На Хмельниччині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну Богдану Шацькому. ФОТО

На будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів села Михля, що на Хмельниччині, відкрили меморіальну дошку на честь військовослужбовця, учасника ООС Богдана Шацького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Участь у заході взяли сім'я загиблого, близькі, друзі, бойові товариші загиблого, представники колективу школи, громадськість села.





Пам'ять про бійця, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, вшанували хвилиною мовчання.

Військовослужбовець Богдан Шацький загинув під час виконання службових обов'язків у районі ООС 22 листопада 2019 року.

Читайте також: Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО