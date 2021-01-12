УКР
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Прикордонники Луцького загону запобігли незаконному ввезенню в Україну контрабанди на суму майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

З огляду на можливі ризики незаконного переміщення товарів, співробітники ДПСУ ініціювали проведення поглибленої перевірки вантажного автомобіля, який слідував в Україну через пункт пропуску "Ягодин". Водій вантажівки з Нідерландів віз майже 20,5 тонн какао порошку, заявленою вартістю понад 39 000 євро.

Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн ​​грн 01
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн ​​грн 02
Прикордонники на Волині припинили контрабанду з ЄС какао на 4,7 млн ​​грн 03

Під час спільної з працівниками митниці перевірки встановлено, що заявлена вартість вантажу не відповідає фактичній та занижена в кілька разів. Його реальна вартість становить понад 4 700 000 гривен.

Товар у встановленому порядку вилучено співробітниками Держмитслужби.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) контрабанда (1834) Волинська область (911)
****, до слез....
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
Порошенко- можно,остальным -зась
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
Ща зебіли скажуть Шо то Порошенко їм в штани насрав
показати весь коментар
12.01.2021 13:40 Відповісти
 
 