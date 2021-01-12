Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО

Засідання Кабміну

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ

Все про країну думає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО

Буковельські будні

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розсміши коміка

Локдаун триває!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов хоче продовжити локдаун

Байден любить швидкість!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо "записів Деркача". Байден любить швидкість, - Бутусов

Дострокова відповідь

Більше фотошопів дивіться тут