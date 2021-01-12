УКР
Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового кар'єру і блокують трасу Харків - Сімферополь. ФОТОрепортаж

Жителі Запорізької області побоюються, що розробка родовищ каоліну відкритим способом призведе до забруднення навколишнього середовища в їхніх населених пунктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

12 січня під Запоріжжям в районі села Матвіївка близько 200 мешканців міста Вільнянськ та сіл довкола нього заблокували у двох місцях рух транспорту трасою Харків – Сімферополь. Учасники акції протестували проти початку робіт зі зведення каолінового кар’єру поблизу сіл Біляєвка і Зелене Запорізької області.

Як повідомляє кореспондент видання, протестувальники ходили по пішохідному переходу, пропускаючи лише машини "швидкої", надзвичайних служб, та людей, що їдуть до аеропорту чи в лікарню. Учасники акції також скандували "Ми – проти кар’єру".

"За Союзу було заборонено щось робити: брали проби, і є підозри, що там можуть бути уранові поклади. Якщо це підніметься, плюс пил від каоліну, який забиває легені – як жити? До того ж, по закону, не можна в межах населеного пункту взагалі кар’єри рити. Ось люди і вийшли", – розповів учасник акції на ім’я Володимир, що живе в селі Зелене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

Учасники акції протесту, що перекрили міжнародну трасу, також вимагають, щоб у ситуацію довкола будівництва втрутилася обласна влада і скасувала раніше видані документи з відчуження у селян земель, на яких планують створити каоліновий кар’єр.

"У них відсутні документи на зняття верхнього шару ґрунту, на початок будівництва, а вже вони почали будувати збагачувальну фабрику. Вони зараз працюють за межами свого ліцензійного відводу. По земельних ділянках там повне свавілля. Колишній голова РДА попідписував розпорядження і примусово позабирав у людей землю, тобто представник президента у незаконний спосіб під суспільну потребу вилучив. Один із власників відмовився віддати свою землю і дійшов до Верховного суду. І Верховний суд визнав, що у нього не мають право забирати землю і це не підлягає оскарженню, тобто нема "суспільної потреби". Ми сподіваємося, що голова ОДА стоїть на сторожі державності, і відповідно скасує рішення про примусовий віджим землі", – заявив представник громадської організації "Вольттера" Роман Кононенко.

Як повідомила Радіо Свобода помічниця голови Запорізької ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова, активісти наразі передали своє звернення з підписами учасників акції протесту до Запорізької ОДА.

"Відкрила документи, які в нас є, вивчаю їх. Намагаюся з’ясувати, власне, в чому там проблема і яка вона, і наскільки глибока ця криза. Її бажано не поглиблювати, а треба сідати й обговорювати по-людськи. Вивчаємо матеріали. Зараз, наскільки знаю, перед обідом активісти привезли звернення до ОДА: там цілий пакет документів. Треба вивчити одну сторону, іншу, і зрозуміти, чим ми можемо кому допомогти", – розповіла Ірина Пірогова.

Протести місцевого населення проти зведення каолінового кар’єру поблизу Вільнянську тривають декілька років. Раніше у 2020 році у "Біляєвському збагачувальному комбінаті" заявляли, що мають всі необхідні дозвільні документи для ведення робіт.

Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі підприємство повідомляло, що "12 червня 2019 р. ТОВ "Біляївський збагачувальний Комбінат" отримав позитивний висновок Мінприроди щодо оцінки впливу на довкілля, який однозначно зазначає допустимість, відповідно до чинного законодавства, провадження планованої діяльності з видобутку каолінів".

10 та 11 січня 2021 року представники "Біляєвського збагачувального комбінату" почали роботи з розчищення ділянок землі на території, де планують вести видобуток каоліну відкритим способом. Тоді місцеві активісти заблокували проведення робіт. На місці події чергувала поліція. Як повідомили у преслужбі Головного управління поліції в Запорізькій області, правоохоронці отримали заяви з боку обох сторін конфлікту щодо ситуації.

Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового карєру і блокують трасу Харків - Сімферополь 01
Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового карєру і блокують трасу Харків - Сімферополь 02
Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового карєру і блокують трасу Харків - Сімферополь 03
Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового карєру і блокують трасу Харків - Сімферополь 04

Топ коментарі
+4
Каолин это глина, и где там радиация? Кто то хочет земли себе, вот и мутит людей.
показати весь коментар
12.01.2021 19:10 Відповісти
+4
Даже если они 100% ватники, что не может быть априори, то все равно должен быть ЗАКОН, не "паставнавлние" очередной шлюхи, которая за бабло продаст ВСЕ. Видали мы их.
Как всегда, очередной "выродок" ога подписал все что надо за бабос. а право ЧАСТНОЙ собстенности? да ему вообще насрать на ПРАВО. на собственость, на людей в куче и частности. Он очередной скот.
Странно что эту мразь не берут за толстую сраку и не судят. А тот кто дошел до верховного суда молодец. Надеюсь хоть внуки доживут до верховенства ПРАВА, а не "панятий" (при чем каждей струтуры свои) в Укарине.
показати весь коментар
12.01.2021 22:15 Відповісти
+3
Веселится и ликует весь народ!
В чистом поле,
В чистом поле...
"Попутная" ЗЕбилам в спину,
а фах, конечно ж в руки !
показати весь коментар
12.01.2021 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если власть не начнет что-то делать, не планировать, а делать для реального уменьшения тарифов, то пока разрозненные акции протеста превратятся в "бессмысленный и беспощадный бунт".
показати весь коментар
12.01.2021 18:55 Відповісти
Веселится и ликует весь народ!
В чистом поле,
В чистом поле...
"Попутная" ЗЕбилам в спину,
а фах, конечно ж в руки !
показати весь коментар
12.01.2021 19:16 Відповісти
а Пологах (Запорожская область) Минерал роють этот коалин с совковых времен.
показати весь коментар
12.01.2021 18:56 Відповісти
Не понимаю, чего они истерят? И какой уран в Запорожской области? Пусть лучше обратятся в ПСЭ 46 КП Кировгеология, их кантора находится в Киеве на ул. Киквидзе, № кажется 6 или 8. Между г. Первомайском и пгт. Подгородная Ник обл. нашли великолепные залежи каолиновой глины, даже китайцы при Кучме приежали на смотрины. Но все закончилось пшиком, не сошлись в цене, кажется. Также как и по "золотой" шахте под Савранью.
показати весь коментар
12.01.2021 19:10 Відповісти
Каолин это глина, и где там радиация? Кто то хочет земли себе, вот и мутит людей.
показати весь коментар
12.01.2021 19:10 Відповісти
Грызи дальше бзковскую канхветку товарисч бобер.
показати весь коментар
13.01.2021 10:07 Відповісти
У нас в области гранит. Гранит, это камень, вот только и радиация там есть.
Надо смотреть на результаты тех исследований, которым можно верить. Ранее-то почему-то это месторождение не разрабатывалось... К тому же карьер хотят рыть прямо рядом с населенным пунктом и тут жители абсолютно правы - нахрен им это не нужно. Ну потенциальные владельцы конечно могут купить жителям этих сел новые квартиры, например на Печерских холмах или Осокорках.
показати весь коментар
13.01.2021 19:07 Відповісти
Перед тим як щось рити треба з українцями які проживають на даній території провести обговорення і спитати їхню згоду та пояснити чим це буде вигідно для них та громади. і не буде тоді перекриття доріг та істерики про радіацію.
показати весь коментар
12.01.2021 19:17 Відповісти
Там живут не украинцы, а сепары. Именно они создавали угрозу Запорожью в 2014-м. Именно они постоянно "против сланцевого газа" и за "путен введи на юх в жо*пу".
показати весь коментар
12.01.2021 20:05 Відповісти
Да ну, теперь все кто не хочет чтобы мародеры грабили наши недра, загрязняли окружающую среду и травили местное население автоматически становятся сепарами??? Больше похоже на то, что ты ватная шавка пытаешься разделять украинцев и радостно подтявкиваешь всем, кто уничтожает нашу страну и народ.
показати весь коментар
12.01.2021 20:19 Відповісти
Даже если они 100% ватники, что не может быть априори, то все равно должен быть ЗАКОН, не "паставнавлние" очередной шлюхи, которая за бабло продаст ВСЕ. Видали мы их.
Как всегда, очередной "выродок" ога подписал все что надо за бабос. а право ЧАСТНОЙ собстенности? да ему вообще насрать на ПРАВО. на собственость, на людей в куче и частности. Он очередной скот.
Странно что эту мразь не берут за толстую сраку и не судят. А тот кто дошел до верховного суда молодец. Надеюсь хоть внуки доживут до верховенства ПРАВА, а не "панятий" (при чем каждей струтуры свои) в Укарине.
показати весь коментар
12.01.2021 22:15 Відповісти
Полностью с тобой согласен.
Однако и ты согласись, что станно видеть среди активных борцунов именно сепаров.
показати весь коментар
13.01.2021 08:26 Відповісти
Сначала они голосовали за Януковича, Порошенко, Зеленского, а теперь вынуждены мерзнуть на этом пешеходном переходе. Ну это своеобразное наказание за то, что не думали на выборах или вообще не ходили на них.
показати весь коментар
13.01.2021 19:09 Відповісти
Обговорення проводились неодноразово і громада категорично проти а ділкам категорично пофіг тому що гроші суддям, чиновникам та "експертам" вже роздано і їх потрібно відбивати.
показати весь коментар
13.01.2021 10:08 Відповісти
Чего они глины испугались шоле? Или конкуренты митинг проплатили?
показати весь коментар
12.01.2021 19:39 Відповісти
Там все мутно очень. Вроде как под видом каолина хотят добывать совсем другое. Вот только борцуны за экологию совсем не за экологию, а сами хотят добывать.
показати весь коментар
12.01.2021 22:42 Відповісти
ключевая фраза в этой статье-снимают верхний слой грунта.то есть чернозема.
показати весь коментар
12.01.2021 19:42 Відповісти
Я так понял, что это самое худшее.
показати весь коментар
12.01.2021 20:03 Відповісти
чернозем тоже денег стоит.а вообще я к тому шо выезут землю и все на этом закончится.
показати весь коментар
12.01.2021 20:31 Відповісти
И так может быть.
показати весь коментар
13.01.2021 19:10 Відповісти
Вдохновлен акцией 200 жителей города Вольнянск в отношении дороги Харьков-Симферополь. Они протопали 20 км, чтобы заблокировать дорогу, через которую никто из них не ездит. Очень надеюсь, что им заблокируют любимый проезд в сторону Донецка, на каком направлении они с 2014-го все и паразитировали. И м.б. большинство туда к е*беням наконец-то переселится. Ушлепки!
показати весь коментар
12.01.2021 20:03 Відповісти
Так возьми и заблокируй херой диванный. Хотя думаю врядли, тебе ж к кураторам в дыныры и лыныры на премиями и новыми инструкциями ездить нужно.
показати весь коментар
13.01.2021 10:11 Відповісти
Каолин это мел?
показати весь коментар
12.01.2021 20:43 Відповісти
Глина для унитазов
показати весь коментар
12.01.2021 21:15 Відповісти
каолін це високоякісна глина, з якої роблять порцеляну та фаянс.
показати весь коментар
13.01.2021 06:03 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
показати весь коментар
12.01.2021 20:52 Відповісти
Ты бот?
показати весь коментар
12.01.2021 22:16 Відповісти
проблема в тому що в Україні розірваний зв'язок між органами влади(центральними та місцевими) та жителями громад. І громада напряму впливати на дії місцевих рад та виконкомів не може. Тому їм залишили один вид впливу це протест - на всеукраїнському масштабі - Майдан, на локальному блокування трас, мітинги тощо. Це наслідки олігархізації економіки і як наслідок уряду та місцевих влад.
показати весь коментар
13.01.2021 06:08 Відповісти
Хотел написать по сути...
Почитал коменты.
Цирк умалишеных
В общем, наверное, Боженька намерял оправданно всем жлобонародам за их поведение ссыкунское...
показати весь коментар
12.01.2021 20:59 Відповісти
*** яка нафіг радіація до глини з якої кераміку ро***ть
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
Подвидом глины хотят добывать другое.
показати весь коментар
12.01.2021 22:46 Відповісти
во-во. протестующим так и наплели.
вообще-то там одни (самые адекватные) боятся отвалов, пыли, и что вода из ставков уйдёт. другие (менее адекватные) - что урановые рудники открытым способом. третьи (такие как ты) - что черти из-под земли к ним ночью станут приходить.
открытый карьер - это дырка в земле, а не стометровые отвалы. а выработанный карьер - это глубокое озеро.
показати весь коментар
13.01.2021 09:28 Відповісти
все що дістають з землі має підвищений радіоактивний фон.
показати весь коментар
13.01.2021 06:17 Відповісти
угу. нефть, газ...
показати весь коментар
13.01.2021 09:29 Відповісти
вугілля, руда, каміння.
показати весь коментар
13.01.2021 10:49 Відповісти
Та глина і нафіг нікому не потрібна. Під глиною багато рідкоземельних металлів великої вартості. Окрім того ця глина блокує виток радіації і якщо родовище розрити, передохнуть усі - і хто буде працювати на підприємстві і мешканці міста і до Запоріжжя дійде. При цьому та пульпа від промивки породи піде в р.Вільнянка, а звідти у р.Дніпро.
показати весь коментар
13.01.2021 10:18 Відповісти
... а ще, якщо землю будуть орати трактори, а не люди кіньми, то хліб буде воняти керосином. А в колгоспі всі будуть спати бід загалним одіялом - с чужими жінками та дітьми... Ми вже це проходили, кацапе. Зміни методичку нах
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Дурний мокша) Бояра зовсім мозок вимила) Евтаназія тебе тільки зможе вилікувати)
показати весь коментар
15.01.2021 08:37 Відповісти
Дуже приємно, дурний мокаша, що ти про себа та про свої біди тут розповів. Але не жди співчуття - собаці собаче життя
показати весь коментар
16.01.2021 09:59 Відповісти
Ай молодець) на боярку заробив, то піди напийся та ягелем зажуй).
показати весь коментар
18.01.2021 13:07 Відповісти
На мені заробив? Де тобі її видають? У даунецьк їздиш?
показати весь коментар
18.01.2021 16:04 Відповісти
Коалін, це кераміка, папір, унітази, але, ці комісари з Одесси які хочуть рить карь'єр,даже не заморачиваються з якимсь виробництвом. Сама ця глина, копіїшна, весь інтерес в том що глибше. Редкоземельні метали(цирконій,уран,та інш.) Так-шо там все сер'езно. І загадять падли радіацією весь район.
показати весь коментар
12.01.2021 23:28 Відповісти
так. Україна експортує сировину, на якій могла би заробляти в десятки разів більше в разі виробництва готових виробів.
показати весь коментар
13.01.2021 06:23 Відповісти
какие нах металлы?! там гранитная плита под глиной. в самой глине 2,3% железа. что там вообще фонить может?
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
Добавлю тебе в ленту, что фонить может только сама плита. На уровне вполне приемлемом. Однако кацапня включила старую методчику, что если пахать тракторами, а не конями (люди за плугом), то хлеб будет керосином вонять. Вот откуда єти вздохи вонючек-сепаров из Вольнянска. Они же там только кацапТВ и смотрят, ублюдки.
показати весь коментар
14.01.2021 18:08 Відповісти
весь фб гудит..берите термосы.....
https://www.youtube.com/watch?v=4R004QX4ZhA

https://www.facebook.com/deniszprua/posts/220496259622839?__cft__[0]=AZX4Ol49-iCwA60da6zbkmCHpaBc6F0wHwdIjJLRHyp3elpqA74LYfv-ZauRnJMXP7VlUl7GyReqKXxx8x9npAkuGttzxKdcrhO8FCY3L9I7AsE0jJMXgrF2z0RNNZa8IQZ1toQi-ikTJeVE6hA7OEYs&__tn__=%2CO%2CP-R
показати весь коментар
13.01.2021 12:12 Відповісти
"Ты же абищаль" (с)...
показати весь коментар
13.01.2021 16:44 Відповісти
Ну насколько мне известно, украинские геологи еще задолго до российского вторжения утверждали, что хорошая глина для производства керамики есть только на ныне оккупированных территориях Донбасса. Вот в Мукачево есть немного глины, но черепица из неё не дотягивает до того качества, что принят в странах старой Европы. Ну а так как те районы давно под Ахметовым. то туда и до войны никто не лез, а сам Ринат способен лишь эксплуатировать построенное до него, а на создание нового производства просто не способен.
показати весь коментар
13.01.2021 19:15 Відповісти
 
 