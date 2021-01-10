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Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці операції Об'єднаних сил підвезли запас питної води жителям прифронтового Торецька на Донеччині, які залишилися без води через порив на водогоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Військовослужбовці операції Об'єднаних сил постійно допомагають місцевому населенню Донбасу і жителям прифронтових населених пунктів. І цього разу вони не залишили людей у біді.  Сьогодні, 10 січня, військовослужбовці одного з підрозділів, що перебуває у складі Об'єднаних сил, підвезли населенню прифронтового Торецька запас питної води", - йдеться в повідомленні.

У ООС нагадали, що 4 січня близько 40 тисяч жителів прифронтового Торецька і декількох навколишніх селищ залишилися без водопостачання через аварію на водогоні "Горлівка-Торецьк".

Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька 01
Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька 02
Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька 03

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Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні "Горлівка-Торецьк", унаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5 768 осіб), смт Південне (750 осіб) та частково смт Щербинівка (170 осіб) - загалом близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водогоні в безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у "сірій" зоні.

8 січня у районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли ремонтні роботи продовжилися, попри досягнуті домовленості окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

9 січня ремонтники знову поїхали до місця аварії, щоб ліквідувати порив на водогоні "Горлівка-Торецьк".

Автор: 

водопостачання (838) Торецьк (508)


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Топ коментарі
+32
Чета вспомнилось:

Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка - Цензор.НЕТ 8174
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10.01.2021 16:03 Відповісти
+14
Бандерівці привезли воду "кормільцам".
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10.01.2021 16:06 Відповісти
+12
Благодарные жители Торецка могут и банку медку с взрывчаткой принести
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10.01.2021 16:08 Відповісти
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Чета вспомнилось:

Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка - Цензор.НЕТ 8174
показати весь коментар
10.01.2021 16:03 Відповісти
им бы как в Иркутске - то ли с озера привезли воду, то ли с фекалиями "освяченую", но вроде обе ситуации имели место. ватники не сильно и роптали)
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10.01.2021 16:09 Відповісти
Большинство и не заметили подвоха.
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10.01.2021 16:10 Відповісти
Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька - Цензор.НЕТ 6694
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10.01.2021 17:33 Відповісти
Крови горячей этим тварям дээнэровским лучше бы подвезли...
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10.01.2021 16:03 Відповісти
Я с вам согласен, по сути. Но по не по форме. Оскорблениями вы никого не убедите в своей правоте. И да не цензоре полно агитаторов, агитирующих в той или иной форме (утверждая, что там живут неправильные украинцы, что территория с разоренной экономикой и/или загрязненной экологией не нужна и т.д.) за признание за рф восточных областей Украины.
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10.01.2021 17:22 Відповісти
Мало, не такая как в ссср, холодная, муссолинцы, кропы, Путин введи, Байден чмо.
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10.01.2021 16:08 Відповісти
Бандерівці привезли воду "кормільцам".
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10.01.2021 16:06 Відповісти
Благодарные жители Торецка могут и банку медку с взрывчаткой принести
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10.01.2021 16:08 Відповісти
Через некоторое время когда восстановительные работы продолжились , несмотря на достигнутые договоренности , оккупанты вновь открыли прицельный огонь ....((
У меня вопрос кто договаривался ? И главное с кем договаривались ?
Может Байрактара нужно было отправить договариваться ?
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10.01.2021 16:16 Відповісти
Стадо на водопое.
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10.01.2021 16:25 Відповісти
стiдо на вiдiпое )
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10.01.2021 16:51 Відповісти
там капелька мочи и стекломойки а то привыкнут
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10.01.2021 16:50 Відповісти
да там скрепное село..как 19век бараки
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10.01.2021 16:52 Відповісти
Погарячилися воїни
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10.01.2021 18:01 Відповісти
Пустити байпас в обхід лугандону мали б ще при режимі шоколоадного.
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10.01.2021 21:37 Відповісти
 
 