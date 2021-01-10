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Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку. ФОТОрепортаж

У селищі Високий Харківського району люди заблокували трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" у відділі комунікації поліції Харківщини.

"Перекрито трасу М-18 (Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта). В акції беруть участь до пів сотні громадян. Забезпечують охорону публічного порядку на місці акції 15 поліцейських", - повідомили в поліції.

Також читайте: Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу. ФОТО

Як повідомляють у Телеграм-каналах очевидці, люди рухаються  пішохідним переходом, деякі тримають плакати: "STOP геноцид", "Люди не бидло", "Ні тарифогеноциду". Протестувальники пропускають спецтранспорт, а також кожні 15 хвилин решту автомобілів. Очевидці зазначають, що наразі на місці акції затору немає.

Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку 01
Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку 02
Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку 03

Як повідомлялося, 7 січня в м. Валки люди на годину перекрили трасу Київ - Харків, виступаючи проти підвищення тарифів на газ.

протест (2404) Харківщина (6054) комунальні послуги (576) Підвищення тарифів (309)


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Топ коментарі
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Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку - Цензор.НЕТ 7998
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10.01.2021 13:25 Відповісти
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Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку - Цензор.НЕТ 6022
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10.01.2021 13:26 Відповісти
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Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку - Цензор.НЕТ 8979
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10.01.2021 13:29 Відповісти
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Ціна на газ визначає ринок. І це правильно. Дай нашому мудрому наріду дешевий газ, вважай дотаційний з бюджету, - будуть гріти атмосферу. РФія дасть дешевий, а то і безкоштовний газ хоч сьогодні. Тільки потім все життя і ще й дітям нашим доведеться смоктати у )(уйла і не факт, що газ залишиться дешевим надовго. Спитайте у білорусів.
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11.01.2021 11:35 Відповісти
Так вам и надо , безмозглые 73% избиратели Зедебила!! Мне вас совсем не жалко, раз вы такие тупые!! Голосовали за придурка Зеленского и его банду по приколу, , вот и получайте по полной!! На Следующие выборы президента, будете думать головой , а не жопой!! И не выбирать в депутаты и тем более в президенты, кухарок, баянистов, клоунов, бомжей из 95 квартала, безработных и прочих дурачков по жизни!
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11.01.2021 13:40 Відповісти
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