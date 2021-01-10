Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці операції Об'єднаних сил підвезли запас питної води жителям прифронтового Торецька на Донеччині, які залишилися без води через порив на водогоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Військовослужбовці операції Об'єднаних сил постійно допомагають місцевому населенню Донбасу і жителям прифронтових населених пунктів. І цього разу вони не залишили людей у біді. Сьогодні, 10 січня, військовослужбовці одного з підрозділів, що перебуває у складі Об'єднаних сил, підвезли населенню прифронтового Торецька запас питної води", - йдеться в повідомленні.

У ООС нагадали, що 4 січня близько 40 тисяч жителів прифронтового Торецька і декількох навколишніх селищ залишилися без водопостачання через аварію на водогоні "Горлівка-Торецьк".







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Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні "Горлівка-Торецьк", унаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів: м. Торецьк (28 336 осіб), м. Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5 768 осіб), смт Південне (750 осіб) та частково смт Щербинівка (170 осіб) - загалом близько 38 тис. жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водогоні в безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у "сірій" зоні.

8 січня у районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли ремонтні роботи продовжилися, попри досягнуті домовленості окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

9 січня ремонтники знову поїхали до місця аварії, щоб ліквідувати порив на водогоні "Горлівка-Торецьк".