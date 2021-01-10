Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту. ФОТО

У США заарештували п'ятьох прихильників Трампа, які штурмували Капітолій у Вашингтоні.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Серед заарештованих - 33-річний житель Арізони, учасник конспірологічного руху QAnon Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі або Q Shaman. Він увірвався в Капітолій в хутряній шапці з рогами і без сорочки, його обличчя було розфарбоване в кольори американського прапора, а в руках він тримав спис з прикріпленим прапором США. Джейку Анджелі пред'явили звинувачення в хуліганстві і насильницькому проникненні на територію держустанови.

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Також під арештом опинився 36-річний Адам Джонсон з Флориди. Під час штурму Капітолію його запам'ятали як такого, що тримає в руках кафедру спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Джонсона звинуватили в крадіжці державної власності, насильницькому проникненні в будинок і хуліганстві на території Капітолію.

Крім того, арештований 35-річний законодавець-республіканець із Західної Вірджинії Деррік Еванс, який опублікував в мережі відео, де він входить в будівлю Капітолію разом з іншими учасниками штурму. Еванса звинуватили в насильницькому проникненні на територію держустанови і хуліганстві. 9 січня Еванс пішов зі свого поста.

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Інший заарештований - Дуг Дженсен, який потрапив на відео під час штурму. Його звинуватили в створенні перешкод поліцейським, а також в демонстрації в будівлі Капітолія. П'ятий заарештований -- 60-річний Річард Барнетт з Арканзасу, який під час штурму сидів у кабінеті Ненсі Пелосі, закинувши ноги на стіл.

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У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мерка Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому в своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.