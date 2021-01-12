Неадекватний водій намагався прорватися на позашляховику через КПВВ в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" відбулася спроба прориву автомобіля в тимчасово окупований Росією Крим. Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили транспортний засіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Водій позашляховика "Nissan X-Trail", житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.

Зазначається, що 29-річний порушник поводився неадекватно, чинив опір, лаявся і погрожував правоохоронцям.

Дивіться: У новорічну ніч четверо нелегалів із Туреччини затримано біля кордону з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

Фото: сайт Держприкордонслужби

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності.

Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.