На Полтавщині неповнолітні вандали вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні, - Нацполіція. ФОТО
У селі Яреськи, Шишацького району Полтавщини, в ніч на 10 січня невідомі вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Правопорушники розпалювали біля підніжжя пам'ятника багаття і навісили на голову пам'ятника ганчірку", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили учасників правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх. Зараз з ними та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією частини 2 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
