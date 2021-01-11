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Труп чоловіка без ніг і внутрішніх органів знайдено в Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі 11 січня в балці біля хлібозаводу №9 місцевий мешканець знайшов труп чоловіка, у якого були відсутні нижня частина тіла і внутрішні органи.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

За словами правоохоронців, тіло чоловіка, 30-40 років на вигляд, пролежало в заростях тривалий час. Нижня частина тіла, імовірно, була з'їдена тваринами. Проте слідів насильницької смерті не виявили. Особу чоловіка встановити поки не вдалося.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

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Труп чоловіка без ніг і внутрішніх органів знайдено в Дніпрі 03

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Дніпро (3303) смерть (6779)


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