Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 12 січня, на площі біля Миколаївської міськради відбувається чергова акція підприємців проти локдауну і карантинних обмежень.

На площі зібралося понад 200 осіб. Багато стоять з плакатами: "Нас слухають, але не чують", "Локдаун - порушення Конституції" та інші.

Учасники акції - це підприємці, які працюють на ринках і магазинах міста.

За твердженням присутніх, обмеження, введені в локдаун, є необґрунтованими, незаконними, такими, що порушують права людини і вбивають малий і середній бізнес.

Тому учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун.














