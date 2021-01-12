УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4319 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 600 21

У Херсоні вандали пошкодили пам'ятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукує осіб, які пошкодили пам'ятники братської могили на меморіальному кладовищі в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Херсоні вандали пошкодили памятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція 01

У вівторок близько 11:50 в поліцію подзвонив 39-річний житель обласного центру, який повідомив, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам'ятників братської могили.

Читайте також: На Полтавщині неповнолітні вандали вчинили наругу над пам'ятником загиблим у Другій світовій війні, - Нацполіція. ФОТО

"На місці співробітники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих і повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни", - сказано в повідомленні.

У Херсоні вандали пошкодили памятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція 02

Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15498) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Херсон (3625) вандалізм (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
прослеживается система...в один день и в Полтаве и Херсоне...не обошлось без козломордых и их приспешников...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
+14
Схоже на замовлену та сплановану акцію...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
+10
Во Львове словили двух домбаситов, хоть где то полиция працюе.
показати весь коментар
12.01.2021 18:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже на замовлену та сплановану акцію...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
прослеживается система...в один день и в Полтаве и Херсоне...не обошлось без козломордых и их приспешников...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
Во Львове словили двух домбаситов, хоть где то полиция працюе.
показати весь коментар
12.01.2021 18:16 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3166880-vandali-namagalisa-rozmaluvati-memorial-nebesnoi-sotni-u-lvovi.html
показати весь коментар
12.01.2021 18:19 Відповісти
Ипанутым нет покоя. И что бы хорошее сделать, нееет...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
Это не просто так, это заказ из козлостана, чтобы потом можно было вызывать гнев у слушателей скабеевй/ соловьева
показати весь коментар
12.01.2021 18:27 Відповісти
певно москалі провокаціями займаються.
показати весь коментар
12.01.2021 18:24 Відповісти
За такі дитячі витівки треба безжалісно карати.щоб навіть нащадки запам"ятали. Бо хто не шанує своєї історії,не має майбутнього і з цього починаються війни.
показати весь коментар
12.01.2021 18:26 Відповісти
В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2276
показати весь коментар
12.01.2021 18:28 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf.html Говяжья голова Ермак снова летает на президентском самолете - нардеп 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf.html В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 470 Человека из ларька можно вытащить, а ларёк из человека…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b6%d1%8c%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf.html#more-122632 Читать далее
показати весь коментар
12.01.2021 18:29 Відповісти
наверное, нет средств в проблемных местах поставить видеокамеры-все деньги ушли на французские вертолеты.
показати весь коментар
12.01.2021 18:34 Відповісти
кто боится живых тот воюет с памятниками. Цапы они и в Украине цапы.
показати весь коментар
12.01.2021 18:38 Відповісти
}{уйло-ТВ показало действия вандалов в Полтаве, Львове и Херсоне в прямом эфире.
показати весь коментар
12.01.2021 18:43 Відповісти
Ну вот и мотив. Кто бы сомневался
показати весь коментар
12.01.2021 19:04 Відповісти
такое ощущение что они все из одного инкубатора.и платят там же
показати весь коментар
12.01.2021 18:44 Відповісти
вот менты, убившие мальчика Тлялова на свободе. ну тож менты. Тупикий на островах, он судья. коломойский гуляет на свободе, он аферист, а Антоненко должен сидеть, он патриот. вот и вся сущьность Зеленского
показати весь коментар
12.01.2021 18:57 Відповісти
Может это патриоты? Думали, что это памятник коммунистам, и решили провести акцию десоветизации.
показати весь коментар
12.01.2021 21:04 Відповісти
 
 