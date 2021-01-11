У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водій самоскида не впорався з керуванням і в'їхав у колону автобусів навчального центру Міноборони РФ, які поверталися із занять на полігоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням "Настоящее время".

Аварія сталася на Новоризькому шосе недалеко від російської столиці.

Всі загиблі і постраждалі - військовослужбовці. За словами джерела в екстрених службах, троє з них перебувають у дуже важкому стані.

За попередньою версією, винуватцем аварії став водій самоскида. "Він не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів", - повідомило джерело.

Обставини ДТП з'ясовуються.

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