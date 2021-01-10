У Полтаві протестувальники проти нових тарифів на газ перекрили трасу Київ-Харків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Жителі Полтави вийшли на акцію протесту через підвищення тарифів на газ. Поліція перекрила рух на трасі Київ-Харків в межах міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Полтавщина".
Зараз обмежений проїзд на вул. Київське Шосе з боку Харкова до вулиці Грушевського.
Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ і за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються пішохідним переходом, в зв'язку з цим і обмежено рух.
Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу в Полтаві до 2,31 гривень на метр кубічний.
Нагадаємо, постанова Кабінету Міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.
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Чего они от трассы-то хотят?
Собраться в одном месте и стенка на стенку против тарифов и всего, что нравится и не нравится.
За полвареника!!!
Винницкая область: количество избирателей - 1 миллион 228 тысяч 86 человек, явка - 769 тысяч 818 человек. Зеленский - 484 827 голосов (62,97%), Порошенко - 267 тысяч 469 голосов (34,74%).
Волынская область: количество избирателей - 760 тысяч 793 лица, явка - 489 тысяч 430 человек. Зеленский - 310 тысяч 445 голосов (63,42%), Порошенко - 166 тысяч 266 голосов (33,97%).
Днепропетровская область: количество избирателей - 2 миллиона 491 тысяча 756 человек, явка - 1 миллион 644 тысячи 212 человек. Зеленский - 1 миллион 434 тысячи 652 голоса (87,25%), Порошенко - 177 тысяч 816 голосов (10,81%).
Донецкая область: количество избирателей - 1 миллион 424 тысячи 132 человека, явка - 817 тысяч 184 человек. Зеленский - 710 тысяч 474 голоса (86,94%), Порошенко - 86 тысяч 550 голосов (10,59%).
Житомирская область: количество избирателей - 954 тысячи 954 человека, явка - 585 тысяч 1 человек. Зеленский - 430 тысяч 688 голосов (73,62%), Порошенко - 141 тысяча 770 голосов (24,23%).
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Хмельницкая область: количество избирателей - 998 тысяч 368 человек, явка - 626 тысяч 138 человек. Зеленский - 443 тысячи 308 голосов (70,8%), Порошенко - 168 тысяч 25 голосов (26,83%).
Черкасская область: количество избирателей - 972 тысячи 206 человек, явка - 592 тысячи 768 человек. Зеленский - 459 тысяч 21 голос (77,43%), Порошенко - 119 тысяч 343 голоса (20,13%).
Черновицкая область: количество избирателей - 686 тысяч 904 человек, явка - 371 тысяча 961 человек. Зеленский - 282 223 голоса (75,87%), Порошенко - 80 тысяч 509 голосов (21,64%).
Черниговская область: количество избирателей - 810 тысяч 186 человек, явка - 507 тысяч 395 человек. Зеленский - 394 тысячи 756 голосов (77,8%), Порошенко - 101 тысяча 451 голос (19,99%).
Киев: количество избирателей - 2 миллиона 160 тысяч 200 человек, явка - 1 миллион 423 тысяч 13 человек. Зеленский - 856 тысяч 310 голосов (60,17%), Порошенко - 525 тысяч 831 голос (36,95%).
https://news.24tv.ua/ru/vybory_2019_2_tur_ukraina_rezultaty_po_oblastjam_21_04_2019_n1142862