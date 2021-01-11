Журналістка "112" Чирах у 2014 році закликала "врятувати Донбас від Української армії", тепер їй "неймовірно соромно". ФОТО
20-річна кореспондентка каналу "112" Дар'я Чирах шість років тому у соцмережах закликала "врятувати Донбас від Української армії".
Відповідні фото з соцмереж дівчини виклав у Facebook журналіст Антон Страшко, передає Цензор.НЕТ.
Чирах у тій же соцмережі назвала це "помилкою дитинства" і попросила не цькувати її.
"Тоді я ще була дитиною, вдома починалась війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Коли ти не розумієшся на політиці і тому, що відбувається навколо – саме пропаганда і страх на тебе відмінно діють. Я не можу сьогодні виправдатись, що було тоді в голові – зовсім не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина – це різні люди із різними поглядами на життя. Я давно живу, навчаюся і працюю в Україні. Я любила її в дитинстві, коли на перше вересня співали гімн України, я люблю її й сьогодні, коли дивлюсь наше кіно, слухаю пісні українських виконавців і живу у вільній, красивій і чудовій країні. Так, я колись зробила помилку, зробила ту світлину. Зараз мені неймовірно соромно за це. Але прошу, не треба цькувати мене через помилки дитинства. Кожен колись робив щось неправильне. Мені сьогодні доводиться платити за моє "неправильне", - зазначила журналістка.
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СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.
На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.
По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.
Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.
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https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed