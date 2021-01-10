УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4926 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 743 19

Сущенко: Закликаємо правоохоронців притягнути до відповідальності вандалів, які осквернили меморіал героям АТО в Умані. ФОТО

В Умані вандали викрали вночі з стели загиблим учасникам АТО три фотографії героїв і зламали прожектор для підсвічування Обеліска Слави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Черкаської обласної ради, керівник ТОП "Європейська Солідарність" Роман Сущенко.

Сущенко: Закликаємо правоохоронців притягнути до відповідальності вандалів, які осквернили меморіал героям АТО в Умані 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів

"Закликаю місцеві правоохоронні органи з’ясувати усі обставини цього жахливого акту вандалізму, розшуку та притягнення до відповідальності причетних до паплюження пам’яті захисникам України, які ціною власного життя що зпинили агресора", – пише Сущенко у Facebook.

"Разом з Іриною Геращенко та депутатами Уманської міської ради від "Європейської Солідарності" звертаємося до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невідкладного початку досудового розслідування", – повідомив Роман Сущенко.

Він також закликав відповідальних уманчан бути пильними й робити усе можливе для упередження подібних проявів вандалізму та неповаги до пам’яті українських патріотів.

Умань (244) вандалізм (433) Сущенко Роман (486) Європейська Солідарність (1090)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Розкриття не буде. Бо його в кишеню не покладеш і на хліб не намастиш.

Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани - Цензор.НЕТ 2253
показати весь коментар
10.01.2021 14:08 Відповісти
+5
Главнає шта улица асвальтиравана,и асвещена
показати весь коментар
10.01.2021 14:12 Відповісти
+5
Свору ментов 🎒🤢, оказывается надо призывать, а почему они в мгновение Ока не приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей
показати весь коментар
10.01.2021 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розкриття не буде. Бо його в кишеню не покладеш і на хліб не намастиш.

Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани - Цензор.НЕТ 2253
показати весь коментар
10.01.2021 14:08 Відповісти
Вилізиваніє блюда русскім язиком.
показати весь коментар
10.01.2021 14:42 Відповісти
Свору ментов 🎒🤢, оказывается надо призывать, а почему они в мгновение Ока не приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей
показати весь коментар
10.01.2021 14:57 Відповісти
Показові процесси з показовими вироками вгамують вандалів.
А може показові вироки повинні отримати начальники відділів поліції.Бо якщо не можеш -не берись.
показати весь коментар
10.01.2021 14:10 Відповісти
Главнає шта улица асвальтиравана,и асвещена
показати весь коментар
10.01.2021 14:12 Відповісти
Тебе кацапсина ніхто не питає. Не твого кацапсячого лайна це справа. Згинь, падло!
показати весь коментар
10.01.2021 14:19 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2021 14:27 Відповісти
Надо! Только их еще надо и найти. Почему памятники не оборудованы видеорегистраторами?*
показати весь коментар
10.01.2021 14:17 Відповісти
Шо його там шукать. В Буковелі на лижах їздить.
показати весь коментар
10.01.2021 14:18 Відповісти
Установив скрытые камеры возле таких памятников, можно всех сепаров потихоньку выловить, но Баканову и Рюкзакову это не надо.
показати весь коментар
10.01.2021 14:28 Відповісти
Это один из элементов гражданской войны, разжигаемой в Украине - дестабилизациия ситуации, которая выгодна многим и многим... Это элемент политического противостояния - вспомните историю Ваймарской республики, Германия после поражения в Первой мировой войне - обывателя доводили до животного страха, загоняли в стадо тварей дрожащих...
показати весь коментар
10.01.2021 14:36 Відповісти
Ну призвал и что ?
показати весь коментар
10.01.2021 14:57 Відповісти
В Умани вандалы похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы. Источник: https://censor.net/ru/p3240904

Вже давно треба встановлювати відеокамери біля таких значних памятних об єктів по всій Україні
Проплачених кацапами виродків на зону на рік, хай посидять, поміркують, або хай рік підмітають вулиці своїх міст щоб всі бачили.
показати весь коментар
10.01.2021 15:26 Відповісти
повесить на памятнике или возле него! И закрыть границы! Ато приехал, ночью совершил провокацию, а на следующий день уехал! А вы-казлы соображайте, ктоже это сделал?
показати весь коментар
10.01.2021 16:32 Відповісти
Пора бы за осквернение памятников национальных героев, событий, давать лет 5 усиленного режима. Иначе это будет продолжатся Деньги будут стимулировать делать это....Сейчас молодежь аморальна За деньги сделают всё...
показати весь коментар
10.01.2021 19:53 Відповісти
Це результат "патріотичного виховання" в Україні, яке відсутнє взагалі.
показати весь коментар
10.01.2021 22:40 Відповісти
 
 