Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі зв'язку в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двох поліцейських і ще двох цивільних осіб підозрюють у крадіжці магістральних кабелів зв'язку компанії "Укртелеком" і Держспецзв'язку в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
За даними слідства, упродовж року патрульний поліцейський, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову, здійснювали крадіжки магістральних кабелів зв’язку "Укртелеком" та "Держспецзв’язку" на території м. Харкова.
8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.
Вказаним чотирьом особам повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).
Співробітникові батальйону конвойної служби обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним - у вигляді нічного домашнього арешту.
У відомстві додали, що прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворої міри запобіжного заходу патрульному поліцейському.
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2015 -
Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом
при ЗЕленському:
2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
Это всего лишь двое из всей полиции!
Пока эти двое пи@дили кабель, остальные десятки тысяч работали!
В смысле, продавали дурь, крышевали проституток и бандитов, получали дань с бизнеков, устраивали бандналеты, похищали людей.
В общем, делали то, что и раньше...