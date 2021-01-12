Неадекватний водій намагався прорватися на позашляховику через КПВВ в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" відбулася спроба прориву автомобіля в тимчасово окупований Росією Крим. Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили транспортний засіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Водій позашляховика "Nissan X-Trail", житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.
На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.
Зазначається, що 29-річний порушник поводився неадекватно, чинив опір, лаявся і погрожував правоохоронцям.
Фото: сайт Держприкордонслужби
За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності.
Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба було його пропустити, але перед цим позбавити українського громадянства.
І довічно заборонити в'їзд в Україну.
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
передком на чёрный боллард
нагло нарвался -
к чертям воздержанье