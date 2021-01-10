Катастрофа "Боїнга" в Індонезії: рятувальники знаходять у воді останки тіл та уламки літака. ФОТОрепортаж

На поверхні води неподалік від Джакарти знайдено останки тіл і особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, що потерпів крах у суботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з посиланням на представника поліції Джакарти Юсрі Юнуса пише "Синьхуа".

"Вранці ми отримали два мішка для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому - останки тіл", - сказав Юнус.

Рятувальникам також вдалося виявити уламки і кабелі, які могли залишитися від літака.









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Крім цього військові, які беруть участь в пошуковій операції з моря, вловили сигнал з маячка, який може вказувати на місце катастрофи.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами незабаром після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. За попередніми даними, на борту лайнера були 62 людини.