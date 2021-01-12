УКР
Ремонт водопроводу "Горлівка-Торецьк" завершено, розпочато подачу води. ФОТОрепортаж

Завершено ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк", які проводили через аварію 4 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" завершили роботи о 13:15. Розпочато заповнення системи водогону під невеликим тиском, для недопущення нових поривів. Повне відновлення водопостачання очікується о 08:00 13 січня", - йдеться в повідомленні.

Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 01
Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 02
Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 03
Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 04
Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 05
Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 06

Фото - пресцентр ООС

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у "сірій зоні" виявлено 4 місця поривів

Раніше повідомлялося, що на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні виявлено 4 місця поривів. Із 4 січня без водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.

Ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк завершено, розпочато подачу води 07

америкоси добре дубіною по дубовому ввалили Ремонт водопровода "Горловка-Торецк" завершен, начата подача воды - Цензор.НЕТ 6131
показати весь коментар
12.01.2021 14:58 Відповісти
Жителі Горлівки щасливі?
показати весь коментар
12.01.2021 15:06 Відповісти
Я думаю они даже не знают, есть вода в Торецке или нет.
показати весь коментар
12.01.2021 15:15 Відповісти
 
 