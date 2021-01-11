Журналістка "112" Чирах у 2014 році закликала "врятувати Донбас від Української армії", тепер їй "неймовірно соромно". ФОТО

20-річна кореспондентка каналу "112" Дар'я Чирах шість років тому у соцмережах закликала "врятувати Донбас від Української армії".

Відповідні фото з соцмереж дівчини виклав у Facebook журналіст Антон Страшко, передає Цензор.НЕТ.







Чирах у тій же соцмережі назвала це "помилкою дитинства" і попросила не цькувати її.

"Тоді я ще була дитиною, вдома починалась війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Коли ти не розумієшся на політиці і тому, що відбувається навколо – саме пропаганда і страх на тебе відмінно діють. Я не можу сьогодні виправдатись, що було тоді в голові – зовсім не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина – це різні люди із різними поглядами на життя. Я давно живу, навчаюся і працюю в Україні. Я любила її в дитинстві, коли на перше вересня співали гімн України, я люблю її й сьогодні, коли дивлюсь наше кіно, слухаю пісні українських виконавців і живу у вільній, красивій і чудовій країні. Так, я колись зробила помилку, зробила ту світлину. Зараз мені неймовірно соромно за це. Але прошу, не треба цькувати мене через помилки дитинства. Кожен колись робив щось неправильне. Мені сьогодні доводиться платити за моє "неправильне", - зазначила журналістка.

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