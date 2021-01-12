УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4366 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
3 000 8

Чиновник "Запоріжгазу" попався на отриманні 41 тис. грн відкату, - Нацполіція. ФОТО

12 січня під час одержання неправомірної вигоди затриманий начальник одного з управлінь АТ "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник Запоріжгазу попався на отриманні 41 тис. грн відкату, - Нацполіція 01

Чиновник вимагав від підприємця 30% "відкату" від вартості робіт і обіцяв не створювати перешкод при узгодженні і видачі актів перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів у приміщенні, яке належить суб'єкту підприємництва, для подальшого введення в експлуатацію газового обладнання.

Поліцейські затримали фігуранта на робочому місці відразу після отримання 19 тис. гривень хабаря як частини від попередньо обумовленої суми. Загальна сума, яку отримав чиновник, становить понад 41 тис. гривень.

Чиновник Запоріжгазу попався на отриманні 41 тис. грн відкату, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Також дивіться: Військовий прокурор із Запоріжжя вимагав $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4789) відкат (69) Нацполіція (15498) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Запорізька область (4084)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чиновник "Запорожгаза" попался на получении 41 тыс. грн отката, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 908
показати весь коментар
12.01.2021 16:39 Відповісти
он просто позорит остальных взяточников
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
У Коли КАтлеты в "Велюре" 41 тыс. на пообедать
показати весь коментар
12.01.2021 16:45 Відповісти
пол КАтлеты....
показати весь коментар
12.01.2021 16:49 Відповісти
Не чіпайте потенційного кандидата на високу посаду в команді зЕзідента.
показати весь коментар
12.01.2021 16:46 Відповісти
"володька, не позор мене!" (с) не дотягує він до єрмака з президентським літачком
показати весь коментар
12.01.2021 16:55 Відповісти
ооо.. удача чиновнику.. в Украине это примета - к повышению на должности!
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
любой акт взятка
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
 
 