УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9829 відвідувачів онлайн
Новини Фото Боротьба з корупцією
5 768 11

Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на одержанні неправомірної вигоди одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.

Досудове слідство встановило, що чиновник отримав від військового неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Гроші прокурор вимагав за непритягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за вчинення військовим злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, і припинення провадження. Чиновника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ 02
Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ 03
Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ 04

Також читайте: Суд повернув на роботу співробітника СБУ Парасочку, відстороненого раніше у справі про $100 тисяч хабаря. ДОКУМЕНТ

Автор: 

хабар (4739) Запоріжжя (2299) Правоохоронні органи (2708) СБУ (13000) силовики (2515) Військова прокуратура (722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Его "забанили" свои ж коллеги- за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
показати весь коментар
11.01.2021 19:25 Відповісти
+1
Измельчал нынче прокурор...
показати весь коментар
11.01.2021 19:08 Відповісти
+1
Точно.
показати весь коментар
11.01.2021 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
должность такая
показати весь коментар
11.01.2021 19:07 Відповісти
Измельчал нынче прокурор...
показати весь коментар
11.01.2021 19:08 Відповісти
Может он хотел таким образом ремонт организовать в вереном ему здании. Решотки никуда негодные и кондиционер Сатурн. Сатурн, Карл
Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ - Цензор.НЕТ 7573
показати весь коментар
11.01.2021 19:10 Відповісти
скоро переселится в помещение с хорошими решетками и кондиционером типа "Параша"
показати весь коментар
12.01.2021 09:00 Відповісти
Его "забанили" свои ж коллеги- за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
показати весь коментар
11.01.2021 19:25 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
11.01.2021 19:28 Відповісти
шайтан палисатый
показати весь коментар
11.01.2021 20:34 Відповісти
Ай яй яй,мабуть треба йому "вручити підозру". Може хоч тоді йому буде щось "загрожуватиме".☺
показати весь коментар
12.01.2021 08:52 Відповісти
А того, с кого требовали взятку,
за непривлечение, привлекли к уголовной ответственности? Или отпустили?
показати весь коментар
12.01.2021 09:07 Відповісти
У прокурворів схема вимагання грошей за непритягнення передбачає, що особа може бути взагалі непричетною до злочину.
Так що можуть бути варіанти.
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
Какой предприимчивый молодой человек. Ему бы в бизнес

Вдруг, кому необходимо энергоэффективное остекление - https://pvb.com.ua/produktsiya/plastikovye-okna купить окна в Запорожье
показати весь коментар
10.02.2021 10:03 Відповісти
 
 