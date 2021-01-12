УКР
На Хмельниччині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС воїну Богдану Шацькому. ФОТО

На будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів села Михля, що на Хмельниччині, відкрили меморіальну дошку на честь військовослужбовця, учасника ООС Богдана Шацького.

Участь у заході взяли сім'я загиблого, близькі, друзі, бойові товариші загиблого, представники колективу школи, громадськість села.

Пам'ять про бійця, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, вшанували хвилиною мовчання.

Військовослужбовець Богдан Шацький загинув під час виконання службових обов'язків у районі ООС 22 листопада 2019 року.

Боже, 24 роки, ще б жити і жити
12.01.2021 21:07 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим Героям, які віддали життя за Україну

12.01.2021 21:18 Відповісти
Вечная память воину Богдану, отдавшему жизнь за Веру, Народ и Отечество.

Уважение односельчанам погибшего воина, пришедшим, чтобы молитвенно почтить память земляка и отстоять панихиду на морозе. Сразу чувствуется, что это люди из глубинной корневой христианской Украины, сохранившие сокровище веры и морали.
12.01.2021 21:36 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
12.01.2021 21:40 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.
13.01.2021 00:50 Відповісти
 
 