Жінка загинула в ДТП на Хмельниччині, п'ять осіб госпіталізовано, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТО

Опівдні 12 січня поблизу села Івахнівці Чемеровецького району на Хмельниччині зіткнулися Opel Vectra і Jeep Wrangler.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Як поінформували в поліції, Opel Vectra виїжджав із другорядної дороги і врізався в Jeep Wrangler, що рухався головною дорогою. Травм зазнали обидва водії і троє дітей - пасажирів Opel. Всіх потерпілих госпіталізовано. Ще одна пасажирка Opel, 1959 року народження, від отриманих травм померла на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте також: За 2020 рік в Україні сталося 168 тис. ДТП, в яких загинуло 3,5 тис. осіб, - патрульна поліція





