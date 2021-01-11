Група, до складу якої входили двоє поліцейських, розкрадала кабелі зв'язку в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двох поліцейських і ще двох цивільних осіб підозрюють у крадіжці магістральних кабелів зв'язку компанії "Укртелеком" і Держспецзв'язку в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

За даними слідства, упродовж року патрульний поліцейський, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову, здійснювали крадіжки магістральних кабелів зв’язку "Укртелеком" та "Держспецзв’язку" на території м. Харкова.



8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

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Вказаним чотирьом особам повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).

Співробітникові батальйону конвойної служби обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним - у вигляді нічного домашнього арешту.

У відомстві додали, що прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворої міри запобіжного заходу патрульному поліцейському.









