УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 124 28

На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів. ВІДЕО+ФОТО

У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого було пошкоджено сім будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, в результаті потужного вибуху зазнали пошкоджень сім будинків на півдні Роттердама. Також було пошкоджено кілька автомобілів.

За даними поліції, вибух стався близько 3 години ночі. Вікна будинків в цьому районі були пошкоджені, але жителям не довелося залишати свої будинки. Ніхто з людей не постраждав.

За попередньою інформацією, вибухнула ручна граната.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав на магістральному газопроводі під Лубнами. ВIДЕО (оновлено)

На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів 01
На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів 02
Фото: сайт NOS

Автор: 

вибух (4527) Нідерланди (1588)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Пo нічній вулиці Роттердама йшли двоє чоловіків, ніщо не видавало в них росіян окрім личаків на ногах і балалайок на спинах
показати весь коментар
11.01.2021 13:18 Відповісти
+3
нашли все таки куда уходили плюсы +++ от роттердама....
показати весь коментар
11.01.2021 13:18 Відповісти
+3
как то без "+" название этого красивого города... непривычно
показати весь коментар
11.01.2021 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пo нічній вулиці Роттердама йшли двоє чоловіків, ніщо не видавало в них росіян окрім личаків на ногах і балалайок на спинах
показати весь коментар
11.01.2021 13:18 Відповісти
Ще й з ведмідєм на ланцюгу приперлися.
показати весь коментар
11.01.2021 13:20 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2021 13:28 Відповісти
Окрім парашутних строп, які волочилися за спиною
показати весь коментар
11.01.2021 18:08 Відповісти
нашли все таки куда уходили плюсы +++ от роттердама....
показати весь коментар
11.01.2021 13:18 Відповісти
Новый повод для возбуждения уголовного дела против Порошенко
показати весь коментар
11.01.2021 13:19 Відповісти
как то без "+" название этого красивого города... непривычно
показати весь коментар
11.01.2021 13:20 Відповісти
ага..плюсонул кто то... прямо как на нуле.
показати весь коментар
11.01.2021 13:24 Відповісти
Так шо, Роттердам+ уже всьо?
показати весь коментар
11.01.2021 13:20 Відповісти
О, то тепер до Ротердам++ включать відшкодування збитків ротердамцям

(з транспортуванням звісно)
показати весь коментар
11.01.2021 13:20 Відповісти
в ротердам через попенгаген +...
показати весь коментар
11.01.2021 13:21 Відповісти
Скриншот с камеры наблюдения. Помогите опознать.
На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 2253
показати весь коментар
11.01.2021 13:22 Відповісти
роттердамцы, встречайте: русские пришли!
показати весь коментар
11.01.2021 13:22 Відповісти
Роттердам минус окна
показати весь коментар
11.01.2021 13:23 Відповісти
Он не любил синематограф (с)
показати весь коментар
11.01.2021 13:23 Відповісти
Видимо в офисе Ахметова и Пети лопнул по швам сейф куда деньги с откатов складировали
показати весь коментар
11.01.2021 13:28 Відповісти
На это способна только скотомордая русня.
показати весь коментар
11.01.2021 13:44 Відповісти
Или чуркабесы
показати весь коментар
11.01.2021 13:47 Відповісти
"У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого було пошкоджено сім будинківДжерело: https://censor.net/ua/p3241030"- де ж ті "постраждалі" "хєрньою" будинки?
Поліцаї шукають бички на тротуарах, амбулансів і бранверів немає взагалі. Сенсація висмоктана з пальця.
показати весь коментар
11.01.2021 13:48 Відповісти
коцорылыми запахло...
показати весь коментар
11.01.2021 13:49 Відповісти
На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
11.01.2021 19:44 Відповісти
В НЛ раз в неделю (а иногда чаще) взрывают польские магазины. Уже штук пять взорвали. Обычно это происходит ночью, шоб никого не зацепило. Там разборки какие-то.
По неподтверждённым слухам, взорваные магазы принадлежат какому-то Ахмет Юсуп Бабаю, что вызывает пригорание пердака у пшебардзодобжых панов, которые хотят спихнуть его с этого рынка (но это только слухи, за правдивость не ручаюсь).
показати весь коментар
11.01.2021 13:51 Відповісти
Взрыв то был в США, о котором цензор не написал. Вот там разнесло так разнесло. А тут ручная граната и 7 поврежденных домов. Как громко написано.
показати весь коментар
11.01.2021 13:51 Відповісти
Нефига-се граната.
Целая бомба.
показати весь коментар
11.01.2021 14:12 Відповісти
Я стурбований. На півдні. ай як підло аж ціла граната, може ще й бойова? Куди дивиться ООН Рада ЄС?
показати весь коментар
11.01.2021 14:36 Відповісти
вислюка там не было?
показати весь коментар
11.01.2021 15:46 Відповісти
 
 