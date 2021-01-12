УКР
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 12 січня, на площі біля Миколаївської міськради відбувається чергова акція підприємців проти локдауну і карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Новости N".

На площі зібралося понад 200 осіб. Багато стоять з плакатами: "Нас слухають, але не чують", "Локдаун - порушення Конституції" та інші.

Учасники акції - це підприємці, які працюють на ринках і магазинах міста.

За твердженням присутніх, обмеження, введені в локдаун, є необґрунтованими, незаконними, такими, що порушують права людини і вбивають малий і середній бізнес.

Також дивіться: Підприємці в Тернополі вимагають скасування локдауну: "Ми працюватимемо". ВIДЕО

Тому учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун.

Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 01
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 02
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 03
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 04
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 05
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 06
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві 07

Миколаїв (1855) підприємці (639) протест (2445) локдаун (339)
+14
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 81
12.01.2021 12:56 Відповісти
+13
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 9163
12.01.2021 12:46 Відповісти
+10
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 666
12.01.2021 12:50 Відповісти
Самое интересное, что купить носки нельзя, а водяры на прилафках хоть залейся. В дырявых носках можно ходить, а вот если водку запретить, то нарид тогда точно взбунтует
12.01.2021 12:48 Відповісти
Водяра - антисептик.
Носки - роскошь.
12.01.2021 12:50 Відповісти
не, водяра слаба против короны - royal самый самолет . фонетическая транскрипция практически совпадает с известным инструментом - "простое совпадение, не думаю"
12.01.2021 12:56 Відповісти
Ну сейчас уже даже распоследний зубожил может уже себе позволить спирт покачественнее рояля.

Это коммуналка зебилам не по карману. А водяра всегда в приоритете.
12.01.2021 12:59 Відповісти
угу. но совпадение фонетической транскрипции порадовало.
12.01.2021 13:04 Відповісти
в "Сельпо" презервативы нельзя купить, а в "Метро" можно...шо за *уйня?))
12.01.2021 12:51 Відповісти
В прошлый локдаун зелень призывал украинцев сидеть дома и заниматься любовью, таким образом улучшая демографическую ситуацию. Но видимо нарид его проигнорил. По этому решили запретить презервативы
12.01.2021 12:55 Відповісти
А хотя толку щас от презервативов? На свиданку в порванных носках к бабе не пойдешь
12.01.2021 13:03 Відповісти
можна попередньо їх віднести їй-нехай заштопає
12.01.2021 15:23 Відповісти
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 9163
12.01.2021 12:46 Відповісти
смоктуни
12.01.2021 15:24 Відповісти
Есть вакансии в "Эпицентре".
12.01.2021 12:46 Відповісти
Навколо самі президенти.
12.01.2021 12:47 Відповісти
і це істи на
12.01.2021 12:49 Відповісти
занятно было бы услышать от них ответ на вопрос: "а за кого голосовали на выборах презедента?!" . будет ли среди ответивших 72%
12.01.2021 12:49 Відповісти
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 6878
12.01.2021 12:50 Відповісти
Это ж тот Николаев, который сейчас №1 по заболеваемости Ковидом?
12.01.2021 12:50 Відповісти
шлуночки повстали)
12.01.2021 12:58 Відповісти
У желудков воссстаний не бывает. Только несварение и диарея.

Именно это сейчас мы и наблюдаем на трассах - коллективная диарея зебилов.
12.01.2021 13:02 Відповісти
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 666
12.01.2021 12:50 Відповісти
Самое печальное во всем этом это то что пока все цивилизованные страны на время праздников вводили жесткий локдаун вплоть до комендантского часа мы ходили на Йолки, катки и оттягивались в Буковеле и ввели никому непонятный интелектуальный локдаун, при котором ничего не меняется кроме запрета на продажу определенной категории товара. То есть существует вероятность необходимости останавливать все как в прошлом году уже через месяц.....
12.01.2021 12:52 Відповісти
Зеля! - помаши лохам ручкой..

Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9990
12.01.2021 12:53 Відповісти
на нашего Буншу Киву похож
12.01.2021 12:58 Відповісти
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 81
12.01.2021 12:56 Відповісти
12.01.2021 13:23 Відповісти
Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни "закладок" с амфетамином.



Весело там в Николаеве. Есть амфитамин - карантин не нужен.
12.01.2021 12:56 Відповісти
хороший плакат "отмена карантина выходного дня" очень вовремя
12.01.2021 13:03 Відповісти
Во втором туре выборов Президента Украины 85,7% голосовавших в Николаеве поддержали кандидатуру Владимира Зеленского..



еще вопросы?
12.01.2021 13:05 Відповісти
И мне их не жалко, они сами избрали свою судьбу.
12.01.2021 13:29 Відповісти
Каждому на лоб наклейке - "Наголосовал".....
12.01.2021 13:14 Відповісти
наголососав
12.01.2021 15:25 Відповісти
Колись "вождь мірового пролєтаріата" сказав - "ми пойдьом другім путьом"...Можливо,і нам піти іншим шляхом,шляхом,скажімо,Бандери і Шухевича...Шухевич не організовував революцій і майданів,він знав,що то роблять ідіоти для пройдисвітів...Він підтримував адресні атентати...І правильність його позиціі підтвердив інший великий терорист,сказавши - нєт чєловєка - нєт проблєми...
12.01.2021 13:31 Відповісти
Проголосовали бы один раз правильно - не надо было бы выходить на протесты
12.01.2021 14:55 Відповісти
да уже тридцать лет мудрый нарид голосует "правильно". а воз и ныне там.
12.01.2021 16:31 Відповісти
Якщо хтось думає, що його голос на виборах щось значить - то він помиляється.
Для влади вирішальне значення має наявність зброї у Народу (не населення!).
Висновок:
Озброюйтесь!
12.01.2021 16:01 Відповісти
 
 