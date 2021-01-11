Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО
Сім тюків з контрабандними товарами намагалися незаконно переправити через українсько-російський кордон в районі населеного пункту Червоне на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"За допомогою оптико-електронних приладів охоронці держрубежу виявили рух у бік кордону з РФ трьох транспортних засобів. На напрямок можливого незаконного перетинання кордону негайно вибув наряд. Згодом, вздовж держрубежу, в районі населеного пункту Красне, що у Харківському районі, правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через кордон семи тюків з жіночим одягом. Товар контрабандисти підготували для переміщення з України в Росію", - наголошується в повідомленні.
Зараз товарно-матеріальні цінності передані співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи щодо встановлення власника.
Крім цього, в прикордонній службі нагадали, що минулого тижня за допомогою комплексної системи відеоконтролю та сигналізації прикордонники Харківського загону затримали росіянина, який намагався незаконно потрапити в Україну.
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Таня.
А меня Федя!
Ну и дура!
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
Пусть тащат, товар уже оплачен, пусть это волнует ватных.