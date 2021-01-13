УКР
Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, п'ять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТО

Опівдні 12 січня поблизу села Івахнівці Чемеровецького району на Хмельниччині зіткнулися Opel Vectra і Jeep Wrangler.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Як поінформували в поліції, Opel Vectra виїжджав із другорядної дороги і врізався в Jeep Wrangler, що рухався головною дорогою. Травм зазнали обидва водії і троє дітей - пасажирів Opel. Всіх потерпілих госпіталізовано. Ще одна пасажирка Opel, 1959 року народження, від отриманих травм померла на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте також: За 2020 рік в Україні сталося 168 тис. ДТП, в яких загинуло 3,5 тис. осіб, - патрульна поліція

Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, пять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція 01
Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, пять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція 02
Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, пять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція 03

ДТП (4543) Нацполіція (15498) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) смерть (6828) Хмельницька область (1022)
+2
Да , джип , наверно хорошо "шел" ...
13.01.2021 01:12 Відповісти
+2
Бедные дети, которые пострадали из-за взрослых рукожопых водителей...
13.01.2021 01:49 Відповісти
+1
Шайтан-арба наче з фольги.
13.01.2021 00:37 Відповісти
Шайтан-арба наче з фольги.
13.01.2021 00:37 Відповісти
Что такое сверхнаглость?
Это когда пьяные или под воздействием наркотических средств «мажоры» - сыночки или восемнадцатилетние «дачурки» депутатов или олигархов не справились с управлением своего «Джипа», врезались в толпу людей на остановке троллейбуса или на переходе «ЗЕБРА», убили пять молодых человеческих душ, одну беременную женщину, а шесть покалеченных отправили в реанимацию и скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Далее субъект преступления покидает страну на частном самолете, принадлежащему своему «папику», а через личных адвокатов подаёт исковое заявление в суд на вдов погибших или на «ЗЕБРУ», о возмещении стоимости разбитого лобового стекла.

Можете не питать надежду, что эти существа придут в травматологию посетить своих жертв и принесут несколько апельсин инвалиду, лежащему под капельницей.
Об оплате стоимости лечения и лекарств вообще говорить не приходится. Не надейтесь!

Если жертва «мажора» выпишется после длительного лечения из больницы и наберется «наглости» подать в суд на виновника ДТП, то, скорее всего, её останки через полгода найдет собака пастуха в лесопосадке далеко за пределами города.

«Мажоры» привыкли безнаказанно убивать украинских пешеходов. «Они же мальчики», - говорят их адвокаты.
А когда украинская полиция начинает «прищучивать» отморозков - в сетях поднимается гвалт: «ШОЦЭРОБЫЦЦЯ?».

В Украине зарегистрировано 5% наиболее богатых граждан. Их уровень жизни резко отличается от остальных людей. На их дачах почти круглый год работают бригады строителей, которые «облагораживают» территорию, углубляют бассейны и вымащивают дорожки к фонтанам.

Олигархи не покупают в супермаркетах уцененные овощи и фрукты, а в туалет на итальянский унитаз ходят вместе с ноутбуками. Эта прослойка населения, насчитывающая около 200 000 субъектов, посадит за компьютеры своих детей и внуков, и они будут делать вбросы на ФБ, обвиняя во всех смертных грехах украинскую полицию и низкое качество автомобильных дорог.
Несмотря на многие привилегии, которыми пользуются «сильные мира сего», хороший стол и хороший «стул», следует отметить, что эта категория граждан редко доживает до пятидесяти лет.
13.01.2021 13:28 Відповісти
Яка була швидкість у Джипа?
13.01.2021 00:59 Відповісти
Да , джип , наверно хорошо "шел" ...

13.01.2021 01:12
13.01.2021 01:12 Відповісти
Ренглер жалко. Судя по дискам и красным поперечным стабилизаторам это был Рубикон. Крепкий Жопель оказался, не разорвало пополам.

13.01.2021 06:04
13.01.2021 06:04 Відповісти
там, в тій місцевості, дорога поганенька, особливо там не розженешся...

13.01.2021 08:13
13.01.2021 08:13 Відповісти
За ковидные деньги ямы там полатали.
На тяжелой машине 90 ехать можно.
13.01.2021 08:29 Відповісти
Не имеет значения, нарушил правила проезда перекрёстка Опель.

13.01.2021 08:21
13.01.2021 08:21 Відповісти
Помиляєтесь. Є таке як провина обох водіїв. Як що б джип їхав без привищення то жінка могла вижити, удар був би слабкійший. Тому як що є привищення винні обоє водія.

13.01.2021 12:48
13.01.2021 12:48 Відповісти
Ну выдумывать можно все что угодно. Но в пдр однозначно: 16.11. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі незалежно від напрямку їх подальшого руху.
И то что вы сюда приплели какие то неопределенным предположения их ни как не поменяют.

13.01.2021 15:44
И то что вы сюда приплели какие то неопределенным предположения их ни как не поменяют.
13.01.2021 15:44 Відповісти
Ви просто не в курсі справи.
Про Харків чули? Так там двох водіїв засудили. Хоча звісно в Україні може статися усе що завгодно, навіть Блазень президентом під час Війни.
показати весь коментар
Да я не в курсе дел. И да засудить можно кого угодно и за что угодно, кроме Медвечука и папередников. И да в Харькове водителя посадили, просто потому что посадили, приписав нарушение проезде светофора, хотя перед ним даже светофора небыло. Как кстати делаете и вы припысывая водителю джипа того чего нет ни в правилах, ни на дороге. И да это случается потому что какаяразница кто не выполняет законы во время войны кондитер или клоун, хотя к пдр это тоже не имеет отношение.Напомню: по правилам водитель выезжая со второстепенной должен пропустить того кто движется по главной. И в правилах нет если вы думаете что кто то превышает скорость то можно нарушать правила.

14.01.2021 11:35
показати весь коментар
Ви не уважно читали що я написав. Вдягніть, можливо, окуляри й прочитайте ще раз.
Є таке у Законі я обоюдна вина, хіба може вже відмінили в Україні а я не в курсі.
показати весь коментар
Вы свои очки подправьте, если уж на то пошло. В Украине есть законы, постановы, инструкции и тд. Но поверьте на слово то что водитель джипа был без маски или не по инструкции приготовил кофе к нарушению пдр в данном случае ни какого отношения не имеет. На бис: водитель с второстепенной должен пропустить движущихся по главной. И то что вы подумали что кто то превысил скорость или в салоне авто лампочка перегорела может для вас это и важно, но правила это ни как не меняет.

15.01.2021 14:54
показати весь коментар
Останній раз пишу бо схоже що Ви або школяр, або тупий по життю.
Кофе й лампочки нідочого а привищення швидкості це порушення ПДР, як що один не пропустив а іньшій летів то винні обидва а гарний адвокат взагалі доведе що винен той хто привищив швидкість, бо як би він їхав тихійше то міг би зреагувати вввчасно як сам так й той хто мав пропускати, також як би їзав тихійше то удар був би меншої сили що запобігло би загібелі людини. Є такий пункт як обоюдна провина, у Британії точно є за Україну на 100% не скажу бо в Україні нонсес це норма життя. Усе більше відповіді не буде, не цікаво.
показати весь коментар
Единственный аргумент а вашем посте это хамство, но и он как и остальные ваши выдумки не имеет отношения ни к фактам ни к логике. Вы можете приписать и то что джип сидел в засаде и намеревался убить именно эту жертву или любую другую свою фантазию, так же как и наши суды. Но и это ни как не отменяет правило пдр пропускать движущейся по главной транспорт. Следующую вашу версию о том что в этой аварии прослеживается всемирный заговор оприлюдневать не надо и так глупо выглядите.

16.01.2021 08:06
показати весь коментар
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь в костре, как леди пытается припарковать автомобиль на стоянке и как работает бригада эвакуаторов, погружая краном-манипулятором на платформу грузовичка элитный автомобиль «Ламборджини», припаркованный мажором на стоянке у супермаркета, на месте, обозначенном желтой полосой и предназначенном только для парковки инвалидов.

13.01.2021 13:26
показати весь коментар
Бедные дети, которые пострадали из-за взрослых рукожопых водителей...

13.01.2021 01:49
13.01.2021 01:49 Відповісти
Это все в ительной мере следствие многолетнего бездействия полиции на дорогах.

13.01.2021 07:13
13.01.2021 07:13 Відповісти
в значительной мере
13.01.2021 07:13 Відповісти
 
 