На Полтавщині неповнолітні вандали вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні, - Нацполіція. ФОТО

У селі Яреськи, Шишацького району Полтавщини, в ніч на 10 січня невідомі вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Правопорушники розпалювали біля підніжжя пам'ятника багаття і навісили на голову пам'ятника ганчірку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили учасників правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх. Зараз з ними та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією частини 2 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Работа ********* для своего прапагандон ТВ. Инфа сотка.
12.01.2021 17:18 Відповісти
Ви там з ними поокуратнєє, вєдь ето будущій елєкторат Зєлєнсково!
12.01.2021 18:02 Відповісти
Так то могила чи памятник? Різниця є.
12.01.2021 20:31 Відповісти
Скорее всего могила...красножопые очень любили устраивать кладбища-кладбища в центре населенных пунктов, в местах массовых гуляний граждан...но никак не на кладбище
12.01.2021 20:38 Відповісти
Нда. Оказывается, виноваты "красножопые", не там могилу устроили, да ещё мешают вам гулять массово... Дно...
12.01.2021 23:24 Відповісти
Иди на расеюку и там на красной площади могилкам преклонись..
13.01.2021 11:55 Відповісти
13.01.2021 23:30 Відповісти
 
 