Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, п'ять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТО
Опівдні 12 січня поблизу села Івахнівці Чемеровецького району на Хмельниччині зіткнулися Opel Vectra і Jeep Wrangler.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
Як поінформували в поліції, Opel Vectra виїжджав із другорядної дороги і врізався в Jeep Wrangler, що рухався головною дорогою. Травм зазнали обидва водії і троє дітей - пасажирів Opel. Всіх потерпілих госпіталізовано. Ще одна пасажирка Opel, 1959 року народження, від отриманих травм померла на місці події.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это когда пьяные или под воздействием наркотических средств «мажоры» - сыночки или восемнадцатилетние «дачурки» депутатов или олигархов не справились с управлением своего «Джипа», врезались в толпу людей на остановке троллейбуса или на переходе «ЗЕБРА», убили пять молодых человеческих душ, одну беременную женщину, а шесть покалеченных отправили в реанимацию и скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Далее субъект преступления покидает страну на частном самолете, принадлежащему своему «папику», а через личных адвокатов подаёт исковое заявление в суд на вдов погибших или на «ЗЕБРУ», о возмещении стоимости разбитого лобового стекла.
Можете не питать надежду, что эти существа придут в травматологию посетить своих жертв и принесут несколько апельсин инвалиду, лежащему под капельницей.
Об оплате стоимости лечения и лекарств вообще говорить не приходится. Не надейтесь!
Если жертва «мажора» выпишется после длительного лечения из больницы и наберется «наглости» подать в суд на виновника ДТП, то, скорее всего, её останки через полгода найдет собака пастуха в лесопосадке далеко за пределами города.
«Мажоры» привыкли безнаказанно убивать украинских пешеходов. «Они же мальчики», - говорят их адвокаты.
А когда украинская полиция начинает «прищучивать» отморозков - в сетях поднимается гвалт: «ШОЦЭРОБЫЦЦЯ?».
В Украине зарегистрировано 5% наиболее богатых граждан. Их уровень жизни резко отличается от остальных людей. На их дачах почти круглый год работают бригады строителей, которые «облагораживают» территорию, углубляют бассейны и вымащивают дорожки к фонтанам.
Олигархи не покупают в супермаркетах уцененные овощи и фрукты, а в туалет на итальянский унитаз ходят вместе с ноутбуками. Эта прослойка населения, насчитывающая около 200 000 субъектов, посадит за компьютеры своих детей и внуков, и они будут делать вбросы на ФБ, обвиняя во всех смертных грехах украинскую полицию и низкое качество автомобильных дорог.
Несмотря на многие привилегии, которыми пользуются «сильные мира сего», хороший стол и хороший «стул», следует отметить, что эта категория граждан редко доживает до пятидесяти лет.
На тяжелой машине 90 ехать можно.
И то что вы сюда приплели какие то неопределенным предположения их ни как не поменяют.
Про Харків чули? Так там двох водіїв засудили. Хоча звісно в Україні може статися усе що завгодно, навіть Блазень президентом під час Війни.
Є таке у Законі я обоюдна вина, хіба може вже відмінили в Україні а я не в курсі.
Кофе й лампочки нідочого а привищення швидкості це порушення ПДР, як що один не пропустив а іньшій летів то винні обидва а гарний адвокат взагалі доведе що винен той хто привищив швидкість, бо як би він їхав тихійше то міг би зреагувати вввчасно як сам так й той хто мав пропускати, також як би їзав тихійше то удар був би меншої сили що запобігло би загібелі людини. Є такий пункт як обоюдна провина, у Британії точно є за Україну на 100% не скажу бо в Україні нонсес це норма життя. Усе більше відповіді не буде, не цікаво.