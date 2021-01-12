Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Прикордонники Луцького загону запобігли незаконному ввезенню в Україну контрабанди на суму майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

З огляду на можливі ризики незаконного переміщення товарів, співробітники ДПСУ ініціювали проведення поглибленої перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску "Ягодин". Водій вантажівки з Нідерландів віз майже 20,5 тонн какао порошку, заявленою вартістю понад 39 000 євро.







Під час спільної з працівниками митниці перевірки встановлено, що заявлена вартість вантажу не відповідає фактичній та занижена в кілька разів. Його реальна вартість становить понад 4 700 000 гривен.

Товар у встановленому порядку вилучено співробітниками Держмитслужби.