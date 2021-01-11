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Новини Фото Силовики
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У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фігуранти, що займали керівні посади на львівському комунальному підприємстві "Муніципальна варта", звинувачуються в розкраданні 300 тисяч гривень місцевого бюджету та отриманні 160 тисяч неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, чиновники організували "схему" розкрадання бюджетних коштів і вимагання у місцевих підприємців і представників комунальних підприємств Львова за надання охоронних послуг.

"Схему" розкрили оперативники львівського управління стратегічних розслідувань і слідчі облуправління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Вони осіб, причетних до організації та функціонування "схеми" - посадові особи комунального підприємства "Муніципальна варта" та керівники двох комерційних структур.

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За даними слідства, посадовці комунального підприємства надавали охоронні послуги без належного оформлення договірних відносин та проводили розрахунки виключно у готівковій формі.

"Для цього під надуманими приводами фігуранти відмовляли суб’єктам господарювання в укладанні офіційних угод, схиляючи їх до надання неправомірних вигод та неофіційної співпраці. Задля надання охоронних послуг на необлікованих об’єктах представники "Муніципальної варти" зменшували кількість охоронців на об’єктах міської ради та інфраструктурних об’єктах м. Львів. Щоби приховати свою протиправну діяльність, в окремих випадках зловмисники все ж таки укладали договори про надання охоронних послуг. При цьому пропонували "свої" охоронні фірми, які фактично послуг не надавали, їх виконували виключно силами та засобами комунального підприємства. Кошти за роботу перераховувалися на рахунки "своїх" комерційних структур", - наголошується в повідомленні.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди сягає 160 тисяч гривень, а сума привласнених коштів місцевого бюджету - 300 тисяч гривень.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо семи осіб скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція 01
У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція 02
У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція 03

Автор: 

здирство (284) Львів (3093) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) комунальне підприємство (97) Львівська область (2470)


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С этой "муниципальной вартой" проблемы не только во Львове. Проверить не помешало бы и остальные конторы по всей стране, похоже что местные князьки пытаются завести себе очередных "титушек" за деньги налогоплатильщиков
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11.01.2021 17:01 Відповісти
А что это за частные бандформирования? Ходят в говнистой форме...Ментов мало. не справляются?!
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11.01.2021 17:11 Відповісти
Рекетиры 90х вернулись!
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11.01.2021 17:13 Відповісти
Да подобные "титушки" сейчас практически в каждом крупном, среднем и даже мелких городках неньки! Этакие карманные "банды" у местных феодалов - мэров. За деньги горожан охраняют мэра и вороватых депутатов горсоветов от этих самых горожан, когда надо то отжимают имущество которое понравилось мэру или депутату, рейдерствуют, уничтожают "неправильные" МАФы (те кто не занес мэру)....
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11.01.2021 17:20 Відповісти
Поліція усуває конкурентів - і тільки...
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11.01.2021 18:41 Відповісти
 
 