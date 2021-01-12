На Полтавщині неповнолітні вандали вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні, - Нацполіція. ФОТО

У селі Яреськи, Шишацького району Полтавщини, в ніч на 10 січня невідомі вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні.

"Правопорушники розпалювали біля підніжжя пам'ятника багаття і навісили на голову пам'ятника ганчірку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили учасників правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх. Зараз з ними та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією частини 2 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

