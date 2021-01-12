На Хмельниччині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну Богдану Шацькому. ФОТО
На будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів села Михля, що на Хмельниччині, відкрили меморіальну дошку на честь військовослужбовця, учасника ООС Богдана Шацького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Участь у заході взяли сім'я загиблого, близькі, друзі, бойові товариші загиблого, представники колективу школи, громадськість села.
Пам'ять про бійця, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, вшанували хвилиною мовчання.
Військовослужбовець Богдан Шацький загинув під час виконання службових обов'язків у районі ООС 22 листопада 2019 року.
Уважение односельчанам погибшего воина, пришедшим, чтобы молитвенно почтить память земляка и отстоять панихиду на морозе. Сразу чувствуется, что это люди из глубинной корневой христианской Украины, сохранившие сокровище веры и морали.