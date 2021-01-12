УКР
На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували. ФОТО

Глава Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив про зупинку підйомника на гірськолижному курорті "Захар Беркут" у с.Волосянка Сколівського району у вівторок вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"О 09:25 у с. Волосянці... зупинився підйомник із 14 співробітниками комплексу. На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Наразі всіх осіб знято з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога", - написав Козицький у Facebook.

За його словами, обставини зупинки підйомника з'ясовують.

На гірськолижному курорті Захар Беркут на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували 01

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що крісельний підйомник на горі Захар Беркут біля с. Волосянки зупинився 12 січня о 10:00, а вже о 10:35 всі 14 осіб із крісельного підйомника були зняті. Всі вони, за даними рятувальників, були працівниками цього крісельного підйомника. Нині фахівці вживають заходів з відновлення роботи канатної дороги.

На гірськолижному курорті Захар Беркут на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували 02

Температура повітря під час рятувальної операції становила 2 градуси морозу. Від ДСНС було залучено п'ять працівників особового складу й одну одиницю техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Як повідомлялося, 74 людини, зокрема 13 дітей, застрягли 1 січня на зупиненому крісельному підйомнику в смт Славському Сколівського району Львівської області та були зняті рятувальниками протягом двох із половиною годин після аварії.

На гірськолижному курорті Захар Беркут на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували 03
На гірськолижному курорті Захар Беркут на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували 04

курорт (102) Козицький Максим (127) Львівська область (2555)
+3
краще б клована підвісили на під`йомнику
12.01.2021 11:43 Відповісти
12.01.2021 11:43 Відповісти
+2
Бєні невигідний конкурент, от і вставлятиме палки в колеса Антонову. А гори звичайно стрімкіші у Славському!
12.01.2021 12:39 Відповісти
12.01.2021 12:39 Відповісти
+1
"всех спасли" Люблю такі заголовки.

Ну застрягли на годину. І що? Буває.
12.01.2021 11:51 Відповісти
12.01.2021 11:51 Відповісти
Маски не все одели?
12.01.2021 11:43 Відповісти
12.01.2021 11:43 Відповісти
Зе-нарік зубчату передачу обісцяв?
12.01.2021 11:45 Відповісти
12.01.2021 11:45 Відповісти
"всех спасли" Люблю такі заголовки.

Ну застрягли на годину. І що? Буває.
12.01.2021 11:51 Відповісти
12.01.2021 11:51 Відповісти
Старе обладнання. Це ті позорники, які тормозять Антонову будувати конкурента Буковеля !
12.01.2021 11:56 Відповісти
12.01.2021 11:56 Відповісти
https://biz.liga.net/all/all/article/bitva-za-sneg-i-500-mln-pochemu-vladelets-okko-tri-goda-ne-nachinaet-stroit-svoy-bukovel Битва за снег и $500 млн. Почему владелец ОККО три года не начинает строить свой Буковель

======================================================================
Власники "Захар Беркуту" бояться інвестицій Антонова... Тож будуть нові підйомники а це конкуренція для совкового "Захар Беркуту"
12.01.2021 12:00 Відповісти
12.01.2021 12:00 Відповісти
При тому, що схили в Славському цікавіші, ніж в Буковелі - міг би бути крутіший курорт!
12.01.2021 12:15 Відповісти
12.01.2021 12:15 Відповісти
Бєні невигідний конкурент, от і вставлятиме палки в колеса Антонову. А гори звичайно стрімкіші у Славському!
12.01.2021 12:39 Відповісти
12.01.2021 12:39 Відповісти
якщо на фото траса для каталки - то це дуже сумне видовище
12.01.2021 12:35 Відповісти
12.01.2021 12:35 Відповісти
Я тоже глянул Капец, я как бы вообще не понимаю зимнего отдыха в том виде как он у нас - выпучив глаза, обязательно сьездить на Карпаты, чтобы оттуда кинуть гордое фото с лыжами аки "царь мира". У меня в селе в снежные годы, по снегу характерного цвета трактора ездиют с навозом
12.01.2021 12:48 Відповісти
12.01.2021 12:48 Відповісти
а якшо отак?
На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували - Цензор.НЕТ 4961На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували - Цензор.НЕТ 6292
12.01.2021 13:12 Відповісти
12.01.2021 13:12 Відповісти
Ні, траси для каталки там нормальні. От тільки гармат немає і, відповідно, снігу мало або взагалі немає, бо гори відносно низькі порівняно, наприклад, з Драгобратом. На Драгобраті, до речі, гармат також немає. А витяг на Захарі старий і небезпечний. Я на тому витягу колись теж зі сторонньою допомогою примудрився травму отримати.
12.01.2021 13:51 Відповісти
12.01.2021 13:51 Відповісти
під підйомником не може бути траси (принаймні по тех.стан.). І таки дійсно, то не траса.
Але як вже тут відписались - на тому курорті дуже рідко снігу буває вдосталь.
12.01.2021 14:03 Відповісти
12.01.2021 14:03 Відповісти
 
 