБ, который последнее время увлекался Капитолийскими шпилями?
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10.01.2021 09:14 Відповісти
два вибухи - це Оманські стірлки з рашинської пукалки.
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10.01.2021 12:25 Відповісти
RIP
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10.01.2021 09:47 Відповісти
люди в масках
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10.01.2021 10:40 Відповісти
И снова Боинг.
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10.01.2021 11:09 Відповісти
 
 