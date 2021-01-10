Сущенко: Закликаємо правоохоронців притягнути до відповідальності вандалів, які осквернили меморіал героям АТО в Умані. ФОТО

В Умані вандали викрали вночі з стели загиблим учасникам АТО три фотографії героїв і зламали прожектор для підсвічування Обеліска Слави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Черкаської обласної ради, керівник ТОП "Європейська Солідарність" Роман Сущенко.







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"Закликаю місцеві правоохоронні органи з’ясувати усі обставини цього жахливого акту вандалізму, розшуку та притягнення до відповідальності причетних до паплюження пам’яті захисникам України, які ціною власного життя що зпинили агресора", – пише Сущенко у Facebook.

"Разом з Іриною Геращенко та депутатами Уманської міської ради від "Європейської Солідарності" звертаємося до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невідкладного початку досудового розслідування", – повідомив Роман Сущенко.

Він також закликав відповідальних уманчан бути пильними й робити усе можливе для упередження подібних проявів вандалізму та неповаги до пам’яті українських патріотів.