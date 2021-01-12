УКР
Неадекватний водій намагався прорватися на позашляховику через КПВВ в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" відбулася спроба прориву автомобіля в тимчасово окупований Росією Крим. Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили транспортний засіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Водій позашляховика "Nissan X-Trail", житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його.

Зазначається, що 29-річний порушник поводився неадекватно, чинив опір, лаявся і погрожував правоохоронцям.

Дивіться: У новорічну ніч четверо нелегалів із Туреччини затримано біля кордону з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

Неадекватний водій намагався прорватися на позашляховику через КПВВ в окупований Крим, - Держприкордонслужба 01

Фото: сайт Держприкордонслужби

За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності.

Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) кордон (4918) Крим (14239)
Топ коментарі
+17
У нас уже граница с крымом?
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
12.01.2021 14:09 Відповісти
+13
це не Запорожець . це тільки житель Запоріжжя .І мабудь , сепарюга.
12.01.2021 13:57 Відповісти
+9
Тю, так хай би валив))) Головне - назад його потім не впускати!
12.01.2021 13:52 Відповісти
Огородами нада было прорываться
12.01.2021 13:50 Відповісти
Через Сіваш.
12.01.2021 13:53 Відповісти
То у него навигатор проглючил. Забыл яндекс-карты обновить
12.01.2021 14:19 Відповісти
Ну да в январе в плавь через Сивашь , правда там кацапня тупо из АК расстреляет , но то мелочи.
12.01.2021 22:26 Відповісти
Тю, так хай би валив))) Головне - назад його потім не впускати!
12.01.2021 13:52 Відповісти
а може шпійон який, так ніззя
12.01.2021 14:06 Відповісти
В "родную говєнь" поперся.
Треба було його пропустити, але перед цим позбавити українського громадянства.
І довічно заборонити в'їзд в Україну.
12.01.2021 18:01 Відповісти
...а что, в Запарижье не знают, что щас в Крыссии не сезон - во-первых, и дороже, чем в Турции - во-вторых? Надо ж, так хотеть в отпуск на море...
12.01.2021 13:54 Відповісти
можливо за ц.у. їхав , чи щось віз . автівку розібрати до гвинтика , провірити все і відвезти на металобрухт.
12.01.2021 13:59 Відповісти
очередью остановили бы да и х сним
12.01.2021 13:55 Відповісти
це не Запорожець . це тільки житель Запоріжжя .І мабудь , сепарюга.
12.01.2021 13:57 Відповісти
А как такое в принципе, могло в башку прийти? Хрена бы он доехать успел, даже бы если опора не остановила. Там, от нашего КПП до расейского- 2 км. За это время его прорыва, его бы не раз продырявить успели. Ниссана только жалко.
12.01.2021 14:02 Відповісти
Может свои бетером бы прикрыли...
12.01.2021 14:18 Відповісти
Какие пограничники? У нас уже граница с крымом?
12.01.2021 14:04 Відповісти
У нас уже граница с крымом?
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
12.01.2021 14:09 Відповісти
То ватний бовдур! Нема чего роз'яснювати.
12.01.2021 14:11 Відповісти
Страна не пуганных идиотов...
12.01.2021 23:43 Відповісти
А ты хотел чтобы проходной двор был?
13.01.2021 14:26 Відповісти
сраный сепар 100%
12.01.2021 14:10 Відповісти
Адміністративне покарання?!!! Ви серйозно?!!! За такі дії має сісти років на 5 , щоб іньшим неповадно було.
12.01.2021 14:10 Відповісти
Хороший столбик - морду распотяхал Ну и водиле морду отрихтуют
12.01.2021 14:10 Відповісти
Заметили непрофесионализм так называемых *прикордонныков*? Будь водила шахидом и подорвал себя было бы 10 трупов
12.01.2021 14:12 Відповісти
"прикордонныков", какой у тебя забавный язык. наверное это руцкий
12.01.2021 14:58 Відповісти
Азіровка
12.01.2021 18:03 Відповісти
Штирлиц был как никогда близок к провалу. Единственная надежда оставалась на гуманный украинский суд.
12.01.2021 14:17 Відповісти
Мабуть, два літри дніпровської води в бачку для омивайки віз, падлюка така!
12.01.2021 14:17 Відповісти
Прекрасный экземпляр для обмена...
12.01.2021 14:32 Відповісти
Тре не впускати кацапів в країну,а не навпаки
12.01.2021 14:34 Відповісти
хоть помяли тушку когда тащили с нисана?
12.01.2021 15:17 Відповісти
Резидент мокшанской разведки почуяв провал явочной квартиры решил с боем прорываться к своим.
12.01.2021 16:01 Відповісти
Загрузили б ему тонну дерьма в салон и пусть едет к своим
12.01.2021 16:31 Відповісти
Запорожца достали из Ниссана
12.01.2021 16:32 Відповісти
Нужно было хоть по колёсам!
12.01.2021 16:38 Відповісти
как показывает практика, два предупредительных выстрела в голову лечит даже самых неадекВатных
12.01.2021 17:18 Відповісти
Иномарка это кто? Перепечатывают новости с российских сайтов.
12.01.2021 20:24 Відповісти
Люлей надеюсь дали?
12.01.2021 20:30 Відповісти
Надо было водички залить через воздухозаборник при работающем движке...ведь ее так в крыму не хватает
12.01.2021 20:35 Відповісти
хокку:
передком на чёрный боллард

нагло нарвался -
к чертям воздержанье
12.01.2021 23:34 Відповісти
Ну хорошо на боллард попёр,а еслибы начал погранцов давить,стоят в окно стучат,пздц.
13.01.2021 00:13 Відповісти
нужно было заставить его прямо там сожрать паспорт гражданина Украины и выпустить туда навсегда
13.01.2021 08:18 Відповісти
 
 