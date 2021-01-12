У Херсоні вандали пошкодили пам'ятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукує осіб, які пошкодили пам'ятники братської могили на меморіальному кладовищі в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У вівторок близько 11:50 в поліцію подзвонив 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили.

Читайте також: На Полтавщині неповнолітні вандали вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні, - Нацполіція. ФОТО

"На місці співробітники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих і повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни", - сказано в повідомленні.

Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.