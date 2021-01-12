Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві. ФОТОрепортаж
У вівторок, 12 січня, на площі біля Миколаївської міськради відбувається чергова акція підприємців проти локдауну і карантинних обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Новости N".
На площі зібралося понад 200 осіб. Багато стоять з плакатами: "Нас слухають, але не чують", "Локдаун - порушення Конституції" та інші.
Учасники акції - це підприємці, які працюють на ринках і магазинах міста.
За твердженням присутніх, обмеження, введені в локдаун, є необґрунтованими, незаконними, такими, що порушують права людини і вбивають малий і середній бізнес.
Тому учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун.
Носки - роскошь.
Это коммуналка зебилам не по карману. А водяра всегда в приоритете.
Именно это сейчас мы и наблюдаем на трассах - коллективная диарея зебилов.
БуншуКиву похож
Весело там в Николаеве. Есть амфитамин - карантин не нужен.
еще вопросы?
Для влади вирішальне значення має наявність зброї у Народу (не населення!).
Висновок:
Озброюйтесь!