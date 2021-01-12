Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала на одержанні неправомірної вигоди одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.
Досудове слідство встановило, що чиновник отримав від військового неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Гроші прокурор вимагав за непритягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за вчинення військовим злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, і припинення провадження. Чиновника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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Так мало исчо никто не брал..
за непривлечение, привлекли к уголовной ответственности? Или отпустили?
Так що можуть бути варіанти.
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