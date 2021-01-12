У Херсоні вандали пошкодили пам'ятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція. ФОТО
Поліція розшукує осіб, які пошкодили пам'ятники братської могили на меморіальному кладовищі в Херсоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У вівторок близько 11:50 в поліцію подзвонив 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили.
"На місці співробітники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих і повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни", - сказано в повідомленні.
Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль