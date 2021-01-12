Ремонт водопроводу "Горлівка-Торецьк" завершено, розпочато подачу води. ФОТОрепортаж

Завершено ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк", які проводили через аварію 4 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" завершили роботи о 13:15. Розпочато заповнення системи водогону під невеликим тиском, для недопущення нових поривів. Повне відновлення водопостачання очікується о 08:00 13 січня", - йдеться в повідомленні.













Фото - пресцентр ООС

Раніше повідомлялося, що на ділянці водогону "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні виявлено 4 місця поривів. Із 4 січня без водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка. У "сірій зоні" працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ і піротехнічного розрахунку ДСНС України.