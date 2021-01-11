Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сім тюків з контрабандними товарами намагалися незаконно переправити через українсько-російський кордон в районі населеного пункту Червоне на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"За допомогою оптико-електронних приладів охоронці держрубежу виявили рух у бік кордону з РФ трьох транспортних засобів. На напрямок можливого незаконного перетинання кордону негайно вибув наряд. Згодом, вздовж держрубежу, в районі населеного пункту Красне, що у Харківському районі, правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через кордон семи тюків з жіночим одягом. Товар контрабандисти підготували для переміщення з України в Росію", - наголошується в повідомленні.

Зараз товарно-матеріальні цінності передані співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи щодо встановлення власника.

Крім цього, в прикордонній службі нагадали, що минулого тижня за допомогою комплексної системи відеоконтролю та сигналізації прикордонники Харківського загону затримали росіянина, який намагався незаконно потрапити в Україну.

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