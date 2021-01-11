На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів. ВІДЕО+ФОТО

У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого було пошкоджено сім будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, в результаті потужного вибуху зазнали пошкоджень сім будинків на півдні Роттердама. Також було пошкоджено кілька автомобілів.

За даними поліції, вибух стався близько 3 години ночі. Вікна будинків в цьому районі були пошкоджені, але жителям не довелося залишати свої будинки. Ніхто з людей не постраждав.

За попередньою інформацією, вибухнула ручна граната.

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Фото: сайт NOS