"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну. ФОТОрепортаж
У Празі тисячі людей вийшли на вулиці в неділю, 10 січня, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
За даними поліції, кількість учасників цієї акції становить дві тисячі осіб. Багато з них не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Деякі протестувальники мали при собі плакати з написами: "Зупиніть коронавірусний терор" і "Ми не вівці". Організаторами акції виступили, крім іншого, власники ресторанного бізнесу та фітнес-тренери. Готелі та культурні заклади закриті в Чехії із середини жовтня. Повідомляється, що серед осіб, які виступили на мітингу з промовою, був і експрезидент Чехії Вацлав Клаус.
За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що ціна пандемії для економіки виявиться ще вищою. Крім того, локдаун матиме негативні наслідки для психічного здоров'я людей, наголошували активісти.
Раніше, 7 січня, уряд оголосив про продовження терміну дії існуючого в країні з 22 жовтня локдауну щонайменше до 22 січня. Відповідно до карантинних правил, у громадських місцях чехам заборонено зустрічатися більш ніж з однією людиною. Крім того, з дев'ятої години вечора до п'ятої ранку в країні діє комендантська година.
Реагуючи на масове невдоволення посиленням карантинних заходів, президент Чехії Мілош Земан закликав жителів країни проявити терпіння. При цьому він зазначив, що збільшення кількості заражень коронавірусом, що спостерігається в країні останнім часом, пояснюється недисциплінованістю людей.
Раніше Земан заявив в інтерв'ю чеському онлайн-виданню Blesk.cz, що пов'язує сподівання на подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, з початком вакцинації. При цьому він подякував ЄС за зусилля щодо закупівлі вакцини і закликав Ізраїль допомогти Чехії в організації кампанії зі щеплення.
До 10 січня 40 тисяч осіб у Чехії зробили щеплення проти коронавірусу. За даними південнотірольського онлайн-видання Stol.it, 76-річний Мілош Земан має намір вакцинуватися протягом найближчого тижня. Через діабет політик належить до групи ризику, уточнюють журналісти.
Від початку пандемії в Чехії, населення якої становить приблизно 10,7 млн осіб, коронавірус був виявлений у більш ніж 831 тисячі пацієнтів. Майже 13 тисяч хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, померли.
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Усе буде БУКОВЕЛЬ!
зато у вАвки-шмарклим и степангова - тишь и благодать.. а из больных - только мендельша...
Сиди на бутылке ровно, и не порть атмосферу в стране пребывания
Путинская шлюха Земан, а не Клаус! Ты попутал, чучело лишнехромосомное!
І який сенс в цих локдаунах?
Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
В нього такий приблизно брат , вiн теж захворiв на цей факiнг Ковiд , був в реанімації , але його витягнули, і начеб то без наслідків..
Вот только именно среди моих _реальных_ контактов - всё слава богу, а в интернетах - та пжаста, тяжелейшие случаи.. странная тенденция..
Что происходит? Какой смысл в таких ограничениях.
Было бы понятно, сидели месяц на карантине, количество заболевших резко снизилось, локдаун отменили и опять началось. И снова - карантин.
Так нет.
Перед Новим роком все працювало -
https://www.youtube.com/watch?v=_CrJkmDxbf8&ab_channel=SpolekLagunino%2Cz.s.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 ípady
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +4283
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 835454
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 159753
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +4925
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 662429
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 -119
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 6622
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 Potvrzené případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +9294
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 844799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -5083
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 154721
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +14164
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 676593
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 +510
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 7132
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 Úmrtí s nákazou
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 +213
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 13485 но если учесть что на прошлой недели было почти 18т.. то как видим идёт на спад.https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166
Локдауны и маски до сраки.
Но нужно делать видимость усиленной работы.
1. ты тупой дебил и не пользуешься ей
2. ты тупой дебил и носишь ее на подбородке, или только закрывая рот, но не закрывая нос
3. ты тупой дебил и носишь ее неделями/месяцами.
сейчас ковид унесёт определённое количество людей и сам собой исчезнет.
вакцинация против ковида,это идиотизм. не может быть вакцины от постоянно изменяющегося вируса.