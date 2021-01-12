Патрульні затримали в Миколаєві чоловіка, у якого знайшли понад пів сотні "закладок" з амфетаміном. ФОТОрепортаж

У Миколаєві патрульні затримали жителя Очакова з 67 згортками з амфетаміном і солями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"11 січня вдень в Інгульському районі патрульні поліцейські спецпідрозділу ТОР помітили чоловіка, який розпивав алкоголь біля супермаркету по пр. Миру. За це поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол, а коли запитали чи є у громадянина щось заборонене, той показав сумку, а пакет із психотропами намагався непомітно викинути", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Поліетиленові пакети, в яких було 67 розфасованих згортків з амфетаміном і солями, вилучив слідчий і направив їх на експертизу, а 26-річного жителя Очакова поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дивіться: Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманий пояснює, що нібито знайшов закладки в центрі міста і вирішив залишити собі, бо сам вживає психотропні речовини.

Фото: сайт поліції

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.