У Полтаві протестувальники проти нових тарифів на газ перекрили трасу Київ-Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі Полтави вийшли на акцію протесту через підвищення тарифів на газ. Поліція перекрила рух на трасі Київ-Харків в межах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Полтавщина".

Зараз обмежений проїзд на вул. Київське Шосе з боку Харкова до вулиці Грушевського.

Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ і за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються пішохідним переходом, в зв'язку з цим і обмежено рух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Харківщини знову перекрили трасу, вимагаючи зниження тарифів на комуналку. ФОТОрепортаж







Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу в Полтаві до 2,31 гривень на метр кубічний.

Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.