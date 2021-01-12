УКР
Патрульні затримали в Миколаєві чоловіка, у якого знайшли понад пів сотні "закладок" з амфетаміном. ФОТОрепортаж

У Миколаєві патрульні затримали жителя Очакова з 67 згортками з амфетаміном і солями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"11 січня вдень в Інгульському районі патрульні поліцейські спецпідрозділу ТОР помітили чоловіка, який розпивав алкоголь біля супермаркету по пр. Миру. За це поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол, а коли запитали чи є у громадянина щось заборонене, той показав сумку, а пакет із психотропами намагався непомітно викинути", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Поліетиленові пакети, в яких було 67 розфасованих згортків з амфетаміном і солями, вилучив слідчий і направив їх на експертизу, а 26-річного жителя Очакова поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дивіться: Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманий пояснює, що нібито знайшов закладки в центрі міста і вирішив залишити собі, бо сам вживає психотропні речовини.

Фото: сайт поліції

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

амфетамін (20) наркотики (1472) Миколаїв (1855) патрульна поліція (1448)
Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более сотни полусотни "закладок" с амфетамином.
показати весь коментар
12.01.2021 12:56 Відповісти
шел на митинг против лоХдауна)))
показати весь коментар
12.01.2021 12:56 Відповісти
Ну так ведь веселее.

А те, шо по трассам бродят против тарифов, с такими кислыми рожами...
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
Задержанный пошел на сделку со следствием и теперь он будет работать под чутким руководством патрульных!
показати весь коментар
12.01.2021 12:58 Відповісти
Ось скажіть,будь ласка,одну річ...Кожен занюханий і задрочений наркоман без жодних зусиль знаходить оті закладки...Тоді чому аналогічну роботу поліціі видавати за якесь надзвичайне досягнення,за якусь супер-пупер операцію?..Поліція повинна взагалі ліквідувати отакий спосіб розповсюдження наркоти,так щоб він тільки йшов туди засунути - а його вже там чекають...На кшталт як в серіалі "Прослушка"...
показати весь коментар
12.01.2021 13:24 Відповісти
До речі, я дуже-дуже ******** шоколад. Но жодного разу, курва, не знаходив. Доводилось купляти...
показати весь коментар
12.01.2021 14:48 Відповісти
и чо
показати весь коментар
12.01.2021 13:31 Відповісти
А СКОЛЬКО СЧЕТОВ ЗАБЛОКИРОВАЛИ !!!???
показати весь коментар
12.01.2021 16:52 Відповісти
 
 