Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового кар'єру і блокують трасу Харків - Сімферополь. ФОТОрепортаж

Жителі Запорізької області побоюються, що розробка родовищ каоліну відкритим способом призведе до забруднення навколишнього середовища в їхніх населених пунктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода,

12 січня під Запоріжжям в районі села Матвіївка близько 200 мешканців міста Вільнянськ та сіл довкола нього заблокували у двох місцях рух транспорту трасою Харків – Сімферополь. Учасники акції протестували проти початку робіт зі зведення каолінового кар’єру поблизу сіл Біляєвка і Зелене Запорізької області.

Як повідомляє кореспондент видання, протестувальники ходили по пішохідному переходу, пропускаючи лише машини "швидкої", надзвичайних служб, та людей, що їдуть до аеропорту чи в лікарню. Учасники акції також скандували "Ми – проти кар’єру".

"За Союзу було заборонено щось робити: брали проби, і є підозри, що там можуть бути уранові поклади. Якщо це підніметься, плюс пил від каоліну, який забиває легені – як жити? До того ж, по закону, не можна в межах населеного пункту взагалі кар’єри рити. Ось люди і вийшли", – розповів учасник акції на ім’я Володимир, що живе в селі Зелене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

Учасники акції протесту, що перекрили міжнародну трасу, також вимагають, щоб у ситуацію довкола будівництва втрутилася обласна влада і скасувала раніше видані документи з відчуження у селян земель, на яких планують створити каоліновий кар’єр.

"У них відсутні документи на зняття верхнього шару ґрунту, на початок будівництва, а вже вони почали будувати збагачувальну фабрику. Вони зараз працюють за межами свого ліцензійного відводу. По земельних ділянках там повне свавілля. Колишній голова РДА попідписував розпорядження і примусово позабирав у людей землю, тобто представник президента у незаконний спосіб під суспільну потребу вилучив. Один із власників відмовився віддати свою землю і дійшов до Верховного суду. І Верховний суд визнав, що у нього не мають право забирати землю і це не підлягає оскарженню, тобто нема "суспільної потреби". Ми сподіваємося, що голова ОДА стоїть на сторожі державності, і відповідно скасує рішення про примусовий віджим землі", – заявив представник громадської організації "Вольттера" Роман Кононенко.

Як повідомила Радіо Свобода помічниця голови Запорізької ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова, активісти наразі передали своє звернення з підписами учасників акції протесту до Запорізької ОДА.

"Відкрила документи, які в нас є, вивчаю їх. Намагаюся з’ясувати, власне, в чому там проблема і яка вона, і наскільки глибока ця криза. Її бажано не поглиблювати, а треба сідати й обговорювати по-людськи. Вивчаємо матеріали. Зараз, наскільки знаю, перед обідом активісти привезли звернення до ОДА: там цілий пакет документів. Треба вивчити одну сторону, іншу, і зрозуміти, чим ми можемо кому допомогти", – розповіла Ірина Пірогова.

Протести місцевого населення проти зведення каолінового кар’єру поблизу Вільнянську тривають декілька років. Раніше у 2020 році у "Біляєвському збагачувальному комбінаті" заявляли, що мають всі необхідні дозвільні документи для ведення робіт.

Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі підприємство повідомляло, що "12 червня 2019 р. ТОВ "Біляївський збагачувальний Комбінат" отримав позитивний висновок Мінприроди щодо оцінки впливу на довкілля, який однозначно зазначає допустимість, відповідно до чинного законодавства, провадження планованої діяльності з видобутку каолінів".

10 та 11 січня 2021 року представники "Біляєвського збагачувального комбінату" почали роботи з розчищення ділянок землі на території, де планують вести видобуток каоліну відкритим способом. Тоді місцеві активісти заблокували проведення робіт. На місці події чергувала поліція. Як повідомили у преслужбі Головного управління поліції в Запорізькій області, правоохоронці отримали заяви з боку обох сторін конфлікту щодо ситуації.









Дивіться також: Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві. ФОТОрепортаж