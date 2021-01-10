Сущенко: Закликаємо правоохоронців притягнути до відповідальності вандалів, які осквернили меморіал героям АТО в Умані. ФОТО
В Умані вандали викрали вночі з стели загиблим учасникам АТО три фотографії героїв і зламали прожектор для підсвічування Обеліска Слави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Черкаської обласної ради, керівник ТОП "Європейська Солідарність" Роман Сущенко.
"Закликаю місцеві правоохоронні органи з’ясувати усі обставини цього жахливого акту вандалізму, розшуку та притягнення до відповідальності причетних до паплюження пам’яті захисникам України, які ціною власного життя що зпинили агресора", – пише Сущенко у Facebook.
"Разом з Іриною Геращенко та депутатами Уманської міської ради від "Європейської Солідарності" звертаємося до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невідкладного початку досудового розслідування", – повідомив Роман Сущенко.
Він також закликав відповідальних уманчан бути пильними й робити усе можливе для упередження подібних проявів вандалізму та неповаги до пам’яті українських патріотів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А може показові вироки повинні отримати начальники відділів поліції.Бо якщо не можеш -не берись.
Вже давно треба встановлювати відеокамери біля таких значних памятних об єктів по всій Україні
Проплачених кацапами виродків на зону на рік, хай посидять, поміркують, або хай рік підмітають вулиці своїх міст щоб всі бачили.