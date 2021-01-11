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Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі зв'язку в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двох поліцейських і ще двох цивільних осіб підозрюють у крадіжці магістральних кабелів зв'язку компанії "Укртелеком" і Держспецзв'язку в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

За даними слідства, упродовж року патрульний поліцейський, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову, здійснювали крадіжки магістральних кабелів зв’язку "Укртелеком" та "Держспецзв’язку" на території м. Харкова.

8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

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Вказаним чотирьом особам повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).

Співробітникові батальйону конвойної служби обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним - у вигляді нічного домашнього арешту.

У відомстві додали, що прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворої міри запобіжного заходу патрульному поліцейському.

Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі звязку в Харкові, - прокуратура 01
Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі звязку в Харкові, - прокуратура 02
Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі звязку в Харкові, - прокуратура 03
Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі звязку в Харкові, - прокуратура 04
Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі звязку в Харкові, - прокуратура 05

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3705) Харків (5721) крадіжка (662)


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Топ коментарі
+10
Наша поліція нас береже !!!))))
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11.01.2021 14:42 Відповісти
+5
Не зря Аваков утверждает,что Харьков -мусорской город.
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11.01.2021 14:55 Відповісти
+5
при Порошенко:
2015 -

Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом


при ЗЕленському:

2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
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11.01.2021 14:56 Відповісти
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Наша поліція нас береже !!!))))
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11.01.2021 14:42 Відповісти
Инвестняни для уголовников.
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11.01.2021 14:46 Відповісти
Інвестняні !!!)))
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11.01.2021 14:52 Відповісти
Тюю..
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11.01.2021 14:42 Відповісти
С мигалками и под конвоем, все путем.
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11.01.2021 14:45 Відповісти
Старлей, что ли??? Ну... мне нечего сказать, если уже Вот Так!
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11.01.2021 14:47 Відповісти
так это же нова шыкаладная полиция - очьень важьно, или не нова и не полиция?
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11.01.2021 14:48 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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11.01.2021 14:50 Відповісти
ты отрицаешь потужную мыролюбную реформу мусоров, проведенную твоим святым мыролюбцем?
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Більше мені неподобається повернення люстрованої гидоти на держпосади ,прагнення зеленої плісняви відмінити закон про люстрацію !!!)))
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11.01.2021 14:55 Відповісти
а што эта гыдота куда то уходила? они ведь все быстро вступили в соевый кагал еще в 14 -15 годах.
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11.01.2021 15:04 Відповісти
А Михал Иваныч не смог приехать Володя? Какой Володя? Лейтенант милиции Старшой я… Товарищ старший лейтенант, разрешите при жене вас назывть Товарищ старший лейтенант для солидности можно? Разрешаю Спасибо Вы ей скажите что я выполнял спецзадание в ресторане И главное в гостинице.
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11.01.2021 14:48 Відповісти
Не удивлюсь если появиться сообщения, что группа из 10 полицейских занималась гоп-стопом по отнятию карманных денег у школьников младших классов
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11.01.2021 14:48 Відповісти
Студентки-воровайки. Університет внутрішніх справ перевіряє танці під "блатняк"
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11.01.2021 14:56 Відповісти
До речі,в тому ж Харкові в радянські часи дехто з мусорів заробляв таким чином:зупиняли робітників в день зарплати,звинувачували тих в пияцтві,навіть абсолютно тверезих,відвозили в витверезник і чистили кишені.Довести щось було неможливо,потерпілих ніхто і слухати не хотів.Тітка з сусідками ходили зустрічати в день зарплати чоловіків на прохідну.
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11.01.2021 16:15 Відповісти
Совсем оголодали мусора !
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Мусор ,це не фах,це спосіб життя !!!)))
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Логично.
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11.01.2021 14:55 Відповісти
Не зря Аваков утверждает,что Харьков -мусорской город.
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11.01.2021 14:55 Відповісти
при Порошенко:
2015 -

Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом


при ЗЕленському:

2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
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11.01.2021 14:56 Відповісти
шыкаладным свинятам очень не хочется вспоминать об этом мыролюбном реформизьме.
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11.01.2021 15:06 Відповісти
Иди в спам животное.
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11.01.2021 15:19 Відповісти
_Во! Так это ж будущие президент Украины и премьер министр. Народ он ить чё, он парень прастой, выбирает себе близких. Панятных.
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Хлопцям нудно стало при Слугах народу бути зубожілими собаками Авакова, яку підігнули під себе, всі бобри кому це не ліньки, вони мріють займатись элементарною професією, ну типу різальник кабеля, збирач металобрухту, пакувальник коноплі, розливальник нічної горілки для таксистів. Це зародження нових фрілансерів на зелених площадках стартапів "Дія".
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Прямо на родине Авакова......
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11.01.2021 15:34 Відповісти
Це ще раз підтверждує, що не рівень зарплатні ментів робить чеснішими, а відбір кадрів. Беруть на роботу всяке бидло тому, що чесні та порядні люди туди не хочуть йти служити. Вся верхівка прогнила ще с радянських часів. Низи міняють на ще хужих, а верхи як сиділи корумповані так і сидять.
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11.01.2021 15:36 Відповісти
Дно?
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11.01.2021 15:40 Відповісти
Не вырывайте из контекста!
Это всего лишь двое из всей полиции!
Пока эти двое пи@дили кабель, остальные десятки тысяч работали!
В смысле, продавали дурь, крышевали проституток и бандитов, получали дань с бизнеков, устраивали бандналеты, похищали людей.
В общем, делали то, что и раньше...
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11.01.2021 15:42 Відповісти
пол года не было телекома, заставили перейти на другого провайдера. Дело не в кабеле
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11.01.2021 15:42 Відповісти
Шош так строго!?? Может же это борцы за народную правду и борьбу с кровопийцами - олигархами ? (Робин Гуды стало быть.)Или, опять же, из безысходности ....дескать ,куча голодающих детишек ,а так хочется на лыжах в Буковеле.... Запретить шастать по ночам - это чересчур жестоко!
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11.01.2021 15:51 Відповісти
Їх ще і нагородять, за заміну дротових кабелів на оптоволоконні. Їх ще зроблять іноваційним інкубатором Авакова.
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11.01.2021 18:18 Відповісти
Казав же Аваков що Харьков мєнтовскій город.
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11.01.2021 20:14 Відповісти
 
 