Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж
Прикордонники Луцького загону запобігли незаконному ввезенню в Україну контрабанди на суму майже 5 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
З огляду на можливі ризики незаконного переміщення товарів, співробітники ДПСУ ініціювали проведення поглибленої перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску "Ягодин". Водій вантажівки з Нідерландів віз майже 20,5 тонн какао порошку, заявленою вартістю понад 39 000 євро.
Під час спільної з працівниками митниці перевірки встановлено, що заявлена вартість вантажу не відповідає фактичній та занижена в кілька разів. Його реальна вартість становить понад 4 700 000 гривен.
Товар у встановленому порядку вилучено співробітниками Держмитслужби.
