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Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сім тюків з контрабандними товарами намагалися незаконно переправити через українсько-російський кордон в районі населеного пункту Червоне на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"За допомогою оптико-електронних приладів охоронці держрубежу виявили рух у бік кордону з РФ трьох транспортних засобів. На напрямок можливого незаконного перетинання кордону негайно вибув наряд. Згодом, вздовж держрубежу, в районі населеного пункту Красне, що у Харківському районі, правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через кордон семи тюків з жіночим одягом. Товар контрабандисти підготували для переміщення з України в Росію", - наголошується в повідомленні.

Зараз товарно-матеріальні цінності передані співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи щодо встановлення власника.

Крім цього, в прикордонній службі нагадали, що минулого тижня за допомогою комплексної системи відеоконтролю та сигналізації прикордонники Харківського загону затримали росіянина, який намагався незаконно потрапити в Україну.

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Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба 01
Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба 02
Прикордонники запобігли спробі переміщення з України в РФ контрабандної партії жіночого одягу, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) кордон (4824) контрабанда (1826)


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Топ коментарі
+5
Кружевные трусики?
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11.01.2021 14:30 Відповісти
+5
Низзя. Колготка - это теперь президентская шмотка.

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4491
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11.01.2021 14:35 Відповісти
+4
Фух, я думал колготки вывозят,..
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11.01.2021 14:31 Відповісти
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Кружевные трусики?
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11.01.2021 14:30 Відповісти
Ага - на синтепоне.
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11.01.2021 14:31 Відповісти
Так кацапкам кружевні ніззя носити
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11.01.2021 15:47 Відповісти
Вот это улов.
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11.01.2021 14:30 Відповісти
Трал ледь в клоччя не розірвало !!)))
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11.01.2021 14:40 Відповісти
Фух, я думал колготки вывозят,..
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11.01.2021 14:31 Відповісти
Низзя. Колготка - это теперь президентская шмотка.

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4491
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11.01.2021 14:35 Відповісти
Трусєля і колготи зараз -ТАБУ!!
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11.01.2021 14:34 Відповісти
Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
Таня.
А меня Федя!
Ну и дура!
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11.01.2021 14:36 Відповісти
ужс-ужс. придётся как и раньше - в кокошниках...
Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5194
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11.01.2021 14:37 Відповісти
-Сметана. -Не подходи. В нем бомбы. Что ты? Это же я, Папандопала.
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
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11.01.2021 14:42 Відповісти
Раніше запчастини до авіадвигунів переправляли то ще можна зрозуміти, но шмотки??? це напевно пипець параші.
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11.01.2021 15:10 Відповісти
А что, мокшанкам уже и свой мандель прикрыть нечем?
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11.01.2021 15:42 Відповісти
Зачем?
Пусть тащат, товар уже оплачен, пусть это волнует ватных.
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11.01.2021 15:43 Відповісти
 
 