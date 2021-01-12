УКР
33 420 120

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Засідання Кабміну

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Все про країну думає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Буковельські будні

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - у Чернівецькій області відбуваються акції протесту проти підвищення тарифів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Розсміши коміка

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Локдаун триває!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов хоче продовжити локдаун

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Байден любить швидкість!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо "записів Деркача". Байден любить швидкість, - Бутусов

Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дострокова відповідь

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) фотожаба (14227) Степанов Максим (2198) Підвищення тарифів (331) Дубінський Олександр (492)
Топ коментарі
+54
Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3044
показати весь коментар
12.01.2021 23:47 Відповісти
+51
Парахаботы распаясались и мешают строить працвитание
показати весь коментар
12.01.2021 23:54 Відповісти
+48
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4232
показати весь коментар
13.01.2021 02:55 Відповісти
зате, віддані як таргани до комуналок... А пам'ять як у дрозофіл...
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3164
показати весь коментар
13.01.2021 08:44 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9742
показати весь коментар
13.01.2021 08:46 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
13.01.2021 08:49 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5870
показати весь коментар
13.01.2021 08:54 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6759
показати весь коментар
13.01.2021 09:00 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3187
показати весь коментар
13.01.2021 09:02 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9944
показати весь коментар
13.01.2021 09:07 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9775
показати весь коментар
13.01.2021 09:13 Відповісти
Порошенко наворовал миллиарды из бюджета, на них купил кучу подонков-порохоботов и теперь поливает дерьмом законного президента Украины. По сути топчет в грязь нашу Украину. Читать гадости на этой ветке невозможно ни одному порядочному украинцу. До какой же низости и мерзости надо дойти.
показати весь коментар
13.01.2021 09:20 Відповісти
Кацапчику , він тобі щей в штанішки напудив - провірь негайно !
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Так ЖОДЕН троль не вимагає дострокові. Бо два останні президента не є суперниками, але спільниками і мають сидіти в одній камері на довічному. Після дострокових.
показати весь коментар
13.01.2021 09:49 Відповісти
А тобі в дурці мають інтернет відключити!
показати весь коментар
13.01.2021 12:40 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2060

...
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
Особливо коли зняти взутя! Буде всі 2м!
показати весь коментар
13.01.2021 21:21 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1362
показати весь коментар
13.01.2021 10:12 Відповісти
Як на мене ,цій газетці,потрібно зробити те що зробив Фейсбук ,закрити ,як він закрив більше 760 фейкових груп всіх отих партій і партійок .які гадили в ньому та брехали.Це ж саме робиться в "Цензор нет" . Ота вся паскудь вже не знає які купи лайна класти на тих, хто думає не так як вони.Бутусову слід би закрити колонку коментаріїв,та друкувати статті тих хто дійсно представляє дійсні факти і працює на об'єднання України,а не на розпалювання ворожнечі.Вишиванка ,та вигуки "Слава Україні!" ,аж ніяк не дають підстав вважати себе патріотом,це звання ще протрібно підтвердити ще й ділами,а не голослівною брехнею.
показати весь коментар
13.01.2021 11:22 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1227
показати весь коментар
13.01.2021 12:22 Відповісти
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2510
показати весь коментар
13.01.2021 14:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 