"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну. ФОТОрепортаж

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці в неділю, 10 січня, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За даними поліції, кількість учасників цієї акції становить дві тисячі осіб. Багато з них не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Деякі протестувальники мали при собі плакати з написами: "Зупиніть коронавірусний терор" і "Ми не вівці". Організаторами акції виступили, крім іншого, власники ресторанного бізнесу та фітнес-тренери. Готелі та культурні заклади закриті в Чехії із середини жовтня. Повідомляється, що серед осіб, які виступили на мітингу з промовою, був і експрезидент Чехії Вацлав Клаус.

За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що ціна пандемії для економіки виявиться ще вищою. Крім того, локдаун матиме негативні наслідки для психічного здоров'я людей, наголошували активісти.

Раніше, 7 січня, уряд оголосив про продовження терміну дії існуючого в країні з 22 жовтня локдауну щонайменше до 22 січня. Відповідно до карантинних правил, у громадських місцях чехам заборонено зустрічатися більш ніж з однією людиною. Крім того, з дев'ятої години вечора до п'ятої ранку в країні діє комендантська година.

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Реагуючи на масове невдоволення посиленням карантинних заходів, президент Чехії Мілош Земан закликав жителів країни проявити терпіння. При цьому він зазначив, що збільшення кількості заражень коронавірусом, що спостерігається в країні останнім часом, пояснюється недисциплінованістю людей.



Фото: сайт DW

Раніше Земан заявив в інтерв'ю чеському онлайн-виданню Blesk.cz, що пов'язує сподівання на подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, з початком вакцинації. При цьому він подякував ЄС за зусилля щодо закупівлі вакцини і закликав Ізраїль допомогти Чехії в організації кампанії зі щеплення.

До 10 січня 40 тисяч осіб у Чехії зробили щеплення проти коронавірусу. За даними південнотірольського онлайн-видання Stol.it, 76-річний Мілош Земан має намір вакцинуватися протягом найближчого тижня. Через діабет політик належить до групи ризику, уточнюють журналісти.

Від початку пандемії в Чехії, населення якої становить приблизно 10,7 млн ​​осіб, коронавірус був виявлений у більш ніж 831 тисячі пацієнтів. Майже 13 тисяч хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, померли.