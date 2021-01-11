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Найбільш завантаженими після Різдва залишаються пункти пропуску "Грушів", "Шегині" та "Ужгород", - Держприкордонслужба. ФОТО

У Державній прикордонній службі заявили, що після Різдва в пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Грушів", "Шегині" та "Ужгород", де ще стоять близько 100 легкових транспортних засобів, які очікують оформлення.

Найбільш завантаженими після Різдва залишаються пункти пропуску Грушів, Шегині та Ужгород, - Держприкордонслужба 01

Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості українців, які прямують за кордон. Перед деякими пунктами пропуску виникали скупчення транспортних засобів, які могли налічували до 300 легкових автомобілів.

Для забезпечення ритмічності пропускних операцій ДПСУ збільшила кількість нарядів. Для координації роботи українська сторона ініціювала низку прикордонно-представницьких зустрічей з представниками контролюючих служб суміжних країн ЄС.

Всього за вихідні і святкові дні, 7-10 січня, кордон держави перетнуло понад 150 тис. осіб і близько 30 тис. автомобілів. При цьому переважна більшість осіб і транспорту оформлені на виїзд з України.

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Найбільш завантаженими після Різдва залишаються пункти пропуску Грушів, Шегині та Ужгород, - Держприкордонслужба 02

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Держприкордонслужба ДПСУ (6154) кордон (4824) Різдво (262) пункт пропуску (809)


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11.01.2021 13:21 Відповісти
 
 