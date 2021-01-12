На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник із 14-ма людьми, всіх врятували. ФОТО

Глава Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив про зупинку підйомника на гірськолижному курорті "Захар Беркут" у с.Волосянка Сколівського району у вівторок вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"О 09:25 у с. Волосянці... зупинився підйомник із 14 співробітниками комплексу. На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. Наразі всіх осіб знято з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога", - написав Козицький у Facebook.

За його словами, обставини зупинки підйомника з'ясовують.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що крісельний підйомник на горі Захар Беркут біля с. Волосянки зупинився 12 січня о 10:00, а вже о 10:35 всі 14 осіб із крісельного підйомника були зняті. Всі вони, за даними рятувальників, були працівниками цього крісельного підйомника. Нині фахівці вживають заходів з відновлення роботи канатної дороги.

Температура повітря під час рятувальної операції становила 2 градуси морозу. Від ДСНС було залучено п'ять працівників особового складу й одну одиницю техніки.

Як повідомлялося, 74 людини, зокрема 13 дітей, застрягли 1 січня на зупиненому крісельному підйомнику в смт Славському Сколівського району Львівської області та були зняті рятувальниками протягом двох із половиною годин після аварії.



