На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь. ФОТОрепортаж

У ніч на 10 січня в селі Ділове Рахівського району Закарпаття невідомий кинув скляну пляшку із запальною сумішшю у вікно будинку касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ. А вже вранці підпалили гаражні ворота куратору релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці цього ж села.

Про це повідомляє в фейсбуці Закарпатська єпархія Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько о 1:30 ранку скоєно замах на життя сім'ї Никоряка Івана - касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ в селі Ділове. Особу, яка здійснила підпал, поки не встановлено, але серед місцевих жителів вже є підозри", - розповіли в єпархії.







"На місце події оперативно прибули місцеві поліцейські, які з’ясували, що вогнем пошкоджено будинок заявників, а саме металопластиковий підвіконник та скло на віконній шибці. Попередньо встановлено, що невідома особа кинула скляну пляшку у вікно будинку потерпілих, внаслідок чого зайнялося підвіконня. Вогонь було локалізовано господарями самостійно, без залучення пожежної техніки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатській області.

Працівники поліції вживають всіх необхідних оперативних заходів для встановлення всіх об’єктивних обставин злочину та причетних до нього осіб. Слідство у справі триває.

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Пізніше в єпархії повідомили про ще один підпал.

"Вранці, близько 8:00 підпалили гаражні ворота ще одному нашому вірянину - куратору релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці Ділове - Фирищаку Петру Йосиповичу!" - йдеться в повідомленні.







В єпархії також зазначили, що скаржаться в поліцію на погрози ще з 6 січня, але реакція - "нульова".

"Обласна державна адміністрація та безпосередньо її глава далі відмовчується. Поліція робить видимість, що займається цим питанням. Керуючий Закарпатської єпархією подзвонив заступникові начальника Управління Нацполіцції в Закарпатській області - Роману Усу ... після короткої розмови він кинув трубку", - додали в єпархії .