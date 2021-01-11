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Новини Фото Коронавірус і карантин
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"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну. ФОТОрепортаж

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці в неділю, 10 січня, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За даними поліції, кількість учасників цієї акції становить дві тисячі осіб. Багато з них не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Деякі протестувальники мали при собі плакати з написами: "Зупиніть коронавірусний терор" і "Ми не вівці". Організаторами акції виступили, крім іншого, власники ресторанного бізнесу та фітнес-тренери. Готелі та культурні заклади закриті в Чехії із середини жовтня. Повідомляється, що серед осіб, які виступили на мітингу з промовою, був і експрезидент Чехії Вацлав Клаус.

Ми не вівці: у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну 01

За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що ціна пандемії для економіки виявиться ще вищою. Крім того, локдаун матиме негативні наслідки для психічного здоров'я людей, наголошували активісти.

Раніше, 7 січня, уряд оголосив про продовження терміну дії існуючого в країні з 22 жовтня локдауну щонайменше до 22 січня. Відповідно до карантинних правил, у громадських місцях чехам заборонено зустрічатися більш ніж з однією людиною. Крім того, з дев'ятої години вечора до п'ятої ранку в країні діє комендантська година.

Також читайте: Пандемія COVID-19: уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини

Реагуючи на масове невдоволення посиленням карантинних заходів, президент Чехії Мілош Земан закликав жителів країни проявити терпіння. При цьому він зазначив, що збільшення кількості заражень коронавірусом, що спостерігається в країні останнім часом, пояснюється недисциплінованістю людей.

Ми не вівці: у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну 02
Фото: сайт DW

Раніше Земан заявив в інтерв'ю чеському онлайн-виданню Blesk.cz, що пов'язує сподівання на подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, з початком вакцинації. При цьому він подякував ЄС за зусилля щодо закупівлі вакцини і закликав Ізраїль допомогти Чехії в організації кампанії зі щеплення.

До 10 січня 40 тисяч осіб у Чехії зробили щеплення проти коронавірусу. За даними південнотірольського онлайн-видання Stol.it, 76-річний Мілош Земан має намір вакцинуватися протягом найближчого тижня. Через діабет політик належить до групи ризику, уточнюють журналісти.

Від початку пандемії в Чехії, населення якої становить приблизно 10,7 млн ​​осіб, коронавірус був виявлений у більш ніж 831 тисячі пацієнтів. Майже 13 тисяч хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, померли.

Автор: 

карантин (18172) протест (2408) Чехія (1655) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
А нашим ЗЕ овцам влупили тарифы под небо и объявили локдаун...шо б деньги окромя коммуналки не тратили....
Усе буде БУКОВЕЛЬ!
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11.01.2021 08:30 Відповісти
+10
Ой, та вот уже год, как никто в реальности не умирает от стррррашного смерррртельного вирррруса - ни мои знакомые, ни знакомые знакомых.... и только в циферках статистики постоянно "ужас-ужас-все-умрут" .

Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
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11.01.2021 08:44 Відповісти
+9
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5025И в Украине.
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11.01.2021 09:25 Відповісти
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А нашим ЗЕ овцам влупили тарифы под небо и объявили локдаун...шо б деньги окромя коммуналки не тратили....
Усе буде БУКОВЕЛЬ!
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11.01.2021 08:30 Відповісти
Так вроде задебилами называют тех, кто не соблюдает карантин.
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11.01.2021 09:00 Відповісти
С начала пандемии в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, коронавирус был выявлен у более чем 831 тысячи пациентов. Около 13 тысяч больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались.

зато у вАвки-шмарклим и степангова - тишь и благодать.. а из больных - только мендельша...

"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 2146
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11.01.2021 10:53 Відповісти
Живу в Праге 20 лет. Люди, если их можно так называть, вышедшие на эту демонстрацию, все перенесли операцию по ампутации мозга. Откровенные фашисты, тупые барыги и просто дебилы. Возглавлял все бывший президент и путинская шлюха Вацлав Клаус. После его приватизации в 90-х осталась дыра в 600 млрд крон , а это на минуточку 1 биллион гривен. Как-то так
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11.01.2021 12:01 Відповісти
Живешь в Праге 20 лет, но остался кацапом.
Сиди на бутылке ровно, и не порть атмосферу в стране пребывания
Путинская шлюха Земан, а не Клаус! Ты попутал, чучело лишнехромосомное!
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14.01.2021 17:30 Відповісти
Ооо, ну откуда тут берутся такие «знатоки» и «поцреоты»? Чесотка дырявая, что ты тут поёшь о бутылках ? Ты мне свои извращения не приписывай . Что ты хотел сказать своим вонючим выпердом под видом комментария ? А Клаус не может быть путинососом , как и Земан ? *** тебе в рот , чтоб голова не болталась, когда в жопу ***** будут
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04.02.2021 13:13 Відповісти
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 2088
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11.01.2021 12:39 Відповісти
В них захворів майже кожен десятий, в нас практично кожен тридцятий.
І який сенс в цих локдаунах?
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11.01.2021 08:30 Відповісти
Зберегти грошики для Рината и деда Бени...
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11.01.2021 08:32 Відповісти
Буде просто відкладений попит, ніякі гроші так не збережуться.
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11.01.2021 08:34 Відповісти
Ой, та вот уже год, как никто в реальности не умирает от стррррашного смерррртельного вирррруса - ни мои знакомые, ни знакомые знакомых.... и только в циферках статистики постоянно "ужас-ужас-все-умрут" .

Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
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11.01.2021 08:44 Відповісти
Я теж був скептиком до грудня мiсяца коли у колеги по роботі мати не померла в шпиталю від Ковіда .Це реальна людина і реальна смерть. І мати його була не стара і старезна і не вся з себе хвора
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11.01.2021 08:51 Відповісти
там літня людина, а коли за 2 дні сгорає 38 річний мужик під 2 метра росту, прихильник здорового життя - навіть не курив і не пив - це реально треш...
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11.01.2021 11:16 Відповісти
Жах..
В нього такий приблизно брат , вiн теж захворiв на цей факiнг Ковiд , був в реанімації , але його витягнули, і начеб то без наслідків..
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11.01.2021 11:26 Відповісти
....может быть....
Вот только именно среди моих _реальных_ контактов - всё слава богу, а в интернетах - та пжаста, тяжелейшие случаи.. странная тенденция..
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11.01.2021 20:06 Відповісти
Мені немає жодного сенсу брехати,я не працюю на корпорацію яка виробляє вакцини, повторюю - це реальні люди, не інтернетнi, і реальна смерть.
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11.01.2021 20:29 Відповісти
Баран, на три дня открыли, обосрались и закрыли
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Не прєдставляйся , я і так знаю що ти баран ( чи баранесса ) -)
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04.02.2021 13:24 Відповісти
Ти «тіпа» щирий українець ? ти тупий та особливо упоротий, як вата, це я бачу. Таке собі дурне
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05.02.2021 11:17 Відповісти
Мокша мене від твоєі кацапськоі тупості кумарить , просто пшел нах , так вам кацапам зрозуміло ? Давайпака чучело
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05.02.2021 11:24 Відповісти
Объясните мне, пожалуйста. В Чехии они сидят на карантине уже почти 3 месяца. При этом говорят, что количество заболевших не то что уменьшилось, а даже увеличилось.
Что происходит? Какой смысл в таких ограничениях.
Было бы понятно, сидели месяц на карантине, количество заболевших резко снизилось, локдаун отменили и опять началось. И снова - карантин.
Так нет.
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11.01.2021 08:46 Відповісти
Пояснюю - Все витяги, всі гірськолижні курорти в Чехії працюють на всю котушку, в той час як в Німеччині та Австрії це все закрито і логічно що багато іноземців поїхали на лижі в Чехії, сам хотів їхати туди але у нас ввели 15 км зону від твого будинки, за її межі не можна
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11.01.2021 08:56 Відповісти
**** ты тут поясняешь, Лемке ? Я тут живу. Ничего не работает тут, не *****, дура
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11.01.2021 12:04 Відповісти
З дівкою своєю будеш в такому тоні розмовляти, не зі мною довбню.
Перед Новим роком все працювало -
https://www.youtube.com/watch?v=_CrJkmDxbf8&ab_channel=SpolekLagunino%2Cz.s.
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11.01.2021 12:20 Відповісти
за вчера официальные данные

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 ípady
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +4283
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 835454

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 159753

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +4925
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 662429

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 -119
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 6622
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12.01.2021 00:22 Відповісти
Я так зрозумів йде на спад ?
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12.01.2021 05:37 Відповісти
я немного ошибся это была статистика за пол дня.А вот за вчерашний целый день.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 Potvrzené případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +9294
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 844799

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -5083
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 154721

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +14164
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 676593

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 +510
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 7132

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 Úmrtí s nákazou
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 +213
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 13485 но если учесть что на прошлой недели было почти 18т.. то как видим идёт на спад.https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166
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12.01.2021 18:33 Відповісти
Ок.Дякую
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12.01.2021 18:35 Відповісти
Абисняю.
Локдауны и маски до сраки.
Но нужно делать видимость усиленной работы.
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11.01.2021 10:29 Відповісти
маски до сраки в случае когда:
1. ты тупой дебил и не пользуешься ей
2. ты тупой дебил и носишь ее на подбородке, или только закрывая рот, но не закрывая нос

3. ты тупой дебил и носишь ее неделями/месяцами.
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11.01.2021 13:50 Відповісти
Маски всё время до сраки, только до тупого стада это не доходит никак.
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11.01.2021 14:46 Відповісти
я в Праге живу 15 лет. Рассказываю. В вели локдаун с 14000 т. в день через 4 недели стало 4000 т. Локдаун отменили . Открыли спорт залы, бары, рестораны. Через примерно 10 дней зараженных стало 15000 16000т. и снова локдаун. Как то так
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11.01.2021 23:34 Відповісти
поправка доходило до 18т.
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12.01.2021 18:34 Відповісти
Вы чези овцы если ваш президент земан сравнивпет атаку на Капитолие с Майданом.вот и жевите при земане-пастухе.ранше вы чехи были достойный народ.
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11.01.2021 08:48 Відповісти
Память у людей короткая, и у наших, к сожалению, тоже.
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11.01.2021 08:55 Відповісти
Düz deyirsən qardaş
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11.01.2021 08:58 Відповісти
Немного не так. Земан проиграл выборы в Праге и в основных крупных городах профессору математики который за западную цивилизацию. А вот выиграл в перифериях, где очень мало интеллигенции при помощи популизма.
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12.01.2021 00:00 Відповісти
Игор ты знаеш по нашему ))))
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11.01.2021 09:06 Відповісти
Родственники в Баку когда то жили ) И сам там бил , красивий город !И люди замечательние !
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11.01.2021 11:28 Відповісти
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5025И в Украине.
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11.01.2021 09:25 Відповісти
"Голосование" и "выборы" - это профанация для невежественного ЛОХТОРАТА, даже идеально честная процедура не имеет смысла, когда право политического голоса есть у подавляющего и безответсьтвенного СТАДА ОВЕЦ И БАРАНОВ. Уравниловка и БОЛЬШЕВИЗМ - это не промто УТОПИЯ И МАРАЗМ, анаменная политика УЗКРПАЦИИ ВЛАСТИ паразитаии и авантюристами путем манипуляции "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО во всех отношениях БОЛЬШИНСТВА!
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11.01.2021 09:36 Відповісти
Овцы, еще и породистые, иначе не избирали бы Земана в президенты.
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11.01.2021 10:00 Відповісти
В Праге он проиграл выборы
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12.01.2021 00:04 Відповісти
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5198
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11.01.2021 12:38 Відповісти
грипп испанка,прошёл сам по себе,унеся нужное количество людей.
сейчас ковид унесёт определённое количество людей и сам собой исчезнет.
вакцинация против ковида,это идиотизм. не может быть вакцины от постоянно изменяющегося вируса.
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11.01.2021 13:17 Відповісти
 
 