На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів. ВІДЕО+ФОТО
У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого було пошкоджено сім будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє NOS.
Як повідомляється, в результаті потужного вибуху зазнали пошкоджень сім будинків на півдні Роттердама. Також було пошкоджено кілька автомобілів.
За даними поліції, вибух стався близько 3 години ночі. Вікна будинків в цьому районі були пошкоджені, але жителям не довелося залишати свої будинки. Ніхто з людей не постраждав.
За попередньою інформацією, вибухнула ручна граната.
Топ коментарі
+12 Igor Lemke #390467
показати весь коментар11.01.2021 13:18 Відповісти Посилання
+3 Felix Trinidad
показати весь коментар11.01.2021 13:18 Відповісти Посилання
+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.01.2021 13:20 Відповісти Посилання
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(з транспортуванням звісно)
Поліцаї шукають бички на тротуарах, амбулансів і бранверів немає взагалі. Сенсація висмоктана з пальця.
По неподтверждённым слухам, взорваные магазы принадлежат какому-то Ахмет Юсуп Бабаю, что вызывает пригорание пердака у пшебардзодобжых панов, которые хотят спихнуть его с этого рынка (но это только слухи, за правдивость не ручаюсь).
Целая бомба.