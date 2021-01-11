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У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Водій самоскида не впорався з керуванням і в'їхав у колону автобусів навчального центру Міноборони РФ, які поверталися із занять на полігоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням "Настоящее время".
Аварія сталася на Новоризькому шосе недалеко від російської столиці.
Всі загиблі і постраждалі - військовослужбовці. За словами джерела в екстрених службах, троє з них перебувають у дуже важкому стані.
За попередньою версією, винуватцем аварії став водій самоскида. "Він не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів", - повідомило джерело.
Обставини ДТП з'ясовуються.
Топ коментарі
+109 Игорь Такнадо
показати весь коментар11.01.2021 16:42 Відповісти Посилання
+105 Valery Greff
показати весь коментар11.01.2021 16:42 Відповісти Посилання
+81 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар11.01.2021 16:43 Відповісти Посилання
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