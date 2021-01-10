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На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь. ФОТОрепортаж

У ніч на 10 січня в селі Ділове Рахівського району Закарпаття невідомий кинув скляну пляшку із запальною сумішшю у вікно будинку касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ. А вже вранці підпалили гаражні ворота куратору релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці цього ж села.

Про це повідомляє в фейсбуці Закарпатська єпархія Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько о 1:30 ранку скоєно замах на життя сім'ї Никоряка Івана - касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ в селі Ділове. Особу, яка здійснила підпал, поки не встановлено, але серед місцевих жителів вже є підозри", - розповіли в єпархії.

На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 01
На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 02
На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 03

"На місце події оперативно прибули місцеві поліцейські, які з’ясували, що вогнем пошкоджено будинок заявників, а саме металопластиковий підвіконник та скло на віконній шибці. Попередньо встановлено, що невідома особа кинула скляну пляшку у вікно будинку потерпілих, внаслідок чого зайнялося підвіконня. Вогонь було локалізовано господарями самостійно, без залучення пожежної техніки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатській області.

Працівники поліції вживають всіх необхідних оперативних заходів для встановлення всіх об’єктивних обставин злочину та причетних до нього осіб. Слідство у справі триває.

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Пізніше в єпархії повідомили про ще один підпал.

"Вранці, близько 8:00 підпалили гаражні ворота ще одному нашому вірянину - куратору релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці Ділове - Фирищаку Петру Йосиповичу!" - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 04
На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 05
На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 06

В єпархії також зазначили, що скаржаться в поліцію на погрози ще з 6 січня, але реакція - "нульова".

"Обласна державна адміністрація та безпосередньо її глава далі відмовчується. Поліція робить видимість, що займається цим питанням. Керуючий Закарпатської єпархією подзвонив заступникові начальника Управління Нацполіцції в Закарпатській області - Роману Усу ... після короткої розмови він кинув трубку", - додали в єпархії .

На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 07

На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 08

На Закарпатті тероризують єпархію ПЦУ: зафіксовано дві спроби підпалу домоволодінь 09

підпал (696) ПЦУ (796) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+21
Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются Рюзькой ПеДиРацией, все руководители террористов учились в московии, в Патриса Лумумбы. Все рюзькие попы выходцы из КГБ и ГРУ ФСБ РП. Если попы РПЦ позволяют себе освящать оружие созданное убивать, то они такие же террористы. Можно сделать вывод, что РПЦ не имеет никакого отношения к религии и является террористической организацией.
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10.01.2021 14:22 Відповісти
+17
Полиции некогда заниматься мелочью. Им важнее пиндюлей в ресторане получить, водителей терроризировать, концерт 95 квартала охранять.
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10.01.2021 14:25 Відповісти
+13
Вот вам и святоши прикацапленные во всей красе
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10.01.2021 14:19 Відповісти
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Мамке твоей за девять месяцев до твоего рождения предохраняться надо было,чтобы у нее глупое дитё не родилось.
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10.01.2021 14:31 Відповісти
Кто? Враги? Интервенты?

(с) Мастер и Маргарита.
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10.01.2021 14:16 Відповісти
Якби циган палили на Закарпатті вже б вся Європа писяла кипятком і кричала про необхідність знайти нападників. Авакова потрібно знімати к куям!
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10.01.2021 14:35 Відповісти
Вот вам и святоши прикацапленные во всей красе
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10.01.2021 14:19 Відповісти
Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются Рюзькой ПеДиРацией, все руководители террористов учились в московии, в Патриса Лумумбы. Все рюзькие попы выходцы из КГБ и ГРУ ФСБ РП. Если попы РПЦ позволяют себе освящать оружие созданное убивать, то они такие же террористы. Можно сделать вывод, что РПЦ не имеет никакого отношения к религии и является террористической организацией.
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10.01.2021 14:22 Відповісти
РПЦ - це секта антихристів. Це пояснює і наругу над одним з найбільших свят християн - Різдвом Христовим. "Святкувати" його через 13(!!!) діб після події - це щонайменше святотацтво, а як на мене - відверта наруга над християнськими цінностями
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10.01.2021 17:55 Відповісти
може там греко-католики...до пори до часу, ще з часів за совєтів, проти рпц не виступали, а зараз знов за своє?
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10.01.2021 15:06 Відповісти
А були вже прецеденти що Ви на них натякаєте?
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10.01.2021 15:23 Відповісти
сформулюйте питання, про які прецеденти мова
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10.01.2021 15:47 Відповісти
Полиции некогда заниматься мелочью. Им важнее пиндюлей в ресторане получить, водителей терроризировать, концерт 95 квартала охранять.
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10.01.2021 14:25 Відповісти
В полицию не идут что бы служить или что то там охранять. Туда идут что бы улучшить своё благосостояние или для повышения самооценки. Если тебя не берут даже улицы подметать иди в полицию - безвольные амебы, люди без каких либо принципов, садисты всегда найдут себя в пилиции. Как вы их не назовите, они все равно останутся мусорами.
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10.01.2021 14:36 Відповісти
Біснуються сектанти неканонічні,антихристи рпц-шні, самозванці самопроголошені кацапські! ************* в рясах!
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10.01.2021 14:36 Відповісти
А ответку организовать никак?
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10.01.2021 14:38 Відповісти
Так надо знать кому.
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10.01.2021 16:08 Відповісти
Рпцешной церкви, они же организовывают. Они всю жизнь чужими руками жар загребают, подстрекают быдловатников на всякие провокации.
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10.01.2021 17:42 Відповісти
Так нельзя на авось. Может УПЦ а может и венгры.Надо знать точно,откуда ноги растут.
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10.01.2021 18:54 Відповісти
мадяры халявные щи отрабатывают.
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10.01.2021 14:46 Відповісти
але рахів, то не там де мадяри...це в протилежному боці від ужгорода і далеко від берегова
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10.01.2021 15:09 Відповісти
Ділове- рядом с румынской границей. Не знаю насчет наличия в Деловом венгров, румын- полно. Но в горных Рахове и Ясинях, расположенных ближе к Франковщине, в школах есть венгерские классы.
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10.01.2021 21:32 Відповісти
румуни, то мпц...
а національні (тут мадярські) класи, то, так гадаю квота для районів...її оплачують,то треба вибрати...
якщо є інтернат, то дітей можна привозити, навіть здалеку, аби наповнити клас, дітей 5-6 хоча б...і так щороку, бо не буде класу - не буде вчителів і закриють школу...отакі прикрощі
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11.01.2021 08:58 Відповісти
там РПЦ зробила самозахват церкви ПЦУ. До чого тут мадяри?
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10.01.2021 17:57 Відповісти
Это ж не венгерский кружок по интересам. Украинцев в Украине можно...
Спасибо мудрому народу... Баканов, что ходит в московскую церковь и цинично заявляет о "расколе", это полностью одобряет!
Во ещё один звоночек с Закарпатья, где менты, московские попы и титушки тупо препятствуют переходу. Громада уже все суды неоднократно выиграла.
https://youtu.be/Ro7wXKPonb8
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10.01.2021 14:47 Відповісти
Украинцам надо учиться у евреев солидарности и сплоченности, а тем более, когда живешь в своей собственной стране, хватит болтаться, как х.й в проруби.
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10.01.2021 14:50 Відповісти
у нас всі жиди сплотилися біля грошей на керівних посадах,в першу чергу українцям треба навчитися на виборах вибирати українців
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10.01.2021 15:02 Відповісти
Блин, ну добвте же что бы народ понял, что речь идет о Православной церкви Украины Масковскава Паханата! А потому полиция особо и не торопиться вмешиваться. Я вообще удивлен, как эти ФСБшные попики до сих пор не свалили в свою московию!
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10.01.2021 15:03 Відповісти
"Я вообще удивлен, как эти ФСБшные попики до сих пор не свалили в свою московию!"
Это все равно, как удивляться, что партизаны Ковпака в полном составе не свалили через линию фронта в тыл. Попы РПЦ выполняют в Украине боевую задачу Родины.
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10.01.2021 19:27 Відповісти
И причем здесь община?
Не прелюбодействуй!
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10.01.2021 15:07 Відповісти
Якщо комусь цікаво https://www.youtube.com/watch?v=KDPlaS4mR60 Про цей конфлікт тут
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10.01.2021 15:10 Відповісти
А все тому що треба справжню хунту в Україні яка б провела спецоперації в стилі ссср, тобто чистки вапном.
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10.01.2021 15:16 Відповісти
Мракобісний патріархат не вгамується
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10.01.2021 15:23 Відповісти
Полиция совсем не работает. Авакова в отставку!
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10.01.2021 15:27 Відповісти
московіти за Зе взагалі розперезались.
воно сидить мовчки, ворогам держави все дозволяє.
вже ніхто не говорить, що Лаври мали перейти ПЦУ.
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Это сделал прихожанин маааскавского патриархата. А как же 10 заповедей?
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10.01.2021 16:04 Відповісти
ось вам і всі ознаки реванша. утиски пцу, учасників революції , волонтерів, добровольців під суд. всіх ригоаналів до влади.
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10.01.2021 16:29 Відповісти
Дивилась на ютуб-каналі Ragulivna (Таня Микитенко) репортаж про події в цьому селі. Московити захвати церкву ПЦУ.
Гнати московських бісів з України!!!!
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10.01.2021 22:14 Відповісти
 
 