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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водій самоскида не впорався з керуванням і в'їхав у колону автобусів навчального центру Міноборони РФ, які поверталися із занять на полігоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням "Настоящее время".

Аварія сталася на Новоризькому шосе недалеко від російської столиці.

Всі загиблі і постраждалі - військовослужбовці. За словами джерела в екстрених службах, троє з них перебувають у дуже важкому стані.

За попередньою версією, винуватцем аварії став водій самоскида. "Він не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів", - повідомило джерело.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Також читайте: На Рівненщині 19-річний водій на смерть збив двох пішоходів, - поліція. ФОТО

У колону російських військових у Підмосковї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені 01
У колону російських військових у Підмосковї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені 02
У колону російських військових у Підмосковї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені 03

Автор: 

ДТП (4485) росія (66193)


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Топ коментарі
+109
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 пострадали - Цензор.НЕТ 137
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11.01.2021 16:42 Відповісти
+105
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 пострадали - Цензор.НЕТ 6665
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11.01.2021 16:42 Відповісти
+81
Здоровья погибшим, мы все весьма опечалены
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11.01.2021 16:43 Відповісти
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Скорбим вприсядку, со стаканом и огурцом )))0))0)))
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11.01.2021 18:39 Відповісти
Одна проблема - нема запасної печінки...
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11.01.2021 19:22 Відповісти
Какой-то паралоновый самосвал... Грузить надо было щебнем и подзавязку.
Ну и всего хорошего подохшим!
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11.01.2021 18:44 Відповісти
У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені - Цензор.НЕТ 7977
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11.01.2021 21:41 Відповісти
За рулем был солдат НАТО и никак иначе
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11.01.2021 18:45 Відповісти
И пьяные негры на кузове танцуют...
.У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені - Цензор.НЕТ 8221
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11.01.2021 21:50 Відповісти
Предлагаю дать водителю самосвала Героя Украины!
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11.01.2021 18:46 Відповісти
Слёзы мешают мне говорить... (отодвигает тарелку со снегирями...)
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11.01.2021 18:47 Відповісти
Это очень Корошо ,Зер гуд ....
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11.01.2021 18:48 Відповісти
На ПАЗиках это круть ))) Сразу видно сверхдержаву )))
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11.01.2021 18:59 Відповісти
"Героя"водителю самосвала,......посмертно!
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11.01.2021 19:12 Відповісти
водитель самосвала выжил. Так что, надеемся, сможет повторить.
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12.01.2021 10:52 Відповісти
За нашого вбитого сьгодні воїна їм Божа кара.
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11.01.2021 19:18 Відповісти
Яке прикре самогубство ))))
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11.01.2021 19:36 Відповісти
Маловато. Маловато будет, могут больше.
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11.01.2021 19:54 Відповісти
Слава Самосвалу!!
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11.01.2021 19:56 Відповісти
Самосвал наш!
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11.01.2021 20:07 Відповісти
Тормозам слава!
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12.01.2021 00:13 Відповісти
развелось! самосвалу негде проехать...
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12.01.2021 01:27 Відповісти
4 хороших москаля
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11.01.2021 20:06 Відповісти
Какая-то бесполезная новость.
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11.01.2021 20:06 Відповісти
загинув наш воїн, ось це трагедiя. а цi кацапо-ординськi свинособаки нехай гинуть тисячами, нас це не турбує.
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11.01.2021 20:09 Відповісти
чудовий самоскид!!! наш!!!
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11.01.2021 20:16 Відповісти
Требую" продолжения банкета"!
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11.01.2021 20:19 Відповісти
Хоч одна позитивна новина за стільки часу.
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11.01.2021 20:38 Відповісти
один самосвал сделал больше чем пара танков
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11.01.2021 21:17 Відповісти
А какой-то самосвал
вату шиной намотал...
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11.01.2021 21:52 Відповісти
И поехал по дороге, всех сшибая наповал.
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12.01.2021 00:14 Відповісти
Caмосвал наградить.
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11.01.2021 23:50 Відповісти
Скрепный кацап комментирует за кадром
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12.01.2021 01:53 Відповісти
Жаль самосвала. Об свинособак помялся
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12.01.2021 02:31 Відповісти
Тягнути вам не перетягати
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12.01.2021 02:33 Відповісти
Вроде ничего особенного 4 дохлых кацапа в сколько радости и позитива в этой новости.
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12.01.2021 02:53 Відповісти
Аллах покарал руSSню и будет дальше карать за все то горе, которое она принесла Украине.
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12.01.2021 03:42 Відповісти
Самосвалу- Героя Украины!
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12.01.2021 03:44 Відповісти
почаще бы да побольше бы таких наездов на колонны кацапских агрессоров... побольше бы взрывов да неразберихи на расии...
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12.01.2021 05:33 Відповісти
а , чо ? только один самосвал и нашелся ?
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12.01.2021 07:48 Відповісти
Зараз почула по радіо, водій камаза свою провину не визнає, каже що колонна була неправильно організована.Не здавайся, чоловіче!
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12.01.2021 10:56 Відповісти
Вот почему самосвал не был с грузом фсбшного гексогена !? Надо срочно исправить и повторить со свежим набором курсантов.
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12.01.2021 14:25 Відповісти
ЭТО КГБЭШНИКИ ПОДСТРОИЛИ !!! В ИХ СТИЛЕ !)
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12.01.2021 16:55 Відповісти
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