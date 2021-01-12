Військова 59 ОМБ Вікторія Слободянюк померла в зоні ООС 8 січня. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області померла старший солдат 59 бригади Вікторія Слободянюк.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Вікторія Слободянюк 1991 року народження проходила військову службу в зоні ООС за контрактом. Вона померла 8 січня 2021 року обставини її смерті уточнюються.

За даними джерел "Суспільного", жінка вчинила самогубство в районі розташування свого підрозділу в місті Бахмут Донецької області.

Вікторія - мати-одиначка, яка проживала в селі Вовчок Немирівського району Вінницької області, там її й поховали 11 січня.

Фото - "Суспільне"

У неї залишилися дві дочки 2010 і 2012 року народження та батьки-пенсіонери.