Жителі Запорізької області протестують проти будівництва каолінового кар'єру і блокують трасу Харків - Сімферополь. ФОТОрепортаж
Жителі Запорізької області побоюються, що розробка родовищ каоліну відкритим способом призведе до забруднення навколишнього середовища в їхніх населених пунктах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода,
12 січня під Запоріжжям в районі села Матвіївка близько 200 мешканців міста Вільнянськ та сіл довкола нього заблокували у двох місцях рух транспорту трасою Харків – Сімферополь. Учасники акції протестували проти початку робіт зі зведення каолінового кар’єру поблизу сіл Біляєвка і Зелене Запорізької області.
Як повідомляє кореспондент видання, протестувальники ходили по пішохідному переходу, пропускаючи лише машини "швидкої", надзвичайних служб, та людей, що їдуть до аеропорту чи в лікарню. Учасники акції також скандували "Ми – проти кар’єру".
"За Союзу було заборонено щось робити: брали проби, і є підозри, що там можуть бути уранові поклади. Якщо це підніметься, плюс пил від каоліну, який забиває легені – як жити? До того ж, по закону, не можна в межах населеного пункту взагалі кар’єри рити. Ось люди і вийшли", – розповів учасник акції на ім’я Володимир, що живе в селі Зелене.
Учасники акції протесту, що перекрили міжнародну трасу, також вимагають, щоб у ситуацію довкола будівництва втрутилася обласна влада і скасувала раніше видані документи з відчуження у селян земель, на яких планують створити каоліновий кар’єр.
"У них відсутні документи на зняття верхнього шару ґрунту, на початок будівництва, а вже вони почали будувати збагачувальну фабрику. Вони зараз працюють за межами свого ліцензійного відводу. По земельних ділянках там повне свавілля. Колишній голова РДА попідписував розпорядження і примусово позабирав у людей землю, тобто представник президента у незаконний спосіб під суспільну потребу вилучив. Один із власників відмовився віддати свою землю і дійшов до Верховного суду. І Верховний суд визнав, що у нього не мають право забирати землю і це не підлягає оскарженню, тобто нема "суспільної потреби". Ми сподіваємося, що голова ОДА стоїть на сторожі державності, і відповідно скасує рішення про примусовий віджим землі", – заявив представник громадської організації "Вольттера" Роман Кононенко.
Як повідомила Радіо Свобода помічниця голови Запорізької ОДА з екологічних питань Ірина Пірогова, активісти наразі передали своє звернення з підписами учасників акції протесту до Запорізької ОДА.
"Відкрила документи, які в нас є, вивчаю їх. Намагаюся з’ясувати, власне, в чому там проблема і яка вона, і наскільки глибока ця криза. Її бажано не поглиблювати, а треба сідати й обговорювати по-людськи. Вивчаємо матеріали. Зараз, наскільки знаю, перед обідом активісти привезли звернення до ОДА: там цілий пакет документів. Треба вивчити одну сторону, іншу, і зрозуміти, чим ми можемо кому допомогти", – розповіла Ірина Пірогова.
Протести місцевого населення проти зведення каолінового кар’єру поблизу Вільнянську тривають декілька років. Раніше у 2020 році у "Біляєвському збагачувальному комбінаті" заявляли, що мають всі необхідні дозвільні документи для ведення робіт.
Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі підприємство повідомляло, що "12 червня 2019 р. ТОВ "Біляївський збагачувальний Комбінат" отримав позитивний висновок Мінприроди щодо оцінки впливу на довкілля, який однозначно зазначає допустимість, відповідно до чинного законодавства, провадження планованої діяльності з видобутку каолінів".
10 та 11 січня 2021 року представники "Біляєвського збагачувального комбінату" почали роботи з розчищення ділянок землі на території, де планують вести видобуток каоліну відкритим способом. Тоді місцеві активісти заблокували проведення робіт. На місці події чергувала поліція. Як повідомили у преслужбі Головного управління поліції в Запорізькій області, правоохоронці отримали заяви з боку обох сторін конфлікту щодо ситуації.
В чистом поле,
В чистом поле...
"Попутная" ЗЕбилам в спину,
а фах, конечно ж в руки !
Надо смотреть на результаты тех исследований, которым можно верить. Ранее-то почему-то это месторождение не разрабатывалось... К тому же карьер хотят рыть прямо рядом с населенным пунктом и тут жители абсолютно правы - нахрен им это не нужно. Ну потенциальные владельцы конечно могут купить жителям этих сел новые квартиры, например на Печерских холмах или Осокорках.
Как всегда, очередной "выродок" ога подписал все что надо за бабос. а право ЧАСТНОЙ собстенности? да ему вообще насрать на ПРАВО. на собственость, на людей в куче и частности. Он очередной скот.
Странно что эту мразь не берут за толстую сраку и не судят. А тот кто дошел до верховного суда молодец. Надеюсь хоть внуки доживут до верховенства ПРАВА, а не "панятий" (при чем каждей струтуры свои) в Укарине.
Однако и ты согласись, что станно видеть среди активных борцунов именно сепаров.
Почитал коменты.
Цирк умалишеных
В общем, наверное, Боженька намерял оправданно всем жлобонародам за их поведение ссыкунское...
вообще-то там одни (самые адекватные) боятся отвалов, пыли, и что вода из ставков уйдёт. другие (менее адекватные) - что урановые рудники открытым способом. третьи (такие как ты) - что черти из-под земли к ним ночью станут приходить.
открытый карьер - это дырка в земле, а не стометровые отвалы. а выработанный карьер - это глубокое озеро.
