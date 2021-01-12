Чиновник "Запоріжгазу" попався на отриманні 41 тис. грн відкату, - Нацполіція. ФОТО

12 січня під час одержання неправомірної вигоди затриманий начальник одного з управлінь АТ "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав від підприємця 30% "відкату" від вартості робіт і обіцяв не створювати перешкод при узгодженні і видачі актів перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів у приміщенні, яке належить суб'єкту підприємництва, для подальшого введення в експлуатацію газового обладнання.

Поліцейські затримали фігуранта на робочому місці відразу після отримання 19 тис. гривень хабаря як частини від попередньо обумовленої суми. Загальна сума, яку отримав чиновник, становить понад 41 тис. гривень.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Також дивіться: Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ. ФОТОрепортаж